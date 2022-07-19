Десятичные дроби и действия с ними

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Показательные выражения и свойства показательной функции
Анализ функций
Преобразование графиков функции Свойства функций Функции Квадратичная функция Функция квадратного корня Кусочная функция Графики тригонометрических функций Координатная плоскость Линейная функция Интеграл Графическое применение производной Правила дифференцирования Первообразная Экстремумы Смысл производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Множества Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Текстовые задачи на проценты Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Сложные проценты Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
НОК и НОД Модуль Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Медиана Треугольники. Площади Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Ромб Биссектриса Прямоугольник Серединный перпендикуляр Параллелограммы Виды треугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Метод координат на плоскости Высота Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Симметрия Трапеция Векторы Скалярное произведение векторов Многоугольники Движения Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Элементы планиметрии Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Тела вращения Пирамиды Векторы в пространстве Метод координат в пространстве

Десятичные дроби и действия с ними

Десятичная дробь – это дробь, имеющая в знаменателе 10, 100, 1000 и т.д.

Такие дроби принято записывать в строчку, а не как обыкновенную дробь.

ЗАПИСЬ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:

  1. Сначала выделяют целую часть, ставят запятую, а потом записывают числитель дробной части.

Например:

\(7\frac{38}{100} = 7,38\)

  1. Если дробь правильная, то целая часть равна 0:

Например:

\(\frac{6}{10} = 0,6\)

  1. После запятой должно стоять столько цифр, сколько нулей стоит после единицы в знаменателе дроби. Например, если в знаменателе 10, то после запятой будет одна цифра.

  2. Если в знаменателе 1000, то после запятой должно быть три цифры. Если в числителе дроби цифр меньше, чем нулей в знаменателе, тогда после запятой ставят нужное количество нулей, а уже потом записывают числитель:

Например:

\(\frac{56}{1000}\)

в знаменателе три нуля, а в числителе только две цифры. Чтобы уравнять количество цифр и нулей, представим дробь как

\(\frac{056}{1000}\)

Ноль в начале числителя никак на него не влияет, но помогает нам записать дробь в виде десятичной. Получается, что:

\(\frac{56}{1000} = \frac{056}{1000} = 0,056\)

ЧТЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ:

  1. Читают десятичные дроби в соответствии с количеством цифр после запятой. Если цифра одна, то знаменатель соответствует числу 10. Тогда мы говорим, что доля десятичная. Если цифры две, то знаменатель соответствует числу 100, доля такой дроби – сотая. Так же называют тысячную долю, десятитысячную, миллионную и так далее.

Например:

\(19\frac{32}{100} = 19,32\) – девятнадцать целых, 32 сотых;

\(2\frac{9}{1000} = 2\frac{009}{1000} = 2,009\) – две целых, 9 тысячных;

\(\frac{3}{10} = 0,3\) – три десятых.

  1. Если приписать или убрать ноль в конце дроби, то она не изменится.

Например:

\(0,80 = 0,8\) (80 сотых = 8 десятых);

\(0,0780 = 0,078\) (780 десятитысячных = 78 тысячных).

СРАВНЕНИЕ ДСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Чтобы сравнить дроби, их нужно привести к одинаковому количеству знаков после запятой.

Например:

Сравним 0,07 и 0,5.

У первой дроби после запятой две цифры, у второй только одна. Значит второй дроби нужно ее добавить так, чтобы дробь не изменилась. Мы можем приписать ноль в конце дроби.

Получим 0,07 и 0,50. Теперь мы сравниваем две дроби со знаменателем 100. Становится понятно, что 7<50, значит 0,07<0,50, значит 0,07<0,5.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Сложим две десятичные дроби:

\(1,8 + 3,062\)

СПОСОБ 1:

  1. Чтобы найти сумму или разность десятичных дробей, можно представить их как обыкновенные.

\(1\frac{8}{10} + 3\frac{62}{1000}\)

  1. Если дроби имеют разные знаменатели, приведем их к одному. Проще всего приписать к одной дроби (и к числителю, и к знаменателю) одинаковое количество недостающих нулей:

\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000}\)

  1. Теперь сложим дроби как смешанные:

\(1\frac{800}{1000} + 3\frac{62}{1000} = 4\frac{800 + 62}{1000} = 4\frac{862}{1000}\)

  1. Переведем дробь обратно в десятичную:

\(4\frac{862}{1000} = 4,862\)

СПОСОБ 2:

  1. Сумму или разность десятичных дробей можно найти столбиком. Запишем одно число под другим так, чтобы запятая одной дроби находилась по запятой другой:

  1. Уравняем количество знаков (чисел) после запятой:

  1. Сложим числа в столбик не обращая внимание на запятую.

  1. Поставим запятую суммы под запятыми слагаемых:

СПОСОБ 3:

Можно воспользоваться тем фактом, что число состоит из целой и дробной частей и сложить сначала одно, потом другое.

  1. Представим дроби в ином виде:

\(1,8 = 1 + 0,8\)

\(3,062 = 3 + 0,062\)

  1. Сложим целые части:

\(1 + 3 = 4\)

  1. Сложим дробные части:

\(0,8 + 0,062 = 0,862\)

  1. Сложим полученные значения:

\(4 + 0,862 = 4,862\)

УМНОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Умножение десятичной дроби на натуральное число:

Например:

\(1,81 \bullet 3\)

1. Чтобы умножить десятичную дробь на число, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:

2. В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько отделено у дроби:

Умножение десятичной дроби на десятичную дробь:

Например:

\(1,81 \bullet 0,03\)

  1. Чтобы умножить десятичную дробь на десятичную, нужно найти их произведение в столбик, не обращая внимания на запятую:

  1. В полученном произведении отделить запятой столько знаков справа, сколько в сумме отделено у множителей:

Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:

Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.

Например:

\(2,34 \bullet 10 = 23,4\)

\(0,687 \bullet 1000 = 687\)

\(7,095 \bullet 100 = 709,5\)

Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:

Чтобы умножить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе:

\(183,7 \bullet 0,01 = 1,837\)

\(0,22 \bullet 0,1 = 0,022\)

\(619 \bullet 0,001 = 0,619\)

ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ:

Деление десятичной дроби на число:

Например:

\(2,52 : 4\)

  1. Найдем частное в столбик, не обращая внимание на запятую:

  1. В полученном частном отделим запятой столько знаков справа, сколько отделяется в делимом:

Деление десятичной дроби на десятичную дробь:

Например:

\(0,252 : 0,4\)

  1. В делителе и делимом перенести вправо запятую на столько знаков, сколько их после запятой в делителе.

\(0,252 : 0,4 = 2,52 : 4\)

  1. Выполнить деление на натуральное число.

Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.:

Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков влево, сколько знаков отделяет запятая в множителе.

  • Разделить на 10 = умножить на 0,1

  • Разделить на 100 = умножить на 0,01

  • Разделить на 1000 = умножить на 0,001

Деление десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д.:

Чтобы разделить десятичную дробь на такое число, нужно в десятичной дроби перенести запятую на столько знаков вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.

  • Разделить на \(0,1\ =\) умножить на 10

  • Разделить на\(\ 0,01\ =\) умножить 100

  • Разделить на \(0,001\ = \ \)умножить на 1000