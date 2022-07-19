Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены
Стереометрия
Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Двугранный угол Векторы в пространстве
Анализ функций
Функции Интеграл Графическое применение производной Свойства функций Координатная плоскость Смысл производной Первообразная Правила дифференцирования Линейная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Основы комбинаторики Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Показательные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Уравнения высших степеней
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Модуль
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Планиметрия
Метод координат на плоскости Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Ромб Элементы планиметрии Трапеция Виды треугольников Квадрат Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Высота Движения Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Симметрия Параллелограммы Биссектриса Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Средняя линия Векторы Медиана Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости
Параметр
Основы работы с параметром

Параллельность прямых и плоскостей

Рассмотрим конфигурацию (расположение) прямых, прямой и плоскости, и плоскостей, при которых элементы параллельны друг другу.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ

Параллельные прямые – это прямые, лежащие в одной плоскости и не имеющие общих точек.

\(a,\ b \in \alpha\)

\(a \parallel b\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ:

  1. Теорема о параллельных прямых

Через любую точку пространства, не лежащую на данной прямой, проходит прямая, параллельная данной, и притом только одна.

  1. Теорема о трёх прямых в пространстве

Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны между собой.

\(\left. \ \frac{a \parallel c}{b \parallel c} \right\} \Longrightarrow a \parallel b\)

  1. Лемма о пересечении плоскостью параллельными прямыми.

Если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то и другая прямая пересекает эту плоскость.

\(\left. \ \frac{a \cap \alpha}{a \parallel b} \right\} \Longrightarrow b \cap \alpha\)

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

Признак параллельности прямой и плоскости:

Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна данной плоскости.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{b \in \alpha} \right\} \Longrightarrow a \parallel \alpha\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЯМОЙ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ:

Теорема 1

Если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой.

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ a \in \alpha \\ a\ ||\ \beta \\ a \cap \beta = b \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a||b\)

Теорема 2

Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая либо также параллельна данной плоскости, ЛИБО лежит в этой плоскости.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a \parallel \alpha} \right\} \Longrightarrow b \parallel \alpha\ ИЛИ\ b \in \alpha\)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Признак параллельности плоскостей:

Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.

\(\left. \ \begin{matrix} a,\ c \in \alpha \\ b,\ d \in \beta \\ a\ ||\ b \\ с\ ||\ в \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow \alpha\ ||\ \beta\)

Теорема о пересечении параллельных плоскостей третьей плоскостью:

Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения плоскостей параллельны.

\(\left. \ \begin{matrix} \alpha \parallel \beta \\ \alpha \cap \gamma = a \\ \beta \cap \gamma = b \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a \parallel b\)