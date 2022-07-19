Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Многочлены Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Прямоугольник Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Симметрия Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Векторы Высота Комбинации с окружностью Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Движения Серединный перпендикуляр Медиана Квадрат Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Параллелограммы Равенство фигур Многоугольники Средняя линия Виды треугольников Биссектриса Отношения в геометрии Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Стереометрия
Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Сечения в многогранниках Призмы
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Анализ функций
Квадратичная функция Правила дифференцирования Смысл производной Координатная плоскость Интеграл Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Экстремумы Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Первообразная Графики тригонометрических функций Линейная функция Преобразование графиков функции Свойства функций
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Вероятность Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Основы математической статистики
Уравнения
Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Линейные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая

Расстояние от точки до плоскости

Чтобы найти расстояние между точкой и плоскостью, нужно построить между ними перпендикуляр, длина которого и будет ему равна. Существует несколько методов построения перпендикуляра между точкой и плоскостью.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПЛОСКОСТЬ

Самый простой способ – просто провести искомый перпендикуляр. Сложность этого метода в том, что не всегда очевидно, куда именно упадет перпендикуляр. Если это перпендикуляр к плоскости, то по признаку перпендикулярности он должен быть перпендикулярен любой прямой на этой плоскости.

Значит этот перпендикуляр упадет так, что мы сможем доказать его перпендикулярность к плоскости. Точка пересечения перпендикуляра и плоскости будет единственной возможной.

Из точки \(M\), не лежащей в плоскости α, проведем перпендикуляр \(\text{MH}\):

Этот метод стоит применять тогда, когда мы знаем, чему равны две стороны получившегося прямоугольного треугольника \(\text{MHA}\), чтобы иметь возможность найти длину перпендикуляра \(\text{MH}\ \)как третью сторону треугольника.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПРЯМОЙ К ПЛОСКОСТИ

Если с построением перпендикуляра из точки возникают трудности, можно использовать этот способ.

Вместо того, чтобы сразу проводить перпендикуляр из точки M, можно провести через неё прямую \(a\), так, что \(a \parallel \alpha\). Таким образом каждая точка на этой прямой будет находиться на равном расстоянии от плоскости, что и точка М. Так мы сможем выбрать более удобную точку, проведя перпендикуляр из которой будет легко доказать, что это действительно перпендикуляр к плоскости.

Снова перпендикулярность прямой к плоскости будет доказываться через признак перпендикулярности.

Например, в данном случае прямая, проведенная через точку K будет падать в точку H – точку пересечения прямых на плоскости, так, что KH перпендикулярна каждой из этих прямых:

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ ПЛОСКОСТИ К ПЛОСКОСТИ

Аналогично можно построить через точку \(M\) плоскость β так, что \(\beta \parallel \alpha\). Тогда любая другая точка на этой плоскости буде находится от плоскости \(\alpha\) на том же расстоянии, что и точка \(M\). Так можно выбрать любую другую удобную точку, например точку \(А\), и найти расстояние от неё до плоскости \(\alpha\).

НАХОЖДЕНИЕ ДЛИНЫ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ЧЕРЕЗ ОБЪЕМ

Если в задаче возникают трудности с построением перпендикуляра каким-либо способом выше, то можно решить задачу алгебраически. Самый простой способ найти длину перпендикуляра – представить его как высоту геометрического тела. Тогда, зная его объем, можно будет выразить высоту, а значит найти расстояние от точки до плоскости.

Например:

Дана пирамида \(\text{SABC}\). Отрезок \(\text{SA}\) перпендикулярен плоскости \(\text{ABC}\). Выразите длину от точки \(A\) до плоскости \(\text{SBC}\).

В данной задаче мы не можем построить перпендикуляр ни от точки, ни от прямой, ни от плоскости, т. к. не знаем, куда этот перпендикуляр упадет. Решим задачу через объем пирамиды.

  1. Если \(\text{AS}\) перпендикулярна плоскости \(\text{ABC}\), то можем использовать этот отрезок как высоту пирамиды и представить её объем так:

\(V_{\text{SABC}} = \frac{1}{3}S_{\text{ABC}} \bullet SA\)

  1. С другой стороны, можем представить \(\text{AH\ }\)как высоту пирамиды \(\text{ASBC}\) с вершиной \(A\):

\(V_{\text{ASBC}} = \frac{1}{3}S_{\text{SBC}} \bullet AH\)

  1. Таким образом можем приравнять два объема, т. к. по сути мы выразили два одинаковых объема по-разному:

\(V_{\text{SABC}} = V_{\text{ASBC}}\)

\(\frac{1}{3}S_{\text{ABC}} \bullet SA = \frac{1}{3}S_{\text{SBC}} \bullet AH\)

\(AH = \frac{S_{\text{ABC}} \bullet SA}{S_{\text{SBC}}}\)