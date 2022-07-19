Комбинаторика

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Медиана Многоугольники Подобие фигур Площади четырёхугольников Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Виды треугольников Метод координат на плоскости Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Скалярное произведение векторов Биссектриса Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Теорема Менелая и теорема Чевы Элементы планиметрии Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Высота Прямоугольник Отношения в геометрии Квадрат Окружнoсть и круг Параллелограммы Ромб
Стереометрия
Двугранный угол Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Призмы
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Квадратичная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Функции Преобразование графиков функции Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Правила дифференцирования Координатная плоскость Интеграл
Реальная математика
Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Сложные проценты Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Основы математической статистики Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Множества Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней

Комбинаторика

Комбинаторика – это раздел математики, изучающий возможные комбинации элементов различных множеств.

ПЕРЕСТАНОВКА:

Перестановка (\(\mathbf{P}_{\mathbf{n}}\)) – это конечное множество, в котором установлен порядок его элементов.

\(P_{n} = n!\)

где n – это количество элементов множества,

n! (эн факториал) = \(1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet ... \bullet n\)

Пример №1:

На полке стоят семь книг. Сколькими способами их можно расположить на полке?

Если у нас есть множество из семи книг и нам нужно перебрать все возможные варианты порядка их расположения, тогда используем формулу перестановки:

\(P_{7} = 7! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 = 5040\)

Ответ: 5040.

Пример №2:

На полке стоят 9 книг, при этом среди них есть трёхтомник одного автора. Сколькими способами их можно расположить на полке, если книги трёхтомника должны находиться вместе, но в любом порядке?

1. При таком условии сначала представим трёхтомник как одну книгу. Тогда у нас не 9 книг, а 7. Тогда способов расположения таких книг существует 7! = 5040

2. При этом книги трёхтомника могут располагаться в разном порядке относительно друг друга. Таких комбинаций будет 3! = 6

3. А таком случае нужно перемножить перестановку трёхтомника относительно других книг и перестановку книг трёхтомника относительно друг друга:

\(P_{7} \bullet P_{3} = 7! \bullet 3! = 5040 \bullet 6 = 30240\)

Ответ: 30240.

Пример №3:

Сколькими способами можно расположить между собой числа 0, 1, 2 и 3, если они не могут повторяться и число 2 не может быть первым?

1. Если у нас 4 элемента множества, тогда их перестановка равна:

\(P_{4} = 4! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 = 24\)

2. При этом все комбинации, где число 2 стоит на первой позиции нужно исключить. Мысленно закрепим число 2 на первой позиции и начнем комбинировать оставшиеся элементы множества. Таким образом количество комбинаций, при которых число 2 стоит на первой позиции равно:

\(P_{3} = 3! = 1 \bullet 2 \bullet 3 = 6\)

3. Вычтем из количества всевозможных комбинаций количество неподходящих, получим:

\(P_{4}\ –\ P_{3} = 24\ –\ 6 = 18\)

Ответ: 18.

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Размещение из n элементов конечного множества по k (\(\mathbf{A}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{k}}\)) – это упорядоченное множество, содержащее k элементов, при этом \(k \leq n\).

Например:

У нас есть множество \(\left\{ a,\ b,\ c,\ d \right\}\). Оно состоит из 4 элементов. Нам нужно найти количество всех возможных пар этих элементов. То есть будем выделять в этом множестве подмножества, содержащие только 2 элемента из 4. Чтобы найти количество этих пар, нужно посчитать размещение из 4 элементов по 2:

\(\boxed{A_{n}^{k} = n(n\ –1)(n\ –\ 2) \bullet ... \bullet (n\ –\ (k\ –\ 1))}\)

\(A_{4}^{2} = 4 \bullet 3 = 12\)

т.е. мы находим произведение двух натуральных множителей, наибольший из которых равен 4.

Эта формула преобразовывается в более ёмкую. Её удобнее использовать, когда мы говорим о большом количестве элементов:

\(\boxed{A_{n}^{k} = \frac{n!}{(n\ –\ k)!}}\)

\(A_{4}^{2} = \frac{4!}{(4\ –\ 2)!} = \frac{4!}{2!} = \frac{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4}{1 \bullet 2} = 3 \bullet 4 = 12\)

В общем смысле можно представить размещение как ситуацию, когда у нас есть множество из n элементов, мы будем выделять в нём подмножество из k элементов и считать именно их перестановки.

Если мы говорим о размещении n элементов по n – тогда размещение, по сути, становится перестановкой.

Пример №4:

Сколько существует телефонных номеров, состоящих из 7 цифр, при этом первой цифрой номера не может быть 0 и цифры номера не повторяются?

1. Всего существует 10 цифр, а телефонный номер состоит только из 7 из них. Тогда мы говорим о размещении 10 элементов по 7. Найдем это размещение:

\(A_{10}^{7} = \frac{10!}{\left( 10–7 \right)!} = \frac{10!}{3!}\)

2. Но из такого количества телефонных номеров нужно исключить те, которые начинаются на 0. Таких размещений уже будет 9 по 6:

\(A_{9}^{6} = \frac{9!}{(9\ –\ 6)!} = \frac{9!}{3!}\)

3. Вычтем из всех размещений не подходящие условию:

\(A_{10}^{7}\ –\ A_{9}^{6} = \frac{10!\ –\ 9!}{3!} = \frac{9!(10\ –\ 1)}{3!} = 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8 \bullet 9 \bullet 9 = 544320\)

Ответ: 544320.

