Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на производительность Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Комбинаторика Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Экономические показатели
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними
Планиметрия
Квадрат Окружнoсть и круг Симметрия Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Теорема Пифагора Высота Прямоугольник Многоугольники Отношения в геометрии Элементы планиметрии Средняя линия Виды треугольников Серединный перпендикуляр Медиана Метод координат на плоскости Движения Подобие фигур Равенство фигур Векторы Параллелограммы Ромб Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга
Анализ функций
Функция квадратного корня Интеграл Первообразная Функции Правила дифференцирования Графики тригонометрических функций Кусочная функция Свойства функций Смысл производной Графическое применение производной Экстремумы Квадратичная функция Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Призмы Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней

Единицы измерения

Единицы измерения – величины, которые обозначают меру расстояния, массы, времени, скорости, площади и пр.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ:

  • 1 час = 60 минут

  • 1 минута = 60 секунд

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Чтобы перевести время из первой величины во вторую:

1. Найдем строчку первой величины.

2. На ней найдем столбик второй величины.

3. Ячейка их пересечения в таблице показывает, на сколько нужно умножить первую величину, чтобы получить вторую.

Например:

1. Переведем 1 час в минуту. Видим, что час равен 60 минутам.

Переведем 60 минут в секунды. Видим, что в одной минуте 60 секунд. Тогда:

\(60\ мин = 60 \bullet 60 = 3600\ с\)

Отсюда следует что 1 час равен 3600 секундам. Что и соответствует нашей таблице.

2. Переведем 5 минут в часы. Посмотрим, чему равна одна минута часах. Видим, что она равна \(\frac{1}{60}\)

Значит умножим 5 минут на это число и получим:

\(5\ мин = \ 5 \bullet \frac{1}{60} = \frac{1}{12}\ ч\)

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ:

  • 1 тонна = 10 центнеров

  • 1 центнер = 100 килограммов

  • 1 килограмм = 1000 граммов

Аналогично, как и в работе с таблицей единиц измерений времени. В строчках ищем величину, из которой переводим, в соответствующем ей столбце ищем величину, в которую переводим.

Например:

1. Переведем три тонны в килограммы. В строке тонн находим столбик килограммов. Находим, что 1 тонна = 1000 кг.

\(3\ т = 3 \bullet 1000 = 3000\ кг\)

2. Переведем 500 граммов в центнер. Находим строку с граммами и столбец с центнерами. Видим число \(\frac{1}{100000}\):

\(500\ г = 500 \bullet \frac{1}{100000} = \frac{5}{1000}\ ц\)

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ:

Зная единицы измерения длин, можно находить единицы измерения площадей.

Например:

1. Мы знаем, что 10 см = 1 дм.

2. Тогда один кв. дм равен:

\(1\ кв.\ дм = 1\ дм \bullet 1\ дм = 10\ см \bullet 10\ см = 100\ кв.\ см\)

3. Аналогично можно перевести из кв. м в кв. км, зная, что 1 км = 1000 м. Тогда:

\(1кв.\ км = 1000\ м \bullet 1000\ м = \ 1\ 000\ 000\ м.\)

Так можно переводить из любых единиц измерения в любые.

Существуют следующие единицы измерения:

  • \(1\ кв.\ км = 100\ га\)

  • \(1\ га = 100\ а\)

  • \(1\ а = 100\ кв.\ м\)

  • \(1\ кв.\ м = 100\ кв.\ дм\)

  • \(1\ кв.\ дм = 100\ кв.\ см\)

  • \(1\ кв.\ см = 100\ кв.\ мм\)

Единиц измерения площадей намного больше, чем единиц времени или массы. Помимо квадратных единиц измерения расстояния присутствуют такие единица, как ар (а) и гектар (га). Эти величины уже «квадратные», поэтому приставки «кв.» у них нет.

Чтобы представить единицы площади, можно представить квадратную сетку. Возьмем квадрат со стороной 1 мм. Его площадь равна 1 кв. мм.

100 кв. мм = 1 кв. см, тогда если мы соберем квадрат со стороной 10 кв. мм, тогда его площадь составит 100 кв. мм, что и есть 1 кв. см:

Аналогично квадрат размером 10 см на 10 см равен 1 кв. дм; квадрат 10 дм на 10 дм равен 1 кв. м и так далее.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ:

Существуют две основные единицы скорости: км/ч (количество километров, пройденное за час) и м/с (количество метров, пройдённое за секунду). Конечно, можно комбинировать эти величины, например км/с или м/ч, но их уже используют реже.

Чтобы перевести км/ч в м/с, можно представить эти величины в виде дроби:

\(\frac{км}{ч}\ \Longrightarrow \frac{м}{с}\)

Переведем каждую величину в числителе и в знаменателе в соответствующую величину времени и расстояния:

\(\frac{1\ км}{1\ ч} = \frac{1000\ м}{60\ мин} = \frac{1000\ м}{3600\ с} = \frac{10\ м}{36\ с}\)

То есть \(1\ км/с\ = \ \frac{10}{36}\ м/с\).

Чтобы перевести км/ч в м/с, нужно количество км/ч умножить на \(\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{36}}\).

Сделаем обратный перевод:

\(\frac{м}{с} \Longrightarrow \frac{км}{ч}\ \)

Переведем отдельно величины в числителе и в знаменателе:

\(\frac{1\ м}{1\ с} = \frac{1}{1000}км\ : \frac{1}{3600}ч = \frac{3600}{1000}км/ч = \frac{36}{10}\ км/ч = 3,6\ км/ч\)

Чтобы перевести м/с в км/ч, нужно количество м/с умножить на 3,6.