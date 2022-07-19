Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Правила дифференцирования Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Функции Смысл производной Экстремумы Преобразование графиков функции Интеграл
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Основы математической статистики Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Сложные проценты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Показательные уравнения
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Планиметрия
Векторы Биссектриса Равенство фигур Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Параллелограммы Серединный перпендикуляр Медиана Отношения в геометрии Виды треугольников Скалярное произведение векторов Квадрат Элементы планиметрии Многоугольники Трапеция Метод координат на плоскости Высота Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия
Стереометрия
Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Сечения в телах вращения Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей
Числа и действия с ними
Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Введение в текстовые задачи

Текстовая задача состоит из условия, в котором описана некоторая ситуация, и вопроса, на который нужно дать ответ.

Пример:

Коля наклеил на 5 листов по 2 наклейки Сколько наклеек наклеил Коля?
(условие) (вопрос)

Решение любой текстовой задачи можно разделить на несколько основных этапов:

  • Работа с условием

  • Составление математической модели

  • Проверка ответа

РАБОТА С УСЛОВИЕМ

Для облегчения работы с условием полезно использовать иллюстрацию или моделирование. Это может быть краткая запись условия математически или словесно. Также это может быть дополнительный рисунок или таблица.

Пример:

Петя выше Коли, Сережа ниже Коли. Кто выше?

Иллюстрация:

Из рисунка сразу понятен ответ: Петя выше всех.

Пример:

Два поезда идут навстречу друг другу. Скорость одного из них 45 км/ч, скорость другого — 55 км/ч. Сейчас между ними 200 км. Через сколько часов они встретятся?

Иллюстрация:

Пусть \(x\) часов – время движения обоих поездов, тогда по рисунку видно, что первый проедет \(45x\) км, а второй - \(55x\) км.

Составим математическую модель:

\(45x + 55x = 200\)

\(100x = 200\)

\(x = 2\ ч\)

Ответ: 2 ч.

Для составления уравнения по условию задачи используются различные приемы, в зависимости от данной в условии зависимости величин.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Математика, в частности, занимается тем, что описывает различные реальные ситуации на математическом языке.

В таблице приведены различные ситуации и их математические модели.

\(x\) - число девочек

\(y\) - число мальчиков

Реальная ситуация Математическая модель
В классе поровну мальчиков и девочек \(x = y\)
Девочек на 5 больше, чем мальчиков \(x = y + 5\), или \(x - y = 5\), или \(x - 5 = y\)
Мальчиков в 2 раза больше, чем девочек \(y = 2x\), или \(\frac{y}{2} = x\), или \(\frac{y}{x} = 2\)
Если в классе перейдут 3 мальчика, то девочек станет в два раза больше \(x = 2(y + 3)\)

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Такая зависимость выражается в словах: выше/ниже, больше/меньше, дороже/дешевле, длиннее/короче и т. д.

При составлении уравнения особое значение играют используемые предлоги: «в» и «на».

Пример:

Первое число \(a\), второе число в 1,5 раза больше первого. Если к первому прибавить 5, а из второго вычесть 13, то получатся одинаковые результаты.

Решение: Если первое число \(a\), то второе \(1,5a\).

Прибавим к первому 5, получаем \(a + 5\)

Вычтем из второго 13, получаем \(1,5a - 13\)

А теперь приравняем : \(a + 5 = 1,5a - 13\)

Пример:

В одном доме живет на 20 человек больше, чем в соседнем. Сколько человек живет в каждом доме, если в двух домах живет 180 человек.

Решение: Пусть \(x\) человек –проживает в первом доме, тогда в соседнем \(x - 20\) человек.

Теперь составим уравнение, сложив количество человек в каждом доме:

\(x + x - 20 = 180\)

\(2x = 200\)

\(x = 100\) – в первом доме

Получается, что в соседнем доме \(180 - 100 = 80\) человек

Пример:

Петя выше Коли на 20 см, Сережа ниже Коли на 10 см. На сколько см Петя выше Сережи?

Решение: Пусть П – рост Пети, К – рост Коли, С – рост Сережи.

Кстати, обратите внимание на этот приём – выбирать «говорящие» переменные, а не безликие иксы и игреки, чтобы не запутаться при работе с уравнением.

Выразим рост мальчиков.

Петя выше Коли на 20 см: \(П–20 = К\)

Сережа ниже Коли на 10 см: \(К = С + 10\)

Подставим в первое уравнение рост Коли: \(П–20 = С + 10\)

Нам нужно найти, на сколько см Петя выше Сережи: \(П–С\)

\(П–20 = С + 10\)

\(П–С = 20 + 10\)

\(П–С = 30\)

Получаем, что Петя выше Сережи на 30 см.

Пример:

На уроке труда ученики делали снежинки. Всего было сделано 12 снежинок. Маша сделала в два раза больше снежинок, чем Коля. Коля сделал на 4 снежинки меньше, чем Рома. Сколько снежинок сделала Маша?

Решение:

Пусть М – количество снежинок, которое сделала Маша, К – снежинки Коли, Р – снежинки Ромы.

Маша сделала в два раза больше снежинок, чем Коля: \(К = \frac{М}{2}\)

Коля сделал на 4 снежинки меньше, чем Рома: \(Р = К + 4 = \frac{М}{2} + 4\)

Вместе ребята сделали 12 снежинок: \(М + К + Р = 12\)

Подставим все выраженные через М значения: \(М + \frac{М}{2} + \frac{М}{2} + 4 = 12\)

\(М = 4.\)

Маша сделала 4 снежинки.

ПЕРЕХОД ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К СЛОВЕСНОЙ

Также существует обратный процесс – переход от математической модели к словесной. Например, дано уравнение и по нему нужно составить словесную модель.

Пример:

Составить словесную модель по данной математической модели \(a = 3b\)

Решение: Определяем зависимости величин – \(a\) больше \(b\) в 3 раза.

Составим словесную модель: На обед слону в зоопарке требуется \(\mathbf{a}\) кг корма, \(a\) ослику \(\mathbf{b}\mathbf{\ }\)кг. Причем на слона уходит ровно в 3 раза больше корма.

Пример:

Составить задачу по данной математической модели \(x = \frac{y - 5}{2}\)

Решение: Составим задачу, учитывая зависимость между величинами: «Задумали два числа. Если из второго вычесть 5 и затем эту разность уменьшить в 2 раза, то получится первое число».

Таким образом, можно составить абсолютно любую словесную модель. Здесь играет роль правильное понимание соотношений между величинами и фантазия.

Также текстовые задачи могут быть посвящены прогрессиям, производительности и темпу.