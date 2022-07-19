Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Анализ функций
Линейная функция Интеграл Графическое применение производной Первообразная Функции Смысл производной Функция квадратного корня Квадратичная функция Координатная плоскость Экстремумы Кусочная функция Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Преобразование графиков функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Формулы и выражения
Одночлены Многочлены Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии
Формат ЕГЭ
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Параметр
Основы работы с параметром
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Числа и действия с ними
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Текстовые задачи на производительность

Задачи на производительность включают в себя задачи, в которых фигурирует какой-либо рабочий процесс и его характеристики: работа, время и производительность. Эти параметры связаны через формулу совместной работы:

\(A = Pt,\)

где \(A\) – работа, \(t\) – время, \(P\) – производительность.

Через эту формулу можно выразить производительность и время:

\(P = \frac{A}{t}\)

\(t = \frac{A}{P}\)

С помощью этих формул можно выражать одни характеристики работы через другие. Рассмотрим пример.

Пример №1:

За 5 дней работы рабочие на заводе произвели 35 деталей для автомобилей. Сколько деталей в день изготавливалось на заводе?

  1. Для того, чтобы найти производительность, зная работу и время, нужно поделить работу на время:

\(P = \ \frac{A}{t} = \frac{35}{5} = 7\ деталей/день\)

Ответ: 7.

ЗАДАЧИ НА ОБЩУЮ РАБОТУ

Часто в задачах на производительность можно увидеть вопрос на общую работу, когда нам известно время работы отдельных заводов или людей, а нужно найти совместное время, производительность или работу. В таком случае мы не сможем сложить время, т. к. при совместной работе время не увеличивается. А наоборот уменьшается за счет увеличения производительности. Рассмотрим на примере, как находить общее время работы.

Пример №2:

Для производства инструментов нужно сделать 600 деталей. Первый завод сделает эту работу за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы все детали, если их будут делать сразу два завода?

  1. Мы знаем работу и время производства деталей в первом заводе. Найдем их производительность:

\(P_{1} = \frac{600}{10} = 60\ \)

\(деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)

  1. Также найдем производительность для второго завода:

\(P_{2} = \frac{600}{15} = 40\ \)

\(деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)

  1. Тогда за один день два завода вместе сделают:

\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)

Это производительность является общей для заводов.

  1. С такой производительностью они сделают 600 деталей за:

\(t_{общ} = \frac{600}{100} = 6\ дней\)

Мы узнали, за какое время заводы сделаю 600 деталей, если каждый день будут работать вместе. Запишем ответ.

Ответ: 6.

ЗАДАЧИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ

Это такие задачи, где мы знаем, разницу между одной характеристикой нескольких рабочих или заводов. Тогда дополнительное условие позволяется связать нам данные и составить уравнение. Рассмотрим на примере.

Пример №3:

Заказ на 110 деталей второй рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем первый. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если известно, что второй за час изготавливает на 1 деталь больше.

  1. Составим таблицу. Вместо искомого поставим переменную 𝑥. В данном случае это производительность первого рабочего, т. к. спрашивают, сколько деталей он делает за час. Тогда производительность второго рабочего на единицу больше:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом рабочие выполняют одинаковую работу – по 110 деталей, тогда заполним колонку работы:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. Тогда, зная производительность и работу каждого, выразим время для обоих рабочих:

\(t_{1} = \frac{110}{x}\)

\(t_{2} = \frac{110}{x + 1}\)

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. Теперь, когда мы знаем все характеристики работы рабочих, можем использовать дополнительное условие, которое заключается в том, что второй выполняет этот объем работы на час быстрее, значит, составим уравнение, которое объединяет время работы обоих рабочих:

\(\frac{110}{x + 1} + 1 = \frac{110}{x}\)

  1. Теперь работаем только с уравнением. Приведем обе части уравнения к одному знаменателю, в данном случае к знаменателю \((x + 1)x\). Преобразуем получившееся уравнение, перенесем все в одну сторону и раскроем скобки:

\(\frac{110x}{(x + 1)x} + \frac{(x + 1)x}{(x + 1)x} = \frac{110(x + 1)}{x(x + 1)}\)

\(\frac{110x}{(x + 1)x} + \frac{(x + 1)x}{(x + 1)x}\ –\ \frac{110(x + 1)}{x(x + 1)} = 0\)

\(\frac{110x + x^{2} + x\ –\ 110x\ –\ 110}{(x + 1)x} = 0\)

  1. Дробь будет равна нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель его НЕ равен, т. е. \(x \neq \ –1\) и \(x \neq 0\):

\(110x + x^{2} + x\ –\ 110x\ –\ 110 = 0\)

\(x^{2} + x\ –\ 110 = 0\)

  1. По т. Виета:

\({x_{1} + x_{1} = \ –1 }{x_{1}x_{1} = \ –110}\)

Тогда:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = 10}{x_{2} = \ –11} \right.\ \)

  1. Проверим корни на адекватность. Оба решения являются корнями уравнения, но вернемся к тому, что мы искали. Мы приняли за x производительность первого рабочего, а такая реальная характеристика, как выполненная за час работа не может быть отрицательной. Таким образом ответом данной задачи будет являться первый корень уравнения. Запишем ответ.

Ответ: 10.