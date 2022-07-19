Социально-экономическое развитие России в XVII вв.

В результате Смуты и иностранных вторжений в западной и центральной части страны наблюдалось серьёзное разорение, посевные площади сократились почти в 30 раз, половина всех деревень опустела. Крестьяне бежали на север, за Волгу, а также уходили на юг – нехватка рабочих рук и стала причиной разорения, однако и оставшиеся не могли обеспечить государство всем необходимым: у них не осталось ни скота, ни инвентаря, ни денег. Таких крестьян называли «бобылями», и в разных частях страны их число варьировалось от 40% и до 70%.
Разорение крестьянских хозяйств приводило к запустению поместий и оскудению дворян-помещиков, которые становились казаками или даже холопами у богатых бояр. Разорены были и многие города запада и юга России, в упадок пришли промыслы, ремесло, торговля.
Недостаток средств испытывала и казна государства, а потому расходы народных ополчений и даже становление новой династии активно спонсировали богатые купцы — Строгановы, Светешниковы, Никитины, Гурьевы, Шорины.
В этих условиях перед властью встала задача найти источники экономического возрождения страны.
Экономическое развитие России в XVII в.
Сократившаяся наполовину засеиваемая территория полностью восстановилась лишь к середине XVII в. Государство, дабы восстановить дворянское войско, раздавало земли в поместьях, но ещё долго дворяне-помещики будут беднее, чем их предшественники.
Труд в условиях барщины позволял некоторым крестьянам производить хлеб также на продажу, и некоторые владельцы стали брать с них денежный оброк.
Важной характеристикой XVII в. становится постепенное складывание специализации отдельных районов страны: лён поставляли псковские и смоленские земли, овощи – Белоозеро, Ростов и др., Суздаль, Коломна выращивали яблоки и вишню.
Зажиточные крестьяне, несмотря на своё нестабильное положение, а также горожане всё чаще заводили своё дело: кузницы, мыловарни, кожевенные заведения и др. Среди крестьян стали выделяться богатые люди (такие, как Матвей Бечевин, владевший целым речным флотом и доставлявший тысячи пудов хлеба в Москву, и др.).
Жатва. Фрагмент фрески XVII в.
В ремесленном производстве также наблюдается постепенная специализация, при этом наблюдается укрупнение производств и создание ремесленных мастерских.
Центрами производства железа стали Тула, Серпухов, Устюжна Железопольская, Тихвин. В Иванове делали льняное полотно, в Павлове и Лыскове — изделия из металла (подковы, сошники, иголки). Крестьяне подмосковной Гжельской волости изготавливали ставшую впоследствии знаменитой посуду, Кижский погост славился своими ножами, а Вязьма — санями. В 1654 г. из Москвы на Новую Землю в поисках серебряной руды была направлена первая геолого-разведочная экспедиция.
Первая из русских мануфактур (Пушечный двор в Москве) возникла ещё в конце XV в. В XVII в. число мануфактур значительно возросло. В 1629 г. было основано казённое железоделательное производство на Урале — Ницынский завод, в 1634 г. — Пыскорский медеплавильный завод. Затем появились и частные мануфактуры: канатные дворы в Вологде и Холмогорах, железоделательные заводы бояр И. Милославского и Б. Морозова. Сам царь Алексей Михайлович Романов имел в дворцовом хозяйстве водочные заводы, сафьянный двор и стекольную мануфактуру.
Российская мануфактура. Гравюра XVII в.
Ближе к концу века в России действовало около 30 мануфактур, однако этого было недостаточно для удовлетворения всех потребностей государства, потому отдельные товары и сырье активно экспортировались. Тем не менее, уже была заложена основа для дальнейшего развития, формировались первые династии промышленников-предпринимателей: Светешниковы, Шорины, Филатьевы, Строгановы, Демидовы и др.
Большую роль играли всероссийские ярмарки — Архангельская, Ирбитская, Свенская, Макарьевская, куда в праздничные дни съезжались продавцы и покупатели.
Вместе с внутренней развивалась и внешняя торговля. Главным торговым портом был Архангельск (75 % всей внешней торговли), опорным пунктом в торговле со странами Востока была Астрахань. В Россию стали проникать различные ткани, пряности, краски, чай и многое другое.
Тем не менее, действия власти были направлены на усиление отечественных купцов и производителей, отсюда – ограничения для иностранных купцов. До середины века иностранные купцы могли самостоятельно торговать на внутреннем российском рынке, что вызывало недовольство русских купцов. В 1649 г. Алексей Михайлович запретил англичанам вести внутреннюю торговлю и выслал их из России.
Однако развитие торговли тормозили таможенные барьеры – наследие периода феодальной раздробленности. В 1653 г. был принят Торговый устав, ликвидировавший мелкие таможенные пошлины. Новоторговый устав 1667 г. ещё более ограничил права иностранных купцов: они должны были теперь продавать свои товары оптом в пограничных городах. На иностранные товары были введены высокие пошлины.
К середине века масса копейки уменьшилась вдвое. Источником серебра для монет были таможенные пошлины: иностранцы уплачивали их серебряными монетами.
В 1654 г. была проведена денежная реформа, поскольку было необходимо пополнить казну. Появилась медная монета, которая должна была находиться в обращении наравне с серебряной, однако важно учитывать, что стоимость меди и серебра разная, отсюда – растущий рост разрыва в стоимости и недовольства народа, некоторые купцы даже отказывались принимать медные монеты. В 1662 году ухудшение экономической ситуации привело к т.н. Медному бунту, которые закончился жестокой расправой над бунтовщиками, однако правительство было вынуждено отказаться от чеканки медных денег.
В XVII в. по своему экономическому положению Россия отставала от ведущих европейских стран. Эпоха Великих географических открытий, освоение новых территорий привели к началу образования колониальных империй и выстраиванию мировой торговой системы со взаимообменом.
Поток золота и серебра из Америки вызвал революцию цен, которые возросли в четыре раза, как и спрос на сельскохозяйственную продукцию. Рос уровень жизни, важным качеством становилась предприимчивость, росла их активность, увеличивалось число производств, мануфактур. Кардинальные изменения в экономике и подъём мировой торговли обесценили феодальный способ ведения хозяйства, начались глобальные трансформации, что, в свою очередь, повлияло и на социальные отношения.
Во многом из-за тяжелейших последствий Смуты в XVII в. Россия в своём экономическом развитии отставала от большинства европейских государств. Тем не менее именно в это время формировался всероссийский рынок, а в экономике и хозяйстве страны появились зачатки рыночных отношений. Однако рыночные отношения тормозились крепостным правом и контролем со стороны государства. В XVII в. подъём экономики сопровождался оформлением крепостного права в России.