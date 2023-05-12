ООО «Юмакс» – российская образовательная IT-компания, входящая в ТОП-5 на рынке образовательных технологий (EdTech) в сегменте детского образования (РБК, 2022).





Ведет лицензированную образовательную деятельность с 2014 года, резидент Фонда «Сколково» с 2017 года.





Разработчик и оператор собственной образовательной Платформы для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021610082).





Платформа обладает всем необходимым функционалом для эффективного образовательного процесса на уроке и между уроками в очном и дистанционном формате, а также в разных форматах обучения.





Платформа включает в себя систему управления учебной деятельностью, систему сбора данных об учениках/пользователях системы, коммуникационную оболочку, а также систему мониторинга результатов, оценки и профессионального развития преподавателей.





Инновационность подхода состоит в создании уникальной мотивационной системы, позволяющей сделать обучение более персонализированным и адаптивным. Основными технологиями автоматизации мотивационной карты служат искусственные нейронные сети, обучающиеся на значительном количестве метрик и экспертных оценок, собираемых во время работы с платформой как учеников, так и преподавателей.





ООО «Юмакс»

· участвует в реализации ФП «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – «Код будущего»;

· осуществляет научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации ООП (приказ Минпросвещения России от 30.03.2022 № 96, пункт 365);

· является организатором Всероссийской олимпиады школьников «Путь в IT», включенной в Перечень олимпиад на 2022/23 учебный год (приказ Минпросвещения России от 30.08.2022 № 788, пункт 170);

· участвует в реализации ФП «Кадры для цифровой экономики» и ФП «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».