Окружность и круг

Окружность – это множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки на плоскости.

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью.

Окружность – это замкнутая линия, а круг – это площадь, находящаяся внутри окружности:

Длина окружности равна:

\(l = 2\pi R = \text{dπ}\)

где \(R\) – это радиус, а \(D\) – диаметр окружности

ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖНОСТИ:

Центр окружности – точка O.

Радиус окружности – отрезок R, соединяющий точку окружности с центром. Все радиусы одной окружности равны.

Хорда – это отрезок АВ, соединяющий любые две точки окружности.

Диаметр – это хорда d, проходящая через центр окружности. Диаметр равен двум радиусам.

ДУГА И СЕКТОР:

Дуга – это часть окружности, заключенная между точками на ней.

Сектор – площадь круга, ограниченная двумя радиусами и дугой окружности.

Понятия дуга и сектор связаны между собой как круг и окружность. Дуга – это линия, а сектор – площадь, которая ей соответствует.

Говорят, что дуга опирается на хорду АВ.

Длина дуги равна:

\(l_{\text{AB}} = 2\pi R \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{\text{πRα}}{180{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360{^\circ}}\) показывает, какую часть от всей окружности занимает дуга

КАСАТЕЛЬНАЯ:

Касательная к окружности – это прямая, которая пересекается с окружностью в одной точке.

Свойства касательной:

1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания:

\(a\bot OA,\ A \in a,\ OA = R\)

2. Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны до точек касания.

\(CA = CB,\ a,\ b\ –\ касательные\)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАНЫЕ УГЛЫ:

С окружностью связано два вида углов – вписанные и центральные. Рассмотрим такую окружность:

На данном чертеже угол АОС является центральным, а угол АВС – вписанным.

Вписанный угол – угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны являются ее хордами.

Свойства вписанного угла:

1. Измеряется половиной дуги, на которую он опирается.

2. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.

3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой.

Центральный угол – угол, образованный двумя радиусами. Его вершина лежит на центре окружности.

Свойства центрального угла:

1. Измеряется дугой, на которую опирается;

2. Центральный угол в два раза больше вписанного, опирающегося на ту же дугу.

КОМБИНАЦИИ ХОРД, КАСАТЕЛЬНЫХ И СЕКУЩИХ:

Секущая – это прямая, которая пересекает окружность в двух точках.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ХОРД

Хорды AB и CD пересекаются в точке M

1. Произведение длин отрезков пересекающихся хорд равны:

\(AM \bullet MB = CM \bullet MD\)

2. Угол между двумя пересекающихся хорд равен полусумме высекаемых ими дуг:

\(\angle AMD = \angle CMD = \frac{дуга\ AD + дуга\ \text{CB}\ }{2}\)

ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ

Прямая AB касается окружности в точке B, BC – хорда.

Угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, равен половине дуги, стягиваемой этой хордой:

\(\angle ABC = \frac{дуга\text{\ BC}}{2}\)

КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Прямая АС – касательная, прямая AD – секущая, пересекающая окружность в точках B и D.

1. Произведение длин отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной:

\(AB \bullet AD = \text{AC}^{2}\)

2. Угол между секущей и касательной равен полуразности высекаемых ими дуг:

\(\angle DAC = \frac{дуга\ DC\ –\ дуга\ \text{CB}}{2}\)

УГОЛ МЕЖДУ СЕКУЩИМИ

AD и AE – секущие, выходящие из одной точки, пересекающие окружность в точках В и С соответственно.

Угол между секущими равен полуразности большей и меньшей высекаемых ими дуг:

\(\angle BAC = \frac{дуга\ \text{DE}\ –\ дуга\ \text{BC}}{2}\)