Расстояние между скрещивающимися прямыми

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Медиана Параллелограммы Подобие фигур Прямоугольник Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Элементы планиметрии Многоугольники Средняя линия Движения Биссектриса Высота Равенство фигур Ромб Векторы Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Симметрия Трапеция
Реальная математика
Основы комбинаторики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на отношения Вероятность Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи
Уравнения
Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Метод координат в пространстве Тела вращения Угол между прямой и плоскостью Призмы Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Сечения в телах вращения Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Первообразная Координатная плоскость Функция квадратного корня Графическое применение производной Линейная функция Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Смысл производной Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая НОК и НОД Делимость
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ

Расстояние между скрещивающимися прямыми

Довольно сложно сразу представить расстояние между скрещивающимися прямыми из-за особенности их расположения, поэтому сразу провести нужный перпендикуляр с первого раза не всегда возможно. Поэтому существуют несколько методов построения перпендикуляра между скрещивающимися прямыми.

ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМНОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРА

При возможности можно просто провести перпендикуляр между скрещивающимися прямыми. Он должен быть перпендикулярен сразу обеим прямым.

Обычно это реализуется следующим образом: сначала строится перпендикуляр к одной из прямых, а потом доказывается, что этот перпендикуляр перпендикулярен и второй прямой. Если отрезок был выбран верно, то в доказательстве не будет противоречий.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ОТ ПРЯМОЙ К ТОЧКЕ НА ПЛОСКОСТИ:

Если нет возможности построить взаимный перпендикуляр, можно провести через одну из прямых плоскость, параллельную другой прямой. Так можно будет искать расстояние от любой точки на плоскости до второй прямой, что позволяет выбирать наиболее удобную точку для построение перпендикуляра.

Если провести через одну из скрещивающихся прямых, например \(a\), провести плоскость α, параллельную прямой \(b\), тогда расстояние между скрещивающимися прямыми будет равно расстоянию от прямой \(b\) до любой точки на плоскости α, например до точки \(A\).

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ОТ ПЛОСКОСТИ К ПОЛОСКОСТИ:

Аналогично можно провести сразу две плоскости через скрещивающиеся прямые, которые будете параллельны друг другу. Тогда любое расстояние между этими плоскостями будет равно искомому.

Проведем через скрещивающиеся прямые \(a\) и \(b\) плоскости α и β соответственно, так, что \(\alpha \parallel \beta\). Тогда любое расстояние между этими плоскостями равно расстоянию между \(a\) и \(b\). Например, это расстояние \(\text{BC}\).