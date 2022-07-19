Социально-экономическое развитие России в XVII вв.

1. Последствия Смуты

В результате Смуты и иностранных вторжений в западной и центральной части страны наблюдалось серьёзное разорение, посевные площади сократились почти в 30 раз, половина всех деревень опустела. Крестьяне бежали на север, за Волгу, а также уходили на юг – нехватка рабочих рук и стала причиной разорения, однако и оставшиеся не могли обеспечить государство всем необходимым: у них не осталось ни скота, ни инвентаря, ни денег. Таких крестьян называли «бобылями», и в разных частях страны их число варьировалось от 40% и до 70%.

Разорение крестьянских хозяйств приводило к запустению поместий и оскудению дворян-помещиков, которые становились казаками или даже холопами у богатых бояр. Разорены были и многие города запада и юга России, в упадок пришли промыслы, ремесло, торговля.

Недостаток средств испытывала и казна государства, а потому расходы народных ополчений и даже становление новой династии активно спонсировали богатые купцы — Строгановы, Светешниковы, Никитины, Гурьевы, Шорины.

В этих условиях перед властью встала задача найти источники экономического возрождения страны.

Экономическое развитие России в XVII в.

2. Сельское хозяйство и землевладение

Сократившаяся наполовину засеиваемая территория полностью восстановилась лишь к середине XVII в. Государство, дабы восстановить дворянское войско, раздавало земли в поместьях, но ещё долго дворяне-помещики будут беднее, чем их предшественники.

Труд в условиях барщины позволял некоторым крестьянам производить хлеб также на продажу, и некоторые владельцы стали брать с них денежный оброк.

Важной характеристикой XVII в. становится постепенное складывание специализации отдельных районов страны: лён поставляли псковские и смоленские земли, овощи – Белоозеро, Ростов и др., Суздаль, Коломна выращивали яблоки и вишню.

Зажиточные крестьяне, несмотря на своё нестабильное положение, а также горожане всё чаще заводили своё дело: кузницы, мыловарни, кожевенные заведения и др. Среди крестьян стали выделяться богатые люди (такие, как Матвей Бечевин, владевший целым речным флотом и доставлявший тысячи пудов хлеба в Москву, и др.).

Жатва. Фрагмент фрески XVII в.

3. Развитие ремесла. Первые мануфактуры

В ремесленном производстве также наблюдается постепенная специализация, при этом наблюдается укрупнение производств и создание ремесленных мастерских.

Центрами производства железа стали Тула, Серпухов, Устюжна Железопольская, Тихвин. В Иванове делали льняное полотно, в Павлове и Лыскове — изделия из металла (подковы, сошники, иголки). Крестьяне подмосковной Гжельской волости изготавливали ставшую впоследствии знаменитой посуду, Кижский погост славился своими ножами, а Вязьма — санями. В 1654 г. из Москвы на Новую Землю в поисках серебряной руды была направлена первая геолого-разведочная экспедиция.

Подъём ремесленного производства определил появление предприятий нового типа – мануфактур. Мануфактура – это предприятие с ручной техникой, но предполагавшая разделение труда. Всё это повышало производительность, ведь теперь каждый рабочий занимался своим узким делом, а не всем изделием.

Первая из русских мануфактур (Пушечный двор в Москве) возникла ещё в конце XV в. В XVII в. число мануфактур значительно возросло. В 1629 г. было основано казённое железоделательное производство на Урале — Ницынский завод, в 1634 г. — Пыскорский медеплавильный завод. Затем появились и частные мануфактуры: канатные дворы в Вологде и Холмогорах, железоделательные заводы бояр И. Милославского и Б. Морозова. Сам царь Алексей Михайлович Романов имел в дворцовом хозяйстве водочные заводы, сафьянный двор и стекольную мануфактуру.

Мануфактуры в России, по большей части, работали на государство, и производимую продукцию государство покупало по заранее установленным ценам, на рынок попадали лишь излишки. Работали на мануфактурах, преимущественно, государственные крестьяне, которые трудились вместо уплаты податей. На боярских мануфактурах работали крепостные.

Российская мануфактура. Гравюра XVII в.

Ближе к концу века в России действовало около 30 мануфактур, однако этого было недостаточно для удовлетворения всех потребностей государства, потому отдельные товары и сырье активно экспортировались. Тем не менее, уже была заложена основа для дальнейшего развития, формировались первые династии промышленников-предпринимателей: Светешниковы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы и др.

4. Торговля

Как уже было отмечено выше, важной характеристикой XVII в. становится постепенное разделение труда по регионам, углубление специализации и, вследствие этого, складывание всероссийского рынка. Развитию также способствовало и увеличение оброка, спрашиваемого с крестьян.

Большую роль играли всероссийские ярмарки — Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская, куда в праздничные дни съезжались продавцы и покупатели.

Вместе с внутренней развивалась и внешняя торговля. Главным торговым портом был Архангельск (75 % всей внешней торговли), опорным пунктом в торговле со странами Востока была Астрахань. В Россию стали проникать различные ткани, пряности, краски, чай и многое другое.

Тем не менее, действия власти были направлены на усиление отечественных купцов и производителей, отсюда – ограничения для иностранных купцов. До середины века иностранные купцы могли самостоятельно торговать на внутреннем российском рынке, что вызывало недовольство русских купцов. В 1649 г. Алексей Михайлович запретил англичанам вести внутреннюю торговлю и выслал их из России.

Однако развитие торговли тормозили таможенные барьеры – наследие периода феодальной раздробленности. В 1653 г. был принят Торговый устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины. Новоторговый устав 1667 г. ещё более ограничил права иностранных купцов: они должны были теперь продавать свои товары оптом в пограничных городах. На иностранные товары были введены высокие пошлины.

5. Деньги и денежная реформа

К середине века масса копейки уменьшилась вдвое. Источником серебра для монет были таможенные пошлины: иностранцы уплачивали их серебряными монетами.

В 1654 г. была проведена денежная реформа, поскольку было необходимо пополнить казну. Появилась медная монета, которая должна была находиться в обращении наравне с серебряной, однако важно учитывать, что стоимость меди и серебра разная, отсюда – растущий рост разрыва в стоимости и недовольства народа, некоторые купцы даже отказывались принимать медные монеты. В 1662 году ухудшение экономической ситуации привело к т.н. Медному бунту, которые закончился жестокой расправой над бунтовщиками, однако правительство было вынуждено отказаться от чеканки медных денег.

6. Россия и Европа. Колониальная система и развитие капитализма

В XVII в. по своему экономическому положению Россия отставала от ведущих европейских стран. Эпоха Великих географических открытий, освоение новых территорий привели к началу образования колониальных империй и выстраиванию мировой торговой системы со взаимообменом.

Поток золота и серебра из Америки вызвал революцию цен, которые возросли в четыре раза, как и спрос на сельскохозяйственную продукцию. Рос уровень жизни, важным качеством становилась предприимчивость, росла их активность, увеличивалось число производств, мануфактур. Кардинальные изменения в экономике и подъём мировой торговли обесценили феодальный способ ведения хозяйства, начались глобальные трансформации, что, в свою очередь, повлияло и на социальные отношения.

Итоги

Во многом из-за тяжелейших последствий Смуты в XVII в. Россия в своём экономическом развитии отставала от большинства европейских государств. Тем не менее именно в это время формировался всероссийский рынок, а в экономике и хозяйстве страны появились зачатки рыночных отношений. Однако рыночные отношения тормозились крепостным правом и контролем со стороны государства. В XVII в. подъём экономики сопровождался оформлением крепостного права в России.