Эпоха Ивана III

Особенности образования Российского государства

Российское централизованное государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях Руси, ее южные и юго-западные земли были включены в состав Польши, Литвы, Венгрии.

Внешние опасности в лице сначала Золотой Орды, а чуть позже Казанского, Крымского, Сибирского, Астраханского ханств, а также Литвы и Польши, ускорили создание централизованного государства. Однако золотоордынское иго существенно препятствовало социально-экономическому развитию русских земель.

Завершаются объединительные процессы в русских землях при великих князьях: Иване III Великом (1462-1505) и Василии III (1505-1533).

Княжение Ивана III

Василий II довольно рано дал возможность своему сыну Ивану III стать своим соправителем. Иван Васильевич получил престол в возрасте 22 лет. За короткое время за ним закрепилась слава расчетливого и дальновидного политика. Иван III стал первым великим князем, который принял титул «Государь всея Руси».

При нем двуглавый орел стал гербом нашего государства. При нем был возведен Московский Кремль в том виде, в котором он сохранился до наших дней. При Иване III окончательно было свергнуто иго в 1480 году.

Иван III создал в 1497 г. первый Судебник, после чего стали активно формироваться государственные органы управления. При Иване Васильевиче были построены Успенский собор (Аристотель Фиораванти) и Грановитая Палата (Марко Руффо, Антонио Солари), а также возведен Благовещенский собор (псковские мастера). В только что отстроенной Грановитой палате принимали послов от римского папы, германского императора, польского короля.

Успенский собор. Архитектор Аристотель Фиораванти.

Грановитая Палата. Архитекторы Марко Руффо, Антонио Солари.

Благовещенский собор. Псковские мастера.

Именно при Иване III в отношении государства стали использовать термин «Россия».

Объединение земель северо-восточной Руси при Иване III

В 1463 году было присоединено Ярославское княжество. В свое время Василий II Темный купил половину Ростовского княжества, а в 1474 году Иван III приобрел оставшуюся часть. В конце концов, Тверь в 1485 году была присоединена к Москве. В 1489 году в состав государства вошла Вятская земля. В 1503 году многие князья западных русских областей (Вяземские, Одоевские, Воротынские, Черниговские, Новгород-Северские) перешли от Литвы на службу к московскому князю.

Независимым от Московского князя по-прежнему оставался Новгород Великий. Василий Темный в 1456 г. установил, что князь является высшей судебной инстанцией в Новгороде (Яжелбицкий мир), но этот город продолжал оставаться свободным от Москвы.

Иван III Васильевич. Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1575.

Беспокоясь о потере своих привилегий, боярство Новгорода во главе с посадницей Марфой Борецкой заключило (или собиралось заключить) соглашение о подчинении Новгорода Литве. Узнав об этом, Иван Васильевич решил силой вернуть Новгород.

В походе 1471 года принимали участие войска всех подвластных Москве земель. Новгородцев обвиняли в том, что они «отпали от православия к латинству».

Сражение между объединенными русским и новгородским войсками произошло на реке Шелони. По итогам сражения новгородцы отступили, однако окончательное присоединение Новгорода к Москве произошло лишь в 1478 году. Тогда из города был увезен в Москву вечевой колокол, который был символом новгородской вольницы. Активные противники Москвы были переселены в центр страны. Однако, лишив Новгород политической самостоятельности, с одной стороны, Иван III оставил за ним ряд значимых привилегий, например, право устанавливать экономические отношения со Швецией, а также великий князь обещал не принуждать новгородцев к несению службы на южных границах. С 1478 года городом стали управлять московские наместники.

Свержение ордынского ига

К 1480 году относится важнейшее событие в истории взаимоотношений Руси с Золотой Ордой — окончательное освобождение от ордынского ига (строго говоря, со второй половины XV века корректно говорить не о Золотой Орде, а о Большой Орде — татарском государстве, возникшем в 1433 г. на причерноморских землях между Доном и Днепром в процессе распада Золотой Орды).

Это знаменательное событие произошло после столкновения русских и монголо-татарских войск на реке Угре, и вошло в историю как «стояние на Угре». Еще в 1472 году Иван III прекратил выплату дани в Орду и хану хотелось усмирить непокорного князя. Ордынское войско возглавлял правитель Большой Орды — хан Ахмат, союзником которого выступал польско-литовский король Казимир IV.

Ивану III удалось заполучить в союзники крымского хана Менгли-Гирея, войска которого напали на владения Казимира IV, вследствие чего тот не смог выступить против Москвы. Простояв на Угре несколько недель, Ахмат понял, что вступать в сражение безнадежно; испугавшись ранней зимы и узнав, что его столица Сарай подверглась нападению со стороны Сибирского ханства, развернул свои войска обратно.

В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после которого прежде могущественное государство уже не смогло оправиться.

