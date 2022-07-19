Движения в пространстве

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Показательные выражения и свойства показательной функции Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Формулы тригонометрии
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Планиметрия
Ромб Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Элементы планиметрии Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Площади четырёхугольников Медиана Многоугольники Прямые и углы на плоскости Параллелограммы Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Движения Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Высота Подобие фигур Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Симметрия Трапеция Векторы Квадрат
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Призмы Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве
Анализ функций
Первообразная Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Графическое применение производной Функции Функция обратной пропорциональности Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Прикладные задачи Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Вероятность Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы Множества Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Геометрическая прогрессия
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Параметр
Основы работы с параметром

Движения в пространстве

Движения в пространстве – это отображение пространства на себя, сохраняющее расстояние между точками.

Движения в пространстве в целом имеют тот же смыл, что и движения в плоскости. Существуют следующие движения: центральная симметрия, осевая симметрия и зеркальная симметрия.

Разберем каждый вид движения подробнее.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ:

Центральная симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно точки.

Это движение имеет прямую аналогию с центральной симметрией на плоскости. Например, любая нечетная функция является симметричной самой себе относительно начала координат, то есть точке \(O\left( 0;0 \right)\). Тогда точки, симметричные относительно начала координат, имеют одинаковые по модулю и разные по знаку координаты.

Также и в пространстве. Если мы имеем в пространстве точку \(A(x;y;z)\), то симметричная ей точка относительно начала координат будет \(A_{1}( - x; - y; - z)\):

Если мы найдем расстояние между началом координат и одной из этих точек, то мы убедимся, что эти расстояния равны:

\(\left| \overrightarrow{\text{OA}} \right| = \sqrt{x^{2} + y^{2} + z^{2}}\)

\(\left| \overrightarrow{OA_{1}} \right| = \sqrt{{( - x)}^{2} + {( - y)}^{2} + {( - z)}^{2}} = \sqrt{x^{2} + y^{2} + z^{2}}\)

\(\left| \overrightarrow{\text{OA}} \right| = \left| \overrightarrow{OA_{1}} \right|\)

Значит, при симметричном относительно точки \(O\) отображении точки \(A\) в \(A_{1}\) сохраняется расстояние до точки симметрии.

ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ:

Осевая симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно прямой. Эта прямая и называется осью симметрии.

Мы знаем, что на плоскости любая четная функция симметричная относительно оси. Когда мы отображаем точку на плоскости относительно оси \(\text{Ox}\), мы получаем точку с противоположной координатой \(y\), а координата \(x\) остается неизменной.

Точно так же и в пространстве:

  • Если отобразить точку \(A(x;y;z)\ \)относительно оси \(\text{Ox}\), получим точку \(A_{1}(x; - y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(B\left( x;y;z \right)\) относительно оси \(\text{Oy}\), получим точку \(B_{1}( - x;y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(C(x;y;z)\) относительно оси \(\text{Oz}\), получим точку \(C_{1}( - x; - y;z)\).

Знак НЕ поменяет та координата, относительно оси которой отображается точка.

ЗЕРКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ:

Зеркальная симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно плоскости.

Принцип нахождения координат точки, зеркально симметричной данной относительно плоскости остаётся таким же – не меняются знаки тех координат, через оси которых проходит плоскость симметрии.

  • Если отобразить точку \(A(x;y;z)\ \)относительно оси \(\text{Ox}y\), получим точку \(A_{1}(x;y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(B\left( x;y;z \right)\) относительно оси \(\text{Oyz}\), получим точку \(B_{1}( - x;y;z)\);

  • Если отобразить точку \(C(x;y;z)\) относительно оси \(\text{Oxz}\), получим точку \(C_{1}(x; - y;z)\).