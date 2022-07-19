Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Медиана Скалярное произведение векторов Параллелограммы Метод координат на плоскости Высота Движения Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Теорема Пифагора Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Ромб Виды треугольников Биссектриса Подобие фигур Равенство фигур Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Векторы Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Средняя линия Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга
Стереометрия
Тела вращения Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Призмы Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью
Анализ функций
Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Функции Координатная плоскость Линейная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Первообразная Правила дифференцирования Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной Кусочная функция
Реальная математика
Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Вероятность Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Уравнения с модулем Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Делимость
Формулы и выражения
Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Одночлены Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Высота

Высота — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону (точнее, на прямую, содержащую противоположную сторону).

В зависимости от типа треугольника высота может содержаться:

  • внутри треугольника (для остроугольного треугольника),

  • совпадать с его стороной (являться катетом прямоугольного треугольника),

  • проходить вне треугольника (для тупоугольного треугольника).

Свойства высоты треугольника:

1. Высота, опущенная из острого угла тупоугольного треугольника, падает на прямую, содержащую противоположную этому углу сторону.

2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному \((АСН\sim ВСН)\).

3. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна произведению катетов, деленному на гипотенузу.

\(h = \frac{\text{ab}}{c}\)

4. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна среднему геометрическому проекций катетов на гипотенузу.

\(h = \sqrt{c_{a} \bullet c_{b}}\)

5. Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник — равнобедренный.

6. Все высоты треугольника пересекаются в одной точке.

7. Если CC₁ и АА₁ — высоты треугольника АВС, то треугольник ВА₁С₁ подобен треугольнику АВС, причём коэффициент подобия равен \(\cos B\).