Начало централизации Московского государства

Таким образом, на смену феодальной раздробленности постепенно пришла централизация. Князья вновь присоединенных земель становились боярами московского государя. Княжества преобразовывались в уезды (которые теперь составляли основную административно-территориальную единицу и делились, в свою очередь, на волости) и управлялись теперь наместниками из Москвы. Наместники назывались также боярами-кормленщиками, так как за управление уездами получали корм с населения — часть налога, величина которого определялась прежней платой за службу в войсках. Однако следует отметить, что такая система управления не была эффективной. Наместники (зачастую и так не обладавшие административным талантом) не были заинтересованы в эффективном управлении уездами, рассматривали назначение как награду за предыдущую военную службу, а не как важную государственную деятельность. Помимо этого, процесс централизации лишь начался при Иване III, Москва слабо контролировала бояр-кормленщиков, что вело к многочисленным взяткам и злоупотреблениям властью.

Процветало местничество — это право на занятие той или иной должности в государстве в зависимости от знатности рода, заслуг предков перед Московским князем. Постепенно складывался централизованный аппарат управления.

Боярская дума

Боярская дума состояла из 5 – 12 бояр и не более 12 окольничих (бояре и окольничие — два высших чина в государстве). Кроме московских бояр с середины XV века в Думе заседали и местные князья из присоединенных земель.

В состав Боярской думы входили также думные дьяки — главные её письмоводители, государственные секретари (являелся низшим думным чином). Думные дьяки заседали в думе, были её секретарями и докладывали в ней, составляли и редактировали проекты её решений и царских (княжеских) указов, управляли важнейшими приказами.

Боярская дума выступала в качестве совещательного органа при великом князе.

Будущая система приказов выросла из двух государственных учреждений: Дворца и Казны. Дворец должен был управлять всеми землями великого князя, Казна занималась финансами, государственной печатью, архивом.

При московском дворе в правление Ивана III установился весьма пышный и торжественный церемониал. Большое влияние на Ивана III оказывала его жена - византийская принцесса Зоя (Софья) Палеолог, которая была дочерью брата последнего императора Византии Константина Палеолога.

Софья Палеолог. Реконструкция С. А. Никитина, 1994 .

Судебник Ивана III

В 1497 г. был принят свод законов Российского государства — Судебник Ивана III. Этот документ состоял из 68 статей и демонстрировал увеличение роли центральной власти в вопросах государственного устройства и судопроизводства страны.

Статья 57 ограничивала право крестьянского перехода от одного феодала к другому неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня, который приходился на 26 ноября. Это было начало пути к введению крепостного права в России. Уходя, крестьянин должен был заплатить феодалу «пожилое» — компенсацию за годы, проведенные на старом месте.

Русская церковь в конце XV – начале XVI в.

Русская церковь сыграла далеко не последнюю роль в процессе объединения русских земель под властью московских князей. В 1448 году митрополитом был избран рязанский епископ Иона, и с этого момента русская церковь стала независимой (автокефальной).

Митрополит Иона Московский.

Западные земли Руси, которые вошли в состав Литвы, имели с 1458 года своего митрополита, который находился в Киеве. Таким образом, русская православная церковь распалась на две самостоятельные митрополии — Киевскую и Московскую. Объединятся они только в середине XVII века.

Внутрицерковная борьба была преимущественно связана с появлением ересей. В XIV веке в Новгороде возникла ересь стригольников. На голове адепта выстригались крестообразно волосы. Стригольники полагали, что вера станет крепче, если она будет опираться на разум.

Еретики отрицали власть священников и требовали равенства всех людей, что означало, что монастыри не должны владеть землями и прочими богатствами.

На какое-то время эти взгляды совпали со взглядами Ивана III. Представители церкви также не могли прийти к единству. Воинствующие церковники во главе с основателем Успенского монастыря (ныне Иосифо-Волоколамский монастырь под Москвой) Иосифом Волоцким резко выступили против еретиков. Иосиф и его последователи (иосифляне) отстаивали право церкви владеть землей и крестьянами. Оппоненты иосифлян тоже не поддерживали еретиков, но возражали против накопления богатств и земельных владений церкви. Последователей этой точки зрения называли нестяжателями или сорианами — по имени Нила Сорского, который являлся их идейным вдохновителем.

Иван III на церковном соборе в 1502 году выступил в поддержку иосифлян. Еретики были казнены. Церковное и монастырское землевладение сохранялось.

В целом, деятельность Ивана III можно считать успешной, он по праву считается одним из значимых правителей Русского государства. Ему удалось объединить множество русских земель и построить централизованное государство с единым политическим центром — Москвой. Принятие единого Судебника, действовавшего на всей территории государства, также служило цементирующим средством и не позволяло проявляться центробежным силам. Однако процесс централизации, запущенный Иваном III, не завершился при нем. В его эпоху были сохранены княжеские уделы, которые имели особые права и привилегии, а система центральных органов власти была не развита и состояла лишь из Дворца и Казны. Это давало боярам-кормленщиком карт-бланш, центральная власть не могла наладить полноценный контроль за уездами. Завершится централизация лишь при потомках Ивана III – Василии III и Иване IV.

Иван III на церковном соборе в 1502 году выступил в поддержку иосифлян. Еретики были казнены. Церковное и монастырское землевладение сохранялось.