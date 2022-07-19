Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Числа и действия с ними
НОК и НОД Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от прямой до плоскости Призмы
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Экстремумы Линейная функция Графическое применение производной Интеграл Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Квадратичная функция Координатная плоскость Функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Множества Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Вероятность Сложные проценты Экономические задачи. Вклады
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Уравнения в целых числах Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Многоугольники Средняя линия Трапеция Ромб Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Теорема Пифагора Виды треугольников Векторы Прямые и углы на плоскости Тригонометрия в геометрии Движения Площади четырёхугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Треугольники. Площади Высота Подобие фигур Прямоугольник Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Параллелограммы Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Симметрия

НОК и НОД

Рассмотрим выражение:

\(45:9\)

Можем сказать, что 45 – делимое, а 9 – делитель данного выражения.

Мы знаем, что 45 делится нацело на число 9. В таком случае, если мы захотим описать, чем эти числа являются друг другу, то мы скажем, что

9 – делитель числа 45

45 – кратно числу 9

Иногда при решении задач нужно находить общие кратные или общие делители двух чисел.

Наименьший делитель двух чисел – всегда единица. Такой делитель нет смысла искать, поэтому ищут наибольший общий делитель.

А кратных наоборот – бесконечно много, невозможно искать наибольшее из них, поэтому ищут, наименьшее общее кратное.

НОД:

Наибольший общий делитель (НОД) двух чисел – это наибольшее число, на которое каждое из этих чисел можно поделить без остатка.

Пример №1:

Рассмотрим числа 30 и 45.

  1. Найдем все их существующие делители, т.е. числа, на которые каждое из них поделится нацело:

  1. Мы видим, что у этих двух чисел есть несколько общих делителей. Наибольший из них – 15 – является самым большим. Это и есть НОД.

Значит и число 45 и число 30 можно нацело поделить на 15. Записывают это так:

\(НОД\ (30;45) = 15\)

Ответ: 15.

Пример №2:

Найдем \(НОД\ (20;36):\)

  1. Выпишем все делители этих чисел.

Так же делители можно сразу записывать парой. Если 20 нацело делится на 2, то

\(20\ :\ 2 = 10\)

Значит 10 – тоже делитель числа 20. Запишем делители 2 и 10 парой:

  1. Выделим все общие делители и найдем наибольший из них. В данном случае

\(НОД(20;35) = 4.\)

Ответ: 4.

НОК:

Наименьшее общее кратное (НОК) двух чисел – это наименьшее число, которое можно поделить на каждое из этих чисел без остатка.

Пример №3:

Найдем \(НОК\ (10;12).\)

  1. Возьмем наименьшее число. В данном случае – 10.

Будем умножать его на натуральные числа по порядку, пока не получим число, кратное 12, то есть такое, на которое нацело поделится и 10, и 12. Оно и будет НОК этих двух чисел. Такой метод называется методом подбора.

\(10 \bullet 1 = 10;\ \ \ \ 10\ НЕ\ кратно\ 12\)

\(10 \bullet 2 = 20;\ \ \ \ 20\ НЕ\ кратно\ 12\)

\(10 \bullet 3 = 30;\ \ \ \ 30\ НЕ\ кратно\ 12\)

\(10 \bullet 4 = 40;\ \ \ \ 40\ НЕ\ кратно\ 12\)

\(10 \bullet 5 = 50;\ \ \ \ 50\ НЕ\ кратно\ 12\)

\(10 \bullet 6 = 60;\ \ \ \ 60\ кратно\ 12\)

  1. Первое число, которое будет кратно обоим числам и является их наименьшим общим кратным.

Общих кратный, в отличии от делителей, бесконечно много, поэтому обычно выбирают наименьший их них.

Ответ: 60.

Также можно находить НОК через разложение на множители:

Пример №4:

Найдём \(НОК\ (6;8):\)

  1. Разложим числа 6 и 8 на простейшие множители, т.е. представим каждое число как произведения простых чисел. Множители большего числа запишем сверху:

8: \(1 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2\)

6: \(1 \bullet 2 \bullet 3\)

  1. Видим, что множители 1 и 2 повторяются у обоих чисел, поэтому для меньшего числа их уберем. Останется:

  1. Перемножим все оставшиеся числа. Их произведение и будет НОК:

\(НОК\ (6;\ 8) = 1 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 3 = 24\)

Ответ: 24.

Пример №5:

Найдем \(НОК\ (10;12)\) разложением на множители:

  1. Разложим оба числа на простые множители. Сверху запишем большее число:

12: 1, 2, 2, 3

10: 1, 2, 5

  1. Для меньшего числа зачеркнем те множители, которые уже есть у большего числа:

  1. Перемножим все оставшиеся числа:

\(НОК\ (10;\ 12) = 1 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 5 = 60\)

Наш ответ совпал с ответом, где мы использовали метод подбора.

Ответ: 60.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НОК И НОД:

Произведение НОК и НОД некоторых чисел равно произведению самих этих чисел:

\(НОК(a;\ b) \bullet НОД(a;\ b) = a \bullet b\)

Докажем эту формулу на примере.

Пример №6:

Рассмотрим пару чисел 24 и 60.

  1. Найдем их НОД:

\(НОД\ (24;60) = 12\)

  1. Найдем их НОК:

\(НОК\ (24;\ 60)\ = \ 1 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 5 = 120\)

  1. Рассмотрим поближе НОК. Чтобы его получить, мы переменожили все простые множители чисел 60 и 24 за исключением множителей 1, 2, 2, 3. Найдем отдельно их произведение:

\(1 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 3 = 12\)

Если перемножить все простые множители числе 60 и 24 мы получим просто их произведение, при этом оно будет состоять из НОК и числа 12, которое в свою очередь равно НОД: