Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Высота Площади четырёхугольников Ромб Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Средняя линия Медиана Теорема Пифагора Движения Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Симметрия Трапеция Параллелограммы Биссектриса Отношения в геометрии Квадрат Многоугольники
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Тела вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми
Анализ функций
Кусочная функция Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Смысл производной Функция обратной пропорциональности Свойства функций Первообразная Графики тригонометрических функций Графическое применение производной Координатная плоскость Преобразование графиков функции Линейная функция Функция квадратного корня
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта НОК и НОД Делимость
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Формулы тригонометрии Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Единицы измерения Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней

Тела вращения

Тела вращения – это геометрические тела, образованные вращением геометрической фигуры вокруг оси.

ЦИЛИНДР

Цилиндр – геометрическое тело, образованное двумя кругами, расположенными в параллельных плоскостях, и совмещаемые параллельным переносом.

Образующая – перпендикуляр между окружностями.

Образующие в совокупности составляют боковую поверхность цилиндра. Все образующие цилиндра равны между собой и перпендикулярны основаниям.

Цилиндр можно построить вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон. Эта сторона прямоугольника станет осью будущего цилиндра, а противоположная и равная ей – станет его образующей:

Разверткой цилиндра является прямоугольник (боковая поверхность цилиндра) и две окружности (его основания):

Площадь поверхности цилиндра равна произведения длины окружности основания на высоту:

Полная площадь поверхности цилиндра равна сумме площади поверхности цилиндра и площадей основания:

\(S_{полн.} = 2\pi r^{2} + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)\)

Объем цилиндра равен произведению площади основания на образующую:

\(V = \pi r^{2}h\)

КОНУС

Конус – геометрическое тело, состоящее из круга, точки, не лежащей в его плоскости, соединенной с каждой точкой его окружности.

Образующая конуса – это отрезок между вершиной конуса и точкой на окружности основания. Все образующие конуса равны.

Конус можно построить вращением прямоугольного треугольника вокруг его катета, которая станет осью для будущего конуса:

Развертка конуса – это сектор большей окружности (боковая поверхность) и окружность поменьше (основание конуса).

Высота конуса – перпендикуляр между вершиной конуса и центром основания.

Площадь боковой поверхности конуса равна трети произведения длины окружности основания на образующую:

\(S_{бок.} = \text{πrl}\)

Площадь полной поверхности конуса равна сумме площади его боковой поверхности и площади основания:

\(S_{полн.} = \pi\text{rl} + \pi r^{2}\)

Объем конуса равен трети произведения площади его основания на высоту:

\(V = \frac{1}{3}\pi r^{2}H\)

ШАР

Шар – это геометрическое тело, ограниченное сферой.

Сфера – совокупность точек, равноудаленных от центра.

Сфера образована вращением полукруга вокруг диаметра. Диаметр этой окружности становится осью шара:

Развертка шара сложнее, чем у других геометрических тел, потому что у шара совсем нет плоских частей, например оснований. Можно представить развертку шара как перенос изображения нашей планеты с объемного глобуса на плоскую карту. Для этого используют меридианы на глобусе. Если мысленно «разрезать» глобус по каждому меридиану и развернуть его, то мы получим плоскую карту. Так и получают разверту любого шара:

Площадь поверхности шара (или площадь сферы) равна:

\(S_{пов.} = 4\pi r^{2}\)

Объем шара равен:

\(V = \frac{4}{3}\pi r^{3}\)

ШАРОВОЙ СЕГМЕНТ, СЛОЙ И СЕКТОР

Шаровой сегмент – это часть шара, отсекаемая проведенной через этот шар плоскостью.

Основание шарового сегмента – это окружность, образованная секущей плоскостью при пересечении со сферой.

Высота шарового сегмента – это часть радиуса шара между основанием сегмента и сферой.

Объем сегмента шара с радиусом R равен:

\(V = \pi h^{2}\left( R\ –\ \frac{1}{3}h \right)\)

Шаровой слой – это часть шара, заключенная между двумя секущими параллельными плоскостями.

Основания шарового слоя – это окружности, образованные секущими плоскостями при пересечении со сферой.

Высота шарового слоя – расстояние между секущими плоскостями.

Объем слоя шара можно вычислить как разность объемов двух шаровых сегментов.

Сектор шара – это геометрическое тело, полученное при вращении шарового сегмента вокруг одно из радиусов шара под углом < 90°.

Сектор шара состоит из шарового сегмента и конуса, основания которых совпадают, при этом высота сектора шара равна высоте шарового сегмента, из которого он состоит:

Объем сектора шара с радиусом R равен:

\(V = \frac{2}{3}\pi R^{2}h\)