Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Подобие фигур Площади четырёхугольников Треугольники. Площади Трапеция Медиана Отношения в геометрии Площадь круга и сектора круга Векторы Квадрат Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Многоугольники Средняя линия Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Симметрия Равенство фигур Метод координат на плоскости Высота Комбинации с окружностью Виды треугольников Ромб Биссектриса Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Движения Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Параллелограммы
Стереометрия
Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Тела вращения Сечения в многогранниках Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Двугранный угол Расстояние от прямой до плоскости Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми
Анализ функций
Квадратичная функция Правила дифференцирования Функция обратной пропорциональности Свойства функций Смысл производной Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Экстремумы Преобразование графиков функции Кусочная функция Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Функции Координатная плоскость Линейная функция Интеграл
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Вероятность Сложные проценты Множества Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Методы решения уравнений
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Многочлены Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция

Площадь круга и сектора круга

  1. ПЛОЩАДЬ КРУГА

Площадь круга равна произведению квадрата радиуса окружности и числа π.

\(S = \pi R^{2}\)

  1. ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА

Сектор – это часть круга, которая ограничена дугой и двумя радиусами.

Чтобы понять, какую площадь занимает сектор, нужно понять, какую часть круга этот сектор занимает. Если сектор занимает половину круга, он выглядит так:

Понятно, что у такого полукруга \(\alpha = 180⁰,\) т.к. два радиуса, ограничивающих сектор образуют диаметр. Получается, что

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{180{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{2}\)

Значит угол сектора напрямую связан с площадью, которую он занимает. В данном случае сектор занимает половину от круга, значит и его угол будет равен половине всего оборота круга – половине от 360⁰.

Если мы рассмотрим сектор, который занимает четверть от круга, получится, что его тоже будет являться четвертью от 360⁰

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{90{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{4}\)

Поэтому, для того чтобы найти площадь сектора, нужно найти площадь круга и умножите её на долю сектора, который на этот круг приходится:

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360⁰}\) показывает, какую часть от круга занимает сектор

Площадь сектора круга равна произведению площади круга на отношение градусной меры дуги этого сектора к 360⁰.

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)