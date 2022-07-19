Отношения в геометрии

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Уравнения
Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения
Стереометрия
Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Движения в пространстве Пирамиды Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Тела вращения
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Функция обратной пропорциональности Функции Правила дифференцирования Кусочная функция Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Первообразная Графики тригонометрических функций Экстремумы Функция квадратного корня Графическое применение производной Квадратичная функция Координатная плоскость Смысл производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Экономические задачи. Вклады Множества Экономические задачи. Экономические показатели Комбинаторика Метод математической индукции Сложные проценты Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Медиана Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Векторы Серединный перпендикуляр Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Трапеция Высота Прямоугольник Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Элементы планиметрии Многоугольники Теорема Пифагора Виды треугольников Биссектриса Окружнoсть и круг Площади четырёхугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Ромб Тригонометрия в геометрии Движения Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости

Отношения в геометрии

Зачастую в геометрических задачах в условии даются отношения отрезков и площадей или отношение отрезков нужно найти. Существует ряд теорем и свойств фигур и их элементов, в которых так или иначе используются отношения.

ОТНОШЕНИЯ ОТРЕЗКОВ:

1. Все медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины: \(\text{AO}:\text{AM} = 2:1.\)

2. Средняя линия треугольника равна половине основания: \(MN = \frac{1}{2}\text{BC}\)

3. Медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная к гипотенузе, равна ее половине \(CM = \frac{1}{2}\text{AB}\)

4. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Произвольный параллелограмм или ромб:

\(АО = ОС,\ \ BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, антенна, катается на лыжах Автоматически созданное описание

Прямоугольник или квадрат:

\(АО = ОС = BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, фотография, другой, катается на лыжах Автоматически созданное описание

ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ:

1. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника:

\(S_{\text{ACM}} = S_{\text{AMB}} = S\)

2. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников:

\(S_{\text{AKO}} = S_{\text{ALO}} = S_{\text{CKO}} = S_{\text{CMO}} = S_{\text{BMO}} = S_{\text{BLO}} = S\)

3. Если площадь треугольника равна S, то площадь треугольника, составленного из его медиан, равна \(\frac{3}{4}S\)

\(S_{\text{AKC}\left( \text{LMB} \right)} = \frac{3}{4}S_{\text{ABM}}\)

ЛЕММЫ О ПЛОЩАДЯХ ТРЕУГОЛЬНИКА:

Лемма 1:

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

\(S_{\text{ABC}}\sim S_{\text{EKF}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EKF}}} = \left( \frac{\text{AC}}{\text{EF}} \right)^{2} = k^{2}\)

Изображение выглядит как рисунок Автоматически созданное описание

Лемма 2:

Если стороны треугольников с общей вершиной лежат на одной прямой, то их площади относятся как основания.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot AC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{AC}}{\text{AE}}\)

\(\frac{S_{\text{EBC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot EC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{EC}}{\text{AE}}\)

Лемма 3:

Если два треугольника имеют общую сторону, то их площади соотносятся как длины отрезков BE и OE.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{AOE}}} = \frac{\text{BE}}{\text{OE}}\)

Изображение выглядит как воздушный змей Автоматически созданное описание

Лемма 4:

Если два треугольника имеют общий угол, то их площади соотносятся как произведения соответствующих сторон, прилежащих к этому углу.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle B}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle B}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)

Изображение выглядит как зонт Автоматически созданное описание

Продолжение леммы 4:

Лемма 4 применима даже в том случае, если точки нового треугольника были взяты не на сторонах, а на продолжениях сторон. Пусть точка Е лежит на продолжении стороны AB за вершину В.

\(\sin{\angle FBE} = \sin{\left( 180{^\circ} - \angle ABC \right) = \sin{\angle ABC}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle ABC}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle FBE}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)