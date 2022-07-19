Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Движения в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Призмы Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Координатная плоскость Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности Первообразная Квадратичная функция Линейная функция Интеграл Графики тригонометрических функций Функции Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Правила дифференцирования Смысл производной Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Сложные проценты Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Единицы измерения
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Отношения в геометрии Средняя линия Тригонометрия в геометрии Теорема Пифагора Треугольники. Площади Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Элементы планиметрии Симметрия Метод координат на плоскости Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Квадрат Параллелограммы Ромб Виды треугольников Биссектриса Подобие фигур Многоугольники Трапеция Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Движения Равенство фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Простейшие расстояния на плоскости
Параметр
Основы работы с параметром
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Одночлены Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства

Линейная функция

Линейная функция – это функция \(вида\)

\(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k \neq 0\).

Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.

В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).

С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: неограниченна, непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0:\)

Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

\(y\ < \ 0:\)

Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\)

Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\)
6. Монотонность:

возрастает при \(k > 0;\)

убывает при

\(\ k < 0.\)
7. Экстремумы: нет
8. Четность: нечетная
9. Периодичность: не периодичная
10. Пересекает ось Ох в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\).
11. Пересекает ось Оу в точке \((0;\ b)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.

– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).

– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).

Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.

При \(k > 0\) функция возрастает;
При \(k < 0\ \)функция убывает.

Коэффициент b:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)

График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)

График \(y = \ –2x\ –1\ \)пересекает ось Ох в точке \((0;–1)\)

Таким образом:

– при \(b > 0\ \)график пересекает ось Оу выше оси Ох;
– при \(b < 0\ \)график пересекает ось Оу ниже оси Ох.