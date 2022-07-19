Геометрическая прогрессия

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы сокращённого умножения Одночлены Свойства степеней Степени Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
НОК и НОД Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Треугольники. Площади Виды треугольников Многоугольники Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Векторы Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Ромб Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Метод координат на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Квадрат Элементы планиметрии Средняя линия Трапеция Подобие фигур Равенство фигур Медиана Высота Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Симметрия Движения
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Тела вращения Призмы Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Сечения в многогранниках
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функции Смысл производной Функция обратной пропорциональности Свойства функций Первообразная Квадратичная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Интеграл Экстремумы Координатная плоскость Правила дифференцирования Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Основы комбинаторики Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Вероятность Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на проценты

Геометрическая прогрессия

Геометрической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предшествующему члену, умноженному на одно и то же (определенное для данной последовательности) число q.

Число q называют знаменателем геометрической прогрессии. Предполагается, что q ≠ 0.

Например, 1, 3, 9, 27…

Если \(q > 0\), то прогрессия считается знакоположительной, при \(q < 0\) знакопеременной.

Если \(|q| > 1\), прогрессия возрастающая, если \(|q| < 1\) убывающая. Заметим, что при \(q < 0\) сами члены геометрической прогрессии попеременно меняют знак и убывающей последовательности не образуют, хотя такую прогрессию все равно называют убывающей.

Если \(b_{1}\) — первый член прогрессии (\(b_{1}\ \neq \ 0\)), а q — знаменатель прогрессии (\(q\ \neq \ 0\)), то справедливы следующие формулы:

\(b_{n}\ = \ b_{1} \cdot q^{n - 1}\) - формула n-го члена

Пример: Найдите\(\ {\ b}_{4},\ {\ b}_{11}\) геометрической прогрессии, если \(b_{1} = 3\), \(q = 2\)

Решение:

По формуле найдем:

\(b_{4} = \ b_{1} \cdot q^{4\ - 1} = 3 \cdot 2^{3}\ = \ 24\),

\(b_{11} = \ b_{1} \cdot q^{11 - 1} = 3 \cdot 2^{10}\ = \ 3072\).

\(< О > S_{n} = b_{1}\ \frac{(q^{n} - 1)}{q - 1}\) - формула суммы n первых членов;

Пример: Найдите сумму пяти членов геометрической прогрессии, у которой \(b_{1} = 2\), \(q = 3\)

Решение:

\(S_{5} = b_{1}\ \frac{(q^{5} - 1)}{q - 1} = 2\ \frac{(3^{5} - 1)}{3 - 1} = \ 2\ \frac{(243 - 1)}{2} = 242\)

Каждый член знакоположительной геометрической прогрессии представляет собой среднее геометрическое его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену):

  • \(b_{n} = \ \sqrt{b_{n - 1} \bullet b_{n + 1}}\) - свойство n-го члена.

Если | q | < 1, то имеем бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, сумму которой находят по формуле \(S = \ \frac{b_{1}}{1 - q}\) .

Формула n-го члена прогрессии:

  • арифметической: \(a_{n} = a_{1} + d \cdot (n\ - 1)\)

  • геометрической: \(b_{n} = b_{1} \cdot q^{n - 1}\)

Зная одну формулу, легко можно получить другую – надо лишь сложение заменить умножением и умножение заменить возведением в степень, и из формулы для арифметической прогрессии получится формула для геометрической прогрессии.