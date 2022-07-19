Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
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Всеобщая история
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Россия в XIX - нач. ХХ вв.
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Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Новейшая история России
Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Внешняя политика Н.С.Хрущёва Основные этапы ВОВ Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП
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ДРЕВНИЙ МИР

Античность: Период эллинизма

1. Завоевания Александра Македонского и его держава


После Пелопонесской войны полисы были ослаблены. Этим решила воспользоваться Македония, которую греки не считали серьезным соперником. Как государство Македония возникла на основе греческой колонии. К IV веку до н.э. она усилилась за счет реформ местного царя Филиппа II. В 338 году до н.э. он разбил греков в битве при Херонеи. После этого Филипп созвал съезд всех полисов и объявил о начале похода на Персию. Однако сам он его реализовать не смог, так как был убит во время пира. Его дело продолжил сын Александр.

  • В 334 году до н.э. армия Александра перебралась в Малую Азию и разбила персов в битве при Гранике.

  • Далее из Малой Азии он отправился в Сирию. В 333 году до н.э. в битве при Иссе ему опять удалось одержать победу.

  • Затем после сопротивления пала Финикия. Египет сдался без боя, объявив Александра сыном Зевса-Амона и фараоном. В честь себя Александр основал в устье Нила город Александрию.

  • Из Египта армия Александра двинулась в Месопотамию. Здесь, в 331 году до н.э. в битве при Гавгамелах он разбил персидскую армию Дария и вступил в Вавилон. Столица Персии город Персеполь была сожжена.

  • Из Месопотамии Александр двинулся через Афганистан в Индию, однако здесь встретил серьезное сопротивление и вернулся в Вавилон, сделав этот город столицей своего огромного государства.


Фреска с изображением Александра Македонского и границы его империи

2. Возникновение и развитие эллинистических государств после смерти Александра Македонского

Александр Македонский умер в 323 году до н.э., после чего началась так называемая война диадохов (приемников, полководцев Александра). Вследствие этого процесса единая греко-восточная империя распалась на несколько отдельных эллинистических государств:

  • Египетское царство Птолемея;

  • Сирийское царство Селевка;

  • Македонское царство Антигона.

В рамках существования данных государств происходило смешение греческой и восточной культур, поэтому данную эпоху и называют эллинистической (от слова «эллин» – грек). Эллинистический период продолжался всего несколько столетий, вплоть до установления власти Рима на данных территориях. В 146 году до н.э. в римские провинции были превращены Македония и Греция, в 64 году до н.э. римский полководец Помпей захватил земли Селевкидов, в 30 году до н.э. в состав Римской империи вошел Птолемеевский Египет.

Ответы §43. В Александрии Египетской Учебник по всеобщей истории Древнего мира. Вигасин, Годер. 5 класс