СОЧЕТАНИЯ:

Сочетание из n элементов по k (\(\mathbf{C}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{k}}\)) – это подмножества, составленные из n элементов множества, содержащие k элементов.

\(C_{n}^{k} = \frac{A_{n}^{k}}{P_{k}} = \frac{n!}{k!(n\ –\ k)!}\)

Например:

Если мы хотим выделить из множества \(\left\{ a,\ b,\ c,\ d \right\}\) все подмножества, которые включают в себя 2 элемента, то мы говорим о сочетании 4 элементов по 2. В таком случае, в отличие от размещения, не будут учитываться пары, в которые входят два одинаковых, но стоящих на разных позициях элемента. Например, пара ab – это то же самое, что пара ba. Перестановка элементов подмножества не играет роли, поэтому формула сочетания выглядит как размещение, деленное на перестановку k элементов.

Пример №5:

Сколькими способами можно выбрать трёх дежурных из класса, в котором 25 человек?

Используем определение сочетания, т.к. нам важны лишь конкретные ученики, неважно в каком порядке мы их выбираем:

\(C_{25}^{3} = \frac{25!}{3!(25\ –\ 3)!} = \frac{25!}{3!22!} = \frac{23 \bullet 24 \bullet 25}{6} = 2300\)

Ответ: 2300.

Пример №6:

В вазе стоят 8 красных и 5 белых роз. Нужно собрать букет из 3 красных роз и 2 белых. Сколькими способами это можно сделать?

1. Из-за того, что неважно, в каком порядке в букете стоят красные розы, а важно лишь их количество, тогда используем сочетания 8 красных роз по 3:

\(C_{8}^{3} = \frac{8!}{3!(8\ –\ 3)!} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8}{3!1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5} = \frac{6 \bullet 7 \bullet 8}{6} = 56\)

2. Аналогично с белыми розами важны лишь возможные сочетания 5 красных роз по 2:

\(C_{5}^{2} = \frac{5!}{2!(5\ –\ 2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{4 \bullet 5}{2} = 10\)

3. Каждому выбору красных роз соответствует выбор белых, т.е. независимо от сочетания одного цвета выбирается сочетание другого. Поэтому перемножим эти сочетания:

\(C_{8}^{3} \bullet C_{5}^{2} = 56 \bullet 10 = 560\)

Ответ: 560.

БИНОМ НЬЮТОНА:

Мы знаем, что:

\(\left( a + b \right)^{1} = a + b\)

\(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)

\(\left( a + b \right)^{3} = a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}\)

\({(a + b)}^{4} = a^{4} + 4a^{3}b + 6a^{2}b^{2} + 4ab^{3} + a^{4}\)

И так далее по мере возрастания степени суммы меняются коэффициенты многочлена. Высчитать эти коэффициенты можно с помощью Бинома Ньютона, который является частным случаем сочетаний в комбинаторике.

\(\ {(a + b)}^{n} = C_{n}^{0}a^{n} + C_{n}^{1}a^{n\ –\ 1}b + C_{n}^{2}a^{n\ –\ 2}b^{2} + ... + C_{n}^{k}a^{n\ –k}b^{k} + ... + C_{n}^{n\ –\ 1}ab^{n\ –\ 1} + C_{n}^{n}b\)

Где n – натуральное число, коэффициенты \(С_{n}^{k}\) – это сочетания k по n, где k – порядковый номер коэффициента начиная с 0.

При этом для чисел a и b при одном коэффициенте сумма показателей степеней равна n.

ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ

Треугольник Паскаля – это удобная визуальная интерпретация Бинома Ньютона:

Из этой пирамиды чисел можно сразу узнавать коэффициенты для различных сумм, возведенных в степень.

Первая строчка пирамиды показывает нам, чему будут равны коэффициенты многочлена, равного сумме чисел в нулевой степени:

\(\left( a + b \right)^{0} = 1\)

Существует единственный коэффициент равный 1

У суммы чисел в первой степени будут коэффициенты, соответствующие второй строчке:

\(\left( a + b \right)^{1} = a + b\)

Коэффициенты при слагаемых равны 1 и 1

Коэффициенты привычного нам квадрата суммы равны 1, 2 и 1 соответственно:

\(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)

И так далее.

Можем взять, например, сразу узнать коэффициенты многочлена, равного 4-ой степени суммы чисел.

\({(a + b)}^{4}\)

Для этого посмотрим на 5-ую строчку треугольника.

Коэффициенты равны 1, 4, 6, 4 и 1 соответственно. Действительно, по Биному Ньютона, такими коэффициентами и будет обладать этот многочлен:

\({(a + b)}^{4} = a^{4} + 4a^{3}b + 6a^{2}b^{2} + 4ab^{3} + a^{4}\)