Смешанные дроби и действия с ними

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Четыре замечательные точки треугольника Векторы Средняя линия Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Медиана Теорема Пифагора Прямоугольник Скалярное произведение векторов Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Ромб Метод координат на плоскости Равенство фигур Площади четырёхугольников Квадрат Окружнoсть и круг Виды треугольников Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Тригонометрия в геометрии Высота Движения Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Параллелограммы Многоугольники
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Геометрическая прогрессия
Уравнения
Однородные уравнения Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Многочлены Степени Формулы тригонометрии
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Призмы Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Векторы в пространстве Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Свойства функций Координатная плоскость Графическое применение производной Смысл производной Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Функция обратной пропорциональности Экстремумы Правила дифференцирования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ

Смешанные дроби и действия с ними

Смешанные дроби – это дроби, в записи которых есть целые числа. Любую смешанную дробь можно представить неправильной дробью.

Неправильная дробь – это дробь, числитель которой больше знаменателя. В таком случае у дроби выделяется целая часть и её можно записать в виде смешанной.

Например,

\(\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4} = 1\frac{3}{4}\)

1 – целая часть, а \(\frac{3}{4}\) – дробная часть смешанного числа \(1\frac{3}{4}\).

АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА НЕПРАВИЛЬНОЙ ДРОБИ В СМЕШАННУЮ:

  1. Разделить числитель на знаменатель в столбик с остатком.

  2. Неполное частное будет целой частью.

  3. Остаток (если он есть) станет числителем дробной части смешанной дроби, а делитель - знаменателем.

Например,

Переведем неправильную дробь \(\frac{48}{9}\) в смешанную:

Неполное частное \(= 5\), остаток \(= 3,\) делитель \(= 9\), тогда эту неправильную дробь можно записать как: \(5\frac{3}{9}\).

АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА СМЕШАННОЙ ДРОБИ В НЕПРАВИЛЬНУЮ:

  1. Перемножить целую часть со знаменателем дробной части.

  2. К полученному произведению прибавить числитель дробной части.

  3. Записать полученную сумму в числитель неправильной дроби, а знаменатель оставить без изменений.

Например,

Переведем смешанную дробь \(4\frac{5}{7}\) в неправильную:

Числитель неправильной дроби будет равен

\((4 \bullet 7) + 5 = 28 + 5 = 33\).

Знаменатель останется прежний и будет равен 7.

Получим: \(4\frac{5}{7} = \frac{33}{7}\)

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ СМЕШАННЫХ ДРОБЕЙ:

При сложении и вычитании смешанных чисел отдельно складывают целые части, отдельно дробные по правилам сложения обыкновенных дробей.

  1. Если суммой дробных частей является неправильная дробь, то из нее выделяют целую часть и прибавляют к сумме целых частей.

Например:

\(5\frac{3}{8} + 2\frac{6}{8} = (5 + 2) + (\frac{3}{8} + \frac{6}{8}) = 7 + \frac{9}{8} = 7 + 1\frac{1}{8} = 8\frac{1}{8}\)

  1. Если при вычитании дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, то поступают так:

\(7\frac{3}{5}\ –\ 2\frac{4}{5} = (7 + \frac{3}{5})\ –\ 2\frac{4}{5} = (6 + 1 + \frac{3}{5})\ –\ 2\frac{4}{5} = (6 + 1\frac{3}{5})\ –\ 2\frac{4}{5} = (6 + \frac{8}{5})\ –\ 2\frac{4}{5} = 6\frac{8}{5} + 2\frac{4}{5}\)

Таким образом мы выделили из целой части единицу и прибавили её к дробной. Теперь можно считать разность:

\(7\frac{3}{5}\ –\ 2\frac{4}{5} = 6\frac{8}{5} + 2\frac{4}{5} = (6\ –\ 2) + (\frac{8}{5}\ –\ \frac{4}{5}) = 4 + \frac{4}{5} = 4\frac{4}{5}\)

  1. Так же поступают при вычитании смешанной дроби из целого числа.

Например:

\(3\ –\ 1\frac{2}{6} = (2 + \frac{6}{6})\ –\ 1\frac{2}{6} = (2\ –\ 1) + (\frac{6}{6}\ –\ \frac{2}{6}) = 1\frac{4}{6}\)