Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Правила дифференцирования Линейная функция Функция квадратного корня Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость Смысл производной Преобразование графиков функции Графическое применение производной Первообразная Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Экстремумы Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Прикладные задачи Единицы измерения Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Вероятность
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Однородные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Векторы Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Ромб Виды треугольников Симметрия Параллелограммы Движения Подобие фигур Равенство фигур Медиана Скалярное произведение векторов Средняя линия Трапеция Теорема синусов и теорема косинусов Многоугольники Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Высота Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Треугольники. Площади
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Сечения в многогранниках Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями

Экстремумы

Тема дифференциалы все усложняется. Сейчас посмотри уже 12 задание, где графическое решение будет только маленьким кусочком решения.

  • Точка экстремума (координата, геопозиция)– значение аргумента (x)

  • Экстремум (насколько высокая гора / низкая впадина) – значение функции (y)

Задание № 12

Найти точку экстремума (x) или экстремум (y).

Найти наибольшее/наименьшее значение функции на \(\lbrack a;b\rbrack.\)

Нахождение минимума/максимума

  1. Находим производную.

  2. Находим точки экстремума (приравниваем производную к нулю и решаем уравнение).

  3. Находим знаки производной между точками экстремума, делаем вывод по знакам.

  4. Для нахождения значения функции подставляем найденный x в функцию.

Проверка значений производной:

  • Подставляем наиболее удобные числа.

  • Проверяем минимальное необходимое количество промежутков.

  • Единственную точку экстремума можно не проверять.

Нахождение наибольшего/наименьшего значения на \(\mathbf{\lbrack a;\ b\rbrack}\)

  1. Находим производную, приравниваем к нулю и находим точки экстремума.

  2. Считаем ИСХОДНУЮ функцию в:

  • Начале промежутка

  • Конце промежутка

  • В экстремумах, лежащих в \(\lbrack a;\ b\rbrack\) (если есть).

  1. Выбираем нужное значение. В ответ – значение ФУКНЦИИ.

Альтернативный способ решения

Если функция \(f\left( x \right)\) всегда возрастает, то наибольшее / наименьшее значение функции \(f(g\left( x \right))\) будет достигаться там же, где и наибольшее / наименьшее значение функции \(g\left( x \right)\).

Всегда возрастающие функции: Всегда убывающие функции:
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\sqrt{\mathbf{x}}\) \(f\left( x \right) = \log_{x}a,\ при\ 0 < a < 1\)
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{\log}_{\mathbf{a}}\mathbf{x}\mathbf{,\ при\ a > 1}\) \(f\left( x \right) = a^{x},\ при\ 0 < a < 1\)
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{a}^{\mathbf{x}}\mathbf{,\ при\ a > 1}\)

Пример:

Найдите точку минимума функции \(y = x^{3} - 27x + 15\)

Решение:

Найдем производную и приравняем к 0:

\({3x}^{2} - 27 = 0\)

\({3x}^{2} = 27\)

\(x^{2} = 9\)

\(x_{1,2} = \pm 3\)

\(\text{\ x}\)

-3 3

Нас интересует точка минимума, значит выбираем точку, через которую знак с - меняется на +. Выбираем -3

Ответ: -3