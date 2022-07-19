Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Медиана Прямые и углы на плоскости Многоугольники Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Скалярное произведение векторов Высота Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Параллелограммы Подобие фигур Серединный перпендикуляр Средняя линия Треугольники. Площади Трапеция Ромб Биссектриса Квадрат Симметрия Движения Равенство фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга
Стереометрия
Угол между плоскостями Тела вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Призмы Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Квадратные уравнения
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Первообразная Правила дифференцирования Квадратичная функция Линейная функция Смысл производной Функции Экстремумы Кусочная функция Интеграл Свойства функций Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Преобразование графиков функции Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Арифметическая прогрессия Вероятность Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде

Простейшие неравенства

Неравенства используются для сравнения чисел и выражений. Можно сравнивать числа и делать вывод об их расположении на числовой прямой относительно друг друга. Неравенство \(7 > 5\) означает, что число 7 лежит правее числа 5 на координатной оси:

Так же можно сравнивать самые разные выражения, например

\(x \geq 5\), или \(x^{2} + 2x > 4x + 5\).

В таком случае говорят о множестве решений неравенства, то есть о всех значениях переменной, для которой данное неравенство выполняется (в некоторых случаях это множество может состоять из одной точки или вообще быть пустым).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ:

Неравенства можно обозначать четырьмя способами:

  1. Больше

  1. Меньше

  1. Больше или равно:

  1. Меньше или равно:

Если неравенство строгое, то граничная точка в решение не входит (поэтому ее «выкалывают» на координатной оси).

У нестрого неравенства граничная точка в решение входит.

ДВОЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА:

Виды двойных неравенств не отличаются от видов обыкновенных, разница лишь в том, что промежуток обозначается уже двумя числами, а не одним.

Например:

\(1 < x \leq 4\)

Эта запись обозначает, что x больше 1 и при этом меньше либо равно 4.

1. Числовой промежуток будет записываться в соответствии со строгостью знаков к определенным числам. Скобка возле числа 1 будет круглой, а возле числа 4 – квадратной:

\(x \in (1;4\rbrack\)

2. Аналогично строгости знаков и виду скобок на числовой прямой будут закрашены или не закрашены точки. Число 1 будет отмечаться выколотой точкой, а число 4 закрашенной. Тогда на координатной прямой это двойное неравенство будет выглядеть так:

ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕРАВЕНСТВ:

1. Любое слагаемое в неравенстве можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив его знак на противоположный:

\({x + 5 > 0 }{x > \ –5}\)

2. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же положительное число:

\({2y > \left. \ 16 \right| : 2 }{y > 8}\)

3. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же отрицательное число, заменяя при этом знак неравенства на противоположный:

\({–\frac{t}{2} \leq \left. \ 10 \right| \bullet \left( –2 \right) }{t \geq \ –20}\)

4. Для двойных неравенств соблюдаются те же правила, с разницей в том, что алгебраические преобразования производятся сразу над всеми его частями:

\({2 \leq x + 5 \leq 8 }{–3 \leq x \leq 3}\)

5. Как и в уравнениях можно раскрывать скобки и упрощать выражения во всех частях неравенства или, наоборот, раскладывать на множители.

Пример 1:

Решить неравенство:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

1. Преобразуем неравенства так, чтобы с одной стороны было только выражение, содержащее переменную, а с другой только число:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

\(5\ –\ 5x < 12\)

\(–5x < 7\)

2. Делим на коэффициент перед переменной, при необходимости меняя знак на противоположный:

\(–5x < \left. \ 7 \right| : (–5)\)

\(x > \ –1,4\)

Ответ: \(x \in (–1,4; + \infty)\).