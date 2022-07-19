Взаимное расположение графиков линейной функции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Уравнения высших степеней Показательные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Модуль
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Тригонометрический круг Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения
Планиметрия
Ромб Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Отношения в геометрии Векторы Окружнoсть и круг Трапеция Виды треугольников Метод координат на плоскости Равенство фигур Площади четырёхугольников Прямые и углы на плоскости Параллелограммы Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Квадрат Теорема Менелая и теорема Чевы Элементы планиметрии Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Пифагора Треугольники. Площади Биссектриса Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Многоугольники Средняя линия Высота Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Основы математической статистики Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Ценные бумаги Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Двугранный угол Тела вращения
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Смысл производной Свойства функций Функции Кусочная функция Первообразная Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Графическое применение производной

Взаимное расположение графиков линейной функции

График линейной функции представляет собой прямую. Если на одной координатной прямой существуют две прямые, то они, как и любые прямые на плоскости, могут пересекаться, быть параллельными друг другу или совпадать.

Рассмотрим две линейные функции:

\(y = k_{1}x + b_{1\ }\) и \(y = k_{2}x + b_{2}\)

И их возможные расположения на одной координатной плоскости.

СОВПАДЕНИЕ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Графики линейных функций совпадают при:

\(k_{1} = k_{2}\)

\(b_{1} = b_{2}\)

Например:

Графики функций \(y = 3x–2\) и \(y = 3x–2\) совпадают, так как

\(k_{1} = k_{2} = 3\ \) и \(\ b_{1} = b_{2} = \ –2\)

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Графики линейных функций параллельны при:

\(k_{1} = k_{2}\)

\(b_{1} \neq b_{2}\)

Например:

Графики функций \(y = –2x\) и \(y = –2x + 5\) параллельны, так как

\(k_{1} = k_{2} = \ –2\)

\(b_{1} = 0;\ b_{2} = 5 \Longrightarrow b_{1} \neq b_{2}\ \)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАФИКОВ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Графики линейных функций пересекаются при:

\(k_{1} \neq k_{2}\ \) и \(\ b_{1} \neq b_{2}\)

Например:

Графики функций \(y = 2x–5\) и\(\ y = \frac{1}{4}x + 2\) пересекаются, так как

\(k_{1} = 2,\ k_{2} = \frac{1}{4} \Longrightarrow k_{1} \neq k_{2}\)

\(и\)

\(b_{1} = \ –5,\ b_{2} = 2 \Longrightarrow b_{1} \neq b_{2}\)

При этом по определению пересекающихся прямых, они должны иметь одну общую точку. Эта будет такая точка с координатами \((x;\ y)\), которая будет принадлежать как первому, так и второму графику функций.

То есть для функций:

\(y_{1} = k_{1}x_{1} + b_{1}\)

\(y_{2} = k_{2}x_{2} + b_{2}\)

Будут соблюдаться условия:

\(k_{1} \neq k_{2}\ \) и \(\ b_{1} \neq b_{2}\)

Поэтому будет существовать точка пересечения этих графиков с координатами:

\(x = x_{1} = x_{2}\)

\(y = y_{1} = y_{2}\)

В таком случае, чтобы найти точку пересечения графиков функций без построения для функций \(\mathbf{y}_{\mathbf{1}} = k_{1}x = b_{1}\) нужно:

1. Приравнять \(y_{1}\ и\ y_{2},\) а значит приравнять\(\ k_{1}x_{1} + b_{1}\ и\ k_{2}x_{2} + b_{2}.\)

2. Так как \(x_{1} = x_{2} = x\), решим уравнение

\(k_{1}x + b_{1} = k_{2}x + b_{2}.\)

3. Подставить найденный аргумент в любую из функций и найти её значение y. Найденная пара (x; y) будет являться координатой общей точки для данных графиков функций.

Рассмотрим данный алгоритм на примере функций, заданных на графике выше.

Пример №1:

Найти без построений точку пересечения для графиков

\(y = 2x\ –\ 5\ \) и \(\ y = \frac{1}{4}x + 2\)

1. Игреки данных функций равны, следовательно:

\(2x\ –\ 5 = \frac{1}{4}x + 2\)

2. Иксы в данном уравнении равны, значит можем решить уравнение:

\(\frac{7}{4}x = 7\)

\(x = 4\)

3. Подставим x = 4 в первое уравнение, получим:

\(y = 2x\ –\ 5\)

\(y\ = \ 2 \bullet 4\ –\ 5\)

\(y = 3\)

Следовательно, точкой пересечения данных графиков является точка с координатами \((4;3)\), что и подтверждает наш график выше.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ

Графики линейных функций пересекаются под прямым углом, если

\(k_{1} \bullet k_{2} = \ –1\)

\(k_{1} = \ –\frac{1}{k_{2}}\)

Например:

Графики функций \(y = 3x–2\) и \(y = \ –\frac{1}{3}x + 1\) перпендикулярны друг дугу, так как

\(k_{1} \bullet k_{2} = 3 \bullet (–\frac{1}{3}) = \ –1\)