Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Правила счёта
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Многочлены Свойства степеней Степени Тригонометрический круг Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Метод координат в пространстве Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Тела вращения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Первообразная Экстремумы Линейная функция Координатная плоскость Смысл производной Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Квадратичная функция Свойства функций Правила дифференцирования Графики тригонометрических функций Интеграл
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Метод математической индукции Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Вероятность Сложные проценты Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде
Планиметрия
Движения Треугольники. Площади Скалярное произведение векторов Симметрия Площадь круга и сектора круга Векторы Биссектриса Многоугольники Равенство фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Средняя линия Медиана Окружнoсть и круг Ромб Виды треугольников Высота Прямоугольник Квадрат Теорема Пифагора Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Свойства степеней

Для того, чтобы возвести число в степень с натуральным показателем n , нужно умножить число само на себя \(n\) раз:

где a – основание, n – показатель степень.

Для проведения вычислений удобно использовать формулы преобразования выражений со степенями. Они универсальны и работают для любых показателей (целых, рациональных или иррациональных):

  1. Любое число в нулевой степени равно единице.

\(a^{0} = 1\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе.

\(a^{1} = a\)

  1. Единица в любой степени равна единице.

\(1^{n} = 1\)

  1. При перемножении степеней с одинаковыми основаниями их степени складываются. А основание не меняется.

\(a^{n} \bullet a^{m} = a^{n + m}\)

  1. При делении степеней с одинаковыми основаниями из показателя делимого вычитается показатель делителя, а основание не меняется.

\(\frac{a^{n}}{a^{m}} = a^{n\ –\ m}\)

  1. При возведении степени в степень показатели перемножаются, а основание не меняется.

\({{(a}^{n})}^{m} = a^{n \bullet m}\)

  1. Степень произведения равна произведению степеней

\(\left( \text{ab} \right)^{n} = a^{n} \bullet b^{n}\)

  1. Степень частного равна частному степеней.

\(\left( \frac{a}{b} \right)^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}}\)

  1. При возведении в отрицательную степень основание «переворачивается», а знак показателя степени меняется на противоположный.

\(a^{–\ n} = \left( \frac{1}{a} \right)^{n}\)

Применим эти правила для решения следующих задач.

Пример №1:

\(\frac{3^{5}}{3^{3}} = 3^{5\ –\ 3} = 3^{2} = 9\)

Воспользуемся формулой для частного степеней с одинаковыми основаниями (п.5).

Пример №2:

\(\frac{20^{3}}{10^{3}} = \left( \frac{20}{10} \right)^{3} = 2^{3} = 8\)

Так как степень частного равна частному степеней, занесем всю дробь под одну степень (п.8).

Пример №3:

\(\frac{1}{2^{–2}} = \frac{1^{–2}}{2^{–2}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{–2} = 2^{2} = 4\)

Для удобства представим \(1 = 1^{- 2}\) (п.3) и занесем всю дробь под одну степень (п.9).

Пример №4:

\(\frac{a^{2} \cdot \left( a^{\frac{5}{2}} \right)^{2}}{a^{7}} = \frac{a^{2} \cdot a^{\frac{5}{2} \cdot 2}}{a^{7}} = a^{2 + 5 - 7} = a^{0} = 1\ \)

Возведем степень в степень, перемножая показатели (п.6). Так как все основания одинаковые, то заменим произведение степеней на сумму показателей (п.4), а частное – на разность (п.5). Основание при этом не меняем. Любое число в нулевой степени равно единице (п.1).