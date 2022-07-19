Окружность и круг

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Пирамиды Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Показательные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Многоугольники Окружнoсть и круг Ромб Движения Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Трапеция Метод координат на плоскости Равенство фигур Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Симметрия Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Квадрат Комбинации с окружностью Медиана Отношения в геометрии Средняя линия Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Подобие фигур
Реальная математика
Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Множества Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Модуль Координатная прямая
Формулы и выражения
Одночлены Многочлены Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Анализ функций
Координатная плоскость Смысл производной Кусочная функция Интеграл Квадратичная функция Функция квадратного корня Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Функции Экстремумы Линейная функция Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования

Окружность и круг

Окружность – это множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки на плоскости.

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью.

Окружность – это замкнутая линия, а круг – это площадь, находящаяся внутри окружности:

Длина окружности равна:

\(l = 2\pi R = \text{dπ}\)

где \(R\) – это радиус, а \(D\) – диаметр окружности

ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖНОСТИ:

Центр окружности – точка O.

Радиус окружности – отрезок R, соединяющий точку окружности с центром. Все радиусы одной окружности равны.

Хорда – это отрезок АВ, соединяющий любые две точки окружности.

Диаметр – это хорда d, проходящая через центр окружности. Диаметр равен двум радиусам.

ДУГА И СЕКТОР:

Дуга – это часть окружности, заключенная между точками на ней.

Сектор – площадь круга, ограниченная двумя радиусами и дугой окружности.

Понятия дуга и сектор связаны между собой как круг и окружность. Дуга – это линия, а сектор – площадь, которая ей соответствует.

Говорят, что дуга опирается на хорду АВ.

Длина дуги равна:

\(l_{\text{AB}} = 2\pi R \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{\text{πRα}}{180{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360{^\circ}}\) показывает, какую часть от всей окружности занимает дуга

КАСАТЕЛЬНАЯ:

Касательная к окружности – это прямая, которая пересекается с окружностью в одной точке.

Свойства касательной:

1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания:

\(a\bot OA,\ A \in a,\ OA = R\)

2. Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны до точек касания.

\(CA = CB,\ a,\ b\ –\ касательные\)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАНЫЕ УГЛЫ:

С окружностью связано два вида углов – вписанные и центральные. Рассмотрим такую окружность:

На данном чертеже угол АОС является центральным, а угол АВС – вписанным.

Вписанный угол – угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны являются ее хордами.

Свойства вписанного угла:

1. Измеряется половиной дуги, на которую он опирается.

2. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.

3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой.

Центральный угол – угол, образованный двумя радиусами. Его вершина лежит на центре окружности.

Свойства центрального угла:

1. Измеряется дугой, на которую опирается;

2. Центральный угол в два раза больше вписанного, опирающегося на ту же дугу.

КОМБИНАЦИИ ХОРД, КАСАТЕЛЬНЫХ И СЕКУЩИХ:

Секущая – это прямая, которая пересекает окружность в двух точках.

  • ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ХОРД

Хорды AB и CD пересекаются в точке M

1. Произведение длин отрезков пересекающихся хорд равны:

\(AM \bullet MB = CM \bullet MD\)

2. Угол между двумя пересекающихся хорд равен полусумме высекаемых ими дуг:

\(\angle AMD = \angle CMD = \frac{дуга\ AD + дуга\ \text{CB}\ }{2}\)

  • ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ

Прямая AB касается окружности в точке B, BC – хорда.

Угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, равен половине дуги, стягиваемой этой хордой:

\(\angle ABC = \frac{дуга\text{\ BC}}{2}\)

  • КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Прямая АС – касательная, прямая AD – секущая, пересекающая окружность в точках B и D.

1. Произведение длин отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной:

\(AB \bullet AD = \text{AC}^{2}\)

2. Угол между секущей и касательной равен полуразности высекаемых ими дуг:

\(\angle DAC = \frac{дуга\ DC\ –\ дуга\ \text{CB}}{2}\)

  • УГОЛ МЕЖДУ СЕКУЩИМИ

AD и AE – секущие, выходящие из одной точки, пересекающие окружность в точках В и С соответственно.

Угол между секущими равен полуразности большей и меньшей высекаемых ими дуг:

\(\angle BAC = \frac{дуга\ \text{DE}\ –\ дуга\ \text{BC}}{2}\)