Линейные уравнения

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Планиметрия
Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Высота Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Отношения в геометрии Средняя линия Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Векторы Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Ромб Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Окружнoсть и круг Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Движения Равенство фигур Параллелограммы Виды треугольников Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Биссектриса Площади четырёхугольников Прямоугольник
Реальная математика
Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели Единицы измерения Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Диаграммы, графики и таблицы Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Кредиты
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Координатная прямая НОК и НОД Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Расстояние от прямой до плоскости Призмы Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Тела вращения
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функции Функция квадратного корня Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Правила дифференцирования Смысл производной Кусочная функция Квадратичная функция Координатная плоскость Преобразование графиков функции Первообразная Линейная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Линейные уравнения

Линейным называется уравнение, содержащее переменную в первой степени.

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.

Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)

Пример №1:

\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)

1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:

\(3x - 15 - 5 = - x\ \)

\(3x - 20 = - x\ \)

\(4x - 20 = 0\ \)

\(4x = 20\)

2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 5\)

Ответ: 5

Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.

Пример №2:

\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)

1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:

\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)

\(2x - 6 = 15\)

2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):

\(2x = 21\)

3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 10,5\)

Ответ: 10,5

КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Корень линейного уравнения – это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:

1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):

\(ax\ = \ b\)

\(x\ = \ \frac{b}{a}\)

Один корень уравнения

Например:

\(5x\ = \ 10\)

\(x\ = \ \frac{10}{5}\)

\(x\ = \ 2\)

2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):

\(0x\ = \ b\)

\(x \neq \frac{b}{0}\)

Корней нет

3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):

\(0x = 0\)

Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.