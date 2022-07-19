Текстовые задачи на сплавы и смеси

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Двугранный угол Сечения в многогранниках Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Первообразная Координатная плоскость Графическое применение производной Свойства функций Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Экстремумы Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Кусочная функция
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Показательные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Линейные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Многочлены Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Окружнoсть и круг Ромб Тригонометрия в геометрии Элементы планиметрии Векторы Отношения в геометрии Теорема Пифагора Средняя линия Теорема синусов и теорема косинусов Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Подобие фигур Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Квадрат Многоугольники Параллелограммы Виды треугольников Биссектриса Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Медиана Движения Равенство фигур Серединный перпендикуляр
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Единицы измерения Основы математической статистики Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Модуль

Текстовые задачи на сплавы и смеси

МЕТОД РЫЧАГА:

Метод рычага – это метод решения текстовых задач на смеси и сплавы, с помощью которого можно наглядно увидеть данные задачи и привести их к общей модели.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ МЕТОДОМ РЫЧАГА:

1. Чертим отрезок, на краях которого расположены данные смешиваемых сплавов или смеси. Слева располагаем ту жидкость или сплав, концентрация которого меньше. Проценты подписываем сверху, массу (или объем) подписываем снизу.

2. Получившийся из них сплав или смесь располагаем между исходными жидкостями или сплавами.

3. По рычагу составляем уравнение:

\(m_{1}\%_{1} + m_{2}\%_{2} = (m_{1} + m_{2})\%\)

4. Выразить и найти неизвестное. Записать ответ в соответствии с вопросом задачи.

Пример №1:

В сосуд, содержащий 8 литров 20-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 8 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

1. Составим рычаг, по краям которого будет расположена информаций о некотором растворе и воде. Если с раствором все понятно – объем равен 8 л, процент равен 20, то с водой могут возникнуть вопросы.

Любой раствор – это смесь воды с некоторым веществом. В данном случае вещества в воде нет, поэтому процентное содержание воды равно 0. А объем воды равен 8 л по условию.
Получаем такой рычаг:

2. О получившемся растворе в условии ничего не сказано, но мы знаем, что его масса (или объем) равна массе смешиваемых жидкостей. Процентное содержание получившегося раствора обозначим за x, его нам и нужно найти:

3. Составим уравнение по рычагу:

\(8 \bullet 0 + 20 \bullet 8 = 16 \bullet x\)

4. Выразим процентное содержание получившегося раствора:

\(x = \frac{20 \bullet 8}{16} = 10\)

Получается, что концентрация получившегося раствора равна 10%

Ответ: 10.

В этом примере объем итогового раствора равен сумме масс исходных, а его концентрация равна среднему арифметическому их концентраций.

Так получилось только потому, что изначальный объем смешиваемых жидкостей был одинаков.

Если в нашей формуле рычага

\(m_{1}\%_{1} + m_{2}\%_{2} = \left( m_{1} + m_{2} \right)\%\)

m1 = m2, то пусть m1 = m2 = m:

\(m\%_{1} + m\%_{2} = 2m\%\)

\(m(\%_{1} + \%_{2}) = 2m\%\)

\({\%_{1} + \%_{2} = 2\% }{\% = \frac{\%_{1} + \%_{2}}{2}}\)

То есть итоговая концентрация равна среднему арифметическому исходных концентраций при равенстве масс (или объёмов) исходных растворов.

Если массы или объем НЕ равны, то использовать среднее арифметическое не получится. Решаем задачу через формулу рычага.

Пример №2:

В сосуд, содержащий 10 литров 24-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 5 литров воды. Сколько процентов составит концентрация получившегося раствора?

1. Составим рычаг, исходя из условия. Аналогично концентрация вещества в обычной воде равна 0%:

2. Запишем итоговый раствор. Его объем равен сумме объемов исходных:

3. Составим и решим уравнение рычага:

\(0 \bullet 5 + 24 \bullet 10 = x \bullet 15\)

\(x = \frac{24 \bullet 10}{15} = \frac{8 \bullet 3 \bullet 2 \bullet 5}{3 \bullet 5} = 8 \bullet 2 = 16\)

Ответ: 16.

Пример №3:

Имеется два сосуда. Первый содержит 60 кг, а второй — 20 кг растворов кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 30% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 45% кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом сосуде?

1. Здесь присутствуют два смешивания. При этом неизвестна концентрация исходных растворов. Обозначим их за x и y. Составим рычаг по каждому смешиванию:

2. Во втором случае смешали одинаковое количество растворов. Мы знаем, что при таком смешивании концентрация получившегося раствора равна среднему арифметическому концентрации исходных. Тогда мы можем взять любую массу исходных растворов, главное, чтобы на была одинаковой. Пусть они буду равны по 1кг:

3. В каждом из этих смешиваний концентрация исходных растворов остается неизменной, меняется лишь их масса. Составим систему уравнений рычагов и решим её:

\(\left\{ \begin{matrix} 60x + 20y = 80 \bullet 30 \\ x + y = 2 \bullet 45 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \left\{ \begin{matrix} 60\left( 90–y \right) + 20y = 2400 \\ x = 90\ –\ y \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow\)

\(\left\{ \begin{matrix} 5400\ –\ 60y + 20y = 2400 \\ x = 90\ –\ y \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \left\{ \begin{matrix} 40y = 3000 \\ x = 90\ –\ y \\ \end{matrix} \right.\ \)

\(\Longrightarrow \left\{ \begin{matrix} y = 75 \\ x = 90\ –\ 75 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \left\{ \begin{matrix} y = 75 \\ x = 15 \\ \end{matrix} \right.\ \)

4. Мы узнали, что концентрация первого раствора равна 15%, а второго 75%. Нас просили найти концентрацию первого. Запишем её в ответ.

Ответ: 15.