Линейная функция

Линейная функция – это функция \(вида\) – это функция \(\ y = \text{kx} + b,\ где\ k

eq 0\).

Как видно из названия, графиком этой функции является прямая.

В этом виде функции \(k = 1,\ \ b = 0\).

С изменением коэффициентов k и b меняется и внешний вид функции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\) 2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\) 3. Ограниченность и непрерывность: неограниченна, непрерывна 4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует 5. Промежутки знакопостоянства: \(y\ > \ 0:\) Если \(k\ > \ 0\): \(x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\) Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\) \(y\ < \ 0:\) Если \(k > 0\): \(x \in \left( –\infty;\frac{–b}{k} \right)\) Если \(k < 0\) \(\ x \in \left( \frac{–b}{k}; + \infty \right)\) 6. Монотонность: возрастает при \(k > 0;\) убывает при \(\ k < 0.\) 7. Экстремумы: нет 8. Четность: нечетная 9. Периодичность: не периодичная 10. Пересекает ось Ох в точке \(\left( –\frac{b}{k};0 \right)\) . 11. Пересекает ось Оу в точке \((0;\ b)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента \(\left| k \right|\) функция приближается к оси Ох.

– При \(k > 0\) график линейной функции слева направо поднимается (график образует острый угол с осью Ох).

– При\(\ k < 0\ \)график линейной функции слева направо опускается (график образует тупой угол с осью Ох).

Иначе говоря, коэффициент k – это угловой коэффициент.



\(k > 0\)

\(k < 0\ \)

ПрифункцияПрифункция

Коэффициент b:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;b).\)

График \(y = 2x + 3\ \)пересекает ось Оу в точке \((0;3)\)



\(y = \ –2x\ –1\ \)

\((0;–1)\)

Графикпересекает ось Ох в точке

Таким образом:



\(b > 0\ \)

\(b < 0\ \)

– приграфик пересекает ось Оу выше оси Ох;– приграфик пересекает ось Оу ниже оси Ох.