Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Координатная прямая
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Квадратичная функция Линейная функция Первообразная Графики тригонометрических функций Преобразование графиков функции Графическое применение производной Функции Смысл производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Введение в текстовые задачи Прикладные задачи Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Сложные проценты Основы комбинаторики
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Векторы Скалярное произведение векторов Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Биссектриса Подобие фигур Серединный перпендикуляр Медиана Прямые и углы на плоскости Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Высота Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Элементы планиметрии Трапеция Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Треугольники. Площади Параллелограммы Виды треугольников Движения Ромб Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Многоугольники Теорема Пифагора
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Тела вращения Призмы Угол между плоскостями Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью
Уравнения
Показательные уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах

Квадратичная функция

Квадратичная функция – это функция вида

\(y = ax^{2} + \text{bx} + c,\) где \(a \neq 0\).

Графиком этой функции является парабола.

В этом виде функции \(a = 1,\ \ b = 0,\ \ c = 0.\)

В таком случае вершина параболы находится в точке \((0;0)\) и её ветви направлены вверх.

С изменением коэффициентов a, b и c меняется и внешний вид функции. Например:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАТИЧНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значений: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна

При \(a > 0\ \)ограничена снизу;

При \(a < 0\) ограничена сверху.
4. Монотонность:

При \(a > 0\):

убывает на \((–\infty;x_{верш})\)

возрастает на \((x_{верш}; + \ \infty)\)

При \(a < 0\):

возрастает на \((–\ \infty;\ x_{верш}) \)убывает на (\(x_{верш}; + \ \infty)\)
\(x_{верш} = \frac{–b}{2a}\)
5. Наибольшее и наименьшее значения

При \(a\ > \ 0:\)

наименьшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)

наибольшее значение отсутствует

При \(a < 0\):

наибольшее значение в точке \((x_{верш};y_{верш})\)

наименьшее значение отсутствует
6. Четность:

При \(b = 0\ \)четная

При\(\ b \neq 0\ \)ни четная, ни нечетная
7. Периодичность: не периодичная
8. Пересекает ось Ох в точках \(\left( \frac{–b\ + \sqrt{D}}{2a};0 \right)\) и \(\left( \frac{–b\ –\ \sqrt{D}}{2a};0 \right)\), где \(D = b^{2}\ –4\text{ac}\)
9. Пересекает ось Оу в точке \((0;c)\)

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИИ:

Коэффициент a:

– При увеличении коэффициента a по модулю функция приближается к оси Оу.

– При уменьшении коэффициента a по модулю функция приближается к оси О

– При \(a > 0\) ветви параболы направлены вверх.

– При \(a < 0\) ветви параболы направлены вниз.

Коэффициент b:

По коэффициенту можно определить координаты вершины параболы – точки, где соединяются две её ветви.

\({x_{верш} = \frac{–b}{2a} }{y_{верш} = f(x_{верш})}\)

\(x_{верш} = \frac{–b}{2a} = \frac{–\left( –8 \right)}{4} = 2\)

\(y_{верш} = f(2) = 2 \bullet 2^{2}\ –8 \bullet 2 = 8\ –\ 16 = \ –8\)

Точка вершины с координатами \((2;\ –8)\)

– Если a и b имеют разные знаки, тогда вершина параболы находятся справа от Oy.

– Если a и b и имеют одинаковые знаки, то вершина параболы находится слева от Oy.

Коэффициент c:

График функции пересекает ось Oy в точке \((0;c).\)

График \(y = 2x^{2}\ –\ 8\) пересекает ось Оу в точке (0;0).

График \(y = \ –x^{2} + 3x + 5\) пересекает ось Оy в точке (0;5).

ДИСКРИМИНАНТ:

Дискриминант зависит от всех трёх коэффициентов квадратичной функции и равен:

\(D = b^{2}\ –ac\ \)

От дискриминанта зависит, сколько корней имеет уравнение \(ax^{2} + \text{bx} + c = 0\). Это значит, что эти корни являются точками пересечения параболы с осью Ох (т. к. ось Ох – это прямая \(у = 0\)). Получается, что дискриминант показывает, количество таких пересечений:

– При \(D > 0\) парабола пересекает ось Ох два раза (уравнение имеет два корня);

– При \(D = 0\) парабола пересекает ось Ох один раз – это вершина параболы (уравнение имеет один корень);

– При\(\ D < 0\) парабола не пересекает ось Ох (уравнение не имеет корней).

Рассмотрим три функции и их дискриминанты:

\({1.\ \ y\ = \ –\ x^{2} + 3x + 5 }{D = 9\ + 20 = 29\ > \ 0}\)

\({2.\ \ y = x^{2} + 8x + 16 }{D = 64\ –64 = 0}\)

\({3.\ \ y = 2x^{2} + 3x + 4 }{D = 9\ –32 = \ –23 < 0}\)

Действительно, графики этих функций будут иметь разное количество точек пересечения с осью Ох: