Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс»
Сокращенное наименование организации:
ООО «Юмакс»
Полное наименование организации на английском языке:
Limited liability company «Umax»
Сокращенное наименование на английском языке:
Umax LLC
Дата создания организации:
14.02.2013
Учредитель организации:
Компания с ограниченной ответственностью "ЮМАКС ЛИМИТЕД"
Организация не имеет представительств и филиалов, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации
Место нахождения организации:
121205, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 334 РМ№41
Режим и график работы организации:
с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00
Контактные телефоны организации:
Адрес электронной почты организации:
Место осуществления образовательной деятельности:
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28, стр. 2, этаж 3, помещение I, комн. 1