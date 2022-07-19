Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Серединный перпендикуляр Медиана Окружнoсть и круг Трапеция Многоугольники Ромб Виды треугольников Движения Равенство фигур Комбинации с окружностью Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Высота Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Треугольники. Площади Биссектриса Скалярное произведение векторов Квадрат Средняя линия Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Векторы Отношения в геометрии Элементы планиметрии Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Симметрия
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Свойства функций Функции Линейная функция Интеграл Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Первообразная Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Уравнения
Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Движения в пространстве Призмы Векторы в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Основы комбинаторики Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Арифметическая прогрессия Метод математической индукции
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Формулы сокращённого умножения Многочлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии
Параметр
Основы работы с параметром

Параллелограммы

Параллелограмм – это четырехугольник, противоположные стороны которого попарно равны и параллельны.

\(AB = CD,\ AD = BC\)

\(AB\ ||\ CD,\ AD\ ||\ BC\)

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

1. Противоположные стороны равны:

\(AB = CD\)

\(AD = BC\)

2. Противоположные углы равны:

\(\angle A = \angle C\)

\(\angle B = \angle D\)

3. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180°. Это вытекает из параллельности противоположных сторон, так как указанные углы являются односторонними:

\(\angle BAD + \angle ADC = 180{^\circ}\)

\(\angle ABC + \angle BCD = 180{^\circ}\)

4. Из параллельности сторон вытекает равенство частей углов. Например:

\(\angle DAC = \angle BCA\)

\(\angle CBD = \angle BDA\)

5. Две диагонали делят параллелограмм на две пары равных (по стороне и двум углам) треугольников:

\(\mathrm{\Delta}ABC = \mathrm{\Delta}BCD\)

\(\mathrm{\Delta}ABD = \mathrm{\Delta}ACD\)

6. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

Также параллелограмм обладает необычными свойствами, связанные с биссектрисами:

Пусть AL и СК – биссектрисы противоположных углов, а ВМ – биссектриса смежного с ними угла.

Тогда:

1. Биссектрисы противоположных углов параллельны:

\(AL\ ||\ CK\)

2. Биссектрисы смежных углов перпендикулярны:

\(AL,\ CK\bot BM\)

3. Биссектриса параллелограмма отсекает от него два равных угла. Например:

\(\mathrm{\Delta}ABL\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle BAL = \angle BLA\)

\(\mathrm{\Delta}ABM\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle ABM = \angle AMB\)

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

Для того, чтобы доказать, что фигура действительно является параллелограммом, нужно знать, какими свойствами мы можем пользоваться. Четырехугольник ABCD будет параллелограммом, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1. Четырехугольник имеет две пары параллельных сторон:

\(AB\ ||\ CD\)

\(BC\ ||\ AD\)

2. Четырехугольник имеет пару параллельных и равных сторон:

\(AB\ ||\ CD,\ AB = CD\)

\(или\)

\(BC\ ||\ AD,\ BC = AD\)

3. В четырехугольнике противоположные стороны попарно равны:

\(AB = CD\)

\(BC = AD\)

4. В четырехугольнике противоположные углы попарно равны:

\(\angle DAB = \angle BCD\)

\(\angle ABC = \angle CDA\)

5. В четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

6. Сумма углов четырехугольника, прилегающих к любой стороне, равна 180°:

\(\angle ABC + \angle BCD = \angle BCD + \angle CDA = \angle CDA + \angle DAB = \angle DAB + \angle ABC = 180{^\circ}\)

ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЕЛОГРАММА:

1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

2. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)