Показательные уравнения

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Стереометрия
Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Угол между прямой и плоскостью Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол
Анализ функций
Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Первообразная Координатная плоскость Смысл производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Линейная функция Функция квадратного корня Кусочная функция Квадратичная функция Экстремумы Графическое применение производной Свойства функций Функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Основы математической статистики Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Единицы измерения Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Логарифмические уравнения Линейные уравнения Квадратные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Степени
Планиметрия
Отношения в геометрии Тригонометрия в геометрии Медиана Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Средняя линия Параллелограммы Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Метод координат на плоскости Движения Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Трапеция Ромб Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Биссектриса Подобие фигур Квадрат Прямые и углы на плоскости Высота Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Треугольники. Площади Прямоугольник Площадь круга и сектора круга
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Модуль Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Показательные уравнения

Показательное уравнение – это уравнение, в котором переменная находится в показателе степени.

Существует несколько методов решения показательных уравнений в зависимости от их вида. Разберём некоторые из них.

ПЕРВЫЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

\(a^{f(x)} = b\)

где \(a\) и \(b\) – некоторые числа

Используют метод приведения к одному основанию.

Пример №1:

Решите уравнение.

\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1}{16}\)

1. Приводим обе части уравнения к одному основанию. В данном случае к основанию, равному 2:

\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1}{16}\)

\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1^{4}}{2^{4}}\)

\(2^{x\ –\ 7} = {(2^{- 1})}^{4}\)

\(2^{x\ –\ 7} = 2^{–4}\)

2. При общем основании приравниваем показатели обеих частей:

\(2^{x\ –\ 7} = 2^{–4} \Longrightarrow x\ –\ 7 = \ –4\)

3. Решаем получившееся уравнение:

\(x = 3\)

Ответ: 3.

ВТОРОЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

\(a^{f(x)} = b^{f(x)}\)

где a и b – некоторые числа

В таких случаях делят обе части уравнения на одну из его сторон.

Пример №2:

Решите уравнение.

\(2^{5x\ –\ 9} = 0,4 \bullet 5^{5x\ –\ 9}\)

1. Поделим обе части уравнения на \(5^{5x\ –\ 9}\):

2. Преобразуем уравнение с помощью свойств степеней:

\(\left( \frac{2}{5} \right)^{5x\ –\ 9} = 0,4\)

\({0,4}^{5x\ –\ 9} = 0,4\)

3. При равных основаниях приравняем показатели степеней:

\(5x\ –\ 9 = 1\)

4. Решим линейное уравнение:

\(5x\ = \ 10\)

\(x = 2\)

Ответ: 2.

ТРЕТИЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

\(a^{2f(x)} + a^{f(x)} + c = 0\)

где \(a\) и \(c\) – некоторые числа

В таком случае применяется метод замены переменной и переход к квадратному уравнению.

Пример №3:

Решите уравнение.

\(4^{x}\ –\ {10 \bullet 2}^{x} + 16 = 0\)

1. Чтобы привести уравнение в виду

\(a^{2f(x)} + b^{f(x)} + c = 0\), используем свойства степеней:

\(4^{x} = {{(2}^{2})}^{x} = 2^{2x}\)

\(2^{2x}\ –\ {10 \bullet 2}^{x} + 16 = 0\)

2. Заменим выражение, содержащее переменную.

Пусть \(2^{x} = t\), тогда:

\(t^{2}\ –\ 10t + 16 = 0\)

3. Решим квадратное уравнение через т. Виета:

4. Произведем обратную замену:

5. Решим простейшие показательные уравнения:

Ответ: 1; 3.