Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Высота Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Прямые и углы на плоскости Средняя линия Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Симметрия Ромб Движения Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Биссектриса Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Виды треугольников Метод координат на плоскости Векторы Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Трапеция Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Квадрат Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Медиана Многоугольники
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Метод координат в пространстве Тела вращения Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Графики тригонометрических функций Экстремумы Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Функции Линейная функция Смысл производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на производительность Комбинаторика
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Параметр
Основы работы с параметром
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ

Двугранный угол

Двугранный угол – это геометрическая фигура, образованная двумя полуплоскостями и прямой между ними.

\(\alpha \cap \beta = m\)

Стороны двугранного угла – полуплоскости, из которых он состоит.

Ребро двугранного угла – прямая, по которой пересекаются его стороны.

Двугранный угол обозначается четырьмя точками, принадлежавшими сторонам и ребру, например ABCD. При чем таким образом, что через первые три точки можно провести одну плоскость (АВС), через три последние точки вторую (BCD), а точки посередине (ВС) принадлежат обеим плоскостям, т.е. образуют ребро угла:

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ A,\ B,\ C\ \in a \\ A,\ B,\ C\ \in \beta \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a \cap \beta = BC \Longrightarrow ABCD - (\alpha\hat{}\beta)\)

Градусная мера двугранного угла определяется его линейным углом.

Линейный угол двугранного угла – это угол между перпендикулярами к его ребру.

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ a,b\bot m \\ a \in \alpha \\ b \in \beta \\ a \cap b \cap m = O \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow \left( a\hat{}b \right) = (\alpha\hat{}\beta)\)

Все линейные углы двугранного угла равны – это значит, что мы можем взять абсолютно любой линейный угол на и его градусная мера будет равна градусной мере самого двугранного угла.

Так же линейный угол двугранного угла можно обозначать через точки, лежащие на прямых a и b, например:

\(\angle AOB = (\alpha\hat{}\beta)\)