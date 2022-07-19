ДРЕВНИЙ МИР

Античность: Период эллинизма

1. Завоевания Александра Македонского и его держава





После Пелопонесской войны полисы были ослаблены. Этим решила воспользоваться, которую греки не считали серьезным соперником. Как государство Македония возникла на основе греческой колонии. К IV веку до н.э. она усилилась за счет реформ местного царя. В 338 году до н.э. он разбил греков в. После этого Филипп созвал съезд всех полисов и объявил о начале похода на Персию. Однако сам он его реализовать не смог, так как был убит во время пира. Его дело продолжил сын

В 334 году до н.э. армия Александра перебралась в Малую Азию и разбила персов в битве при Гранике .

Далее из Малой Азии он отправился в Сирию. В 333 году до н.э . в битве при Иссе ему опять удалось одержать победу.

Затем после сопротивления пала Финикия . Египет сдался без боя, объявив Александра сыном Зевса-Амона и фараоном. В честь себя Александр основал в устье Нила город Александрию .

Из Египта армия Александра двинулась в Месопотамию. Здесь, в 331 году до н.э. в битве при Гавгамелах он разбил персидскую армию Дария и вступил в Вавилон. Столица Персии город Персеполь была сожжена.

Из Месопотамии Александр двинулся через Афганистан в Индию, однако здесь встретил серьезное сопротивление и вернулся в Вавилон, сделав этот город столицей своего огромного государства.





Фреска с изображением Александра Македонского и границы его империи

2. Возникновение и развитие эллинистических государств после смерти Александра Македонского

Александр Македонский умер в 323 году до н.э., после чего началась так называемая война диадохов (приемников, полководцев Александра). Вследствие этого процесса единая греко-восточная империя распалась на несколько отдельных эллинистических государств:

Египетское царство Птолемея;

Сирийское царство Селевка;

Македонское царство Антигона.

В рамках существования данных государств происходило смешение греческой и восточной культур, поэтому данную эпоху и называют эллинистической (от слова «эллин» – грек). Эллинистический период продолжался всего несколько столетий, вплоть до установления власти Рима на данных территориях. В 146 году до н.э. в римские провинции были превращены Македония и Греция, в 64 году до н.э. римский полководец Помпей захватил земли Селевкидов, в 30 году до н.э. в состав Римской империи вошел Птолемеевский Египет.