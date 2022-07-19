Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс»

Сокращенное наименование организации:

ООО «Юмакс»

Полное наименование организации на английском языке:

Limited liability company «Umax»

Сокращенное наименование на английском языке:

Umax LLC

Дата создания организации:

14.02.2013

Учредитель организации:

Компания с ограниченной ответственностью "ЮМАКС ЛИМИТЕД"



Организация не имеет представительств и филиалов, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации

Место нахождения организации:

121205, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 334 РМ№41

Режим и график работы организации:

с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00

Контактные телефоны организации:

8 (800) 775 53 81

Адрес электронной почты организации:

info@maximumtest.ru

Место осуществления образовательной деятельности:

105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28, стр. 2, этаж 3, помещение I, комн. 1