Текстовые задачи на проценты

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Линейные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Скалярное произведение векторов Прямоугольник Высота Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Теорема Менелая и теорема Чевы Виды треугольников Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Симметрия Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Медиана Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Биссектриса Движения Площади четырёхугольников Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Элементы планиметрии Теорема Пифагора Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости Ромб Комбинации с окружностью Средняя линия Треугольники. Площади Трапеция
Анализ функций
Графическое применение производной Свойства функций Координатная плоскость Смысл производной Правила дифференцирования Линейная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Экстремумы Квадратичная функция Функция квадратного корня Функции Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная
Реальная математика
Геометрическая прогрессия Множества Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Единицы измерения Сложные проценты Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность
Формулы и выражения
Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Тригонометрический круг Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Стереометрия
Двугранный угол Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Призмы Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними

Текстовые задачи на проценты

Для быстрого и верного решения задач на проценты нужно понимание сути процента, умение считать проценты и внимательно читать условие.

С процентами нам постоянно приходится сталкиваться в повседневной жизни. «Скидка 30%», «Кредит без процентов за 5 минут», «Арендная плата выросла на 12%» - со всех сторон на нас сыплются рекламные слоганы и призывы. Но что же значит слово «проценты»? И как ими оперировать?

Проценты являются удобным инструментом. Нужны они для нахождения части от чего-то. Вообще говоря, звучит похоже на определение дроби. И действительно, проценты очень тесно связаны с дробями, по сути, основываются на них.

Что такое процент?

Процент – это всегда доля какого-то числа.

100% - все число

50% - половина

25% - четверть

Чтобы найти 1%, необходимо поделить всё число на 100.

Один процент – одна сотая доля.

Нахождение процента через деление на 100:

1. Делим изначальное число на 100 (таким образом получаем величину 1 процента от числа).

2. Умножаем на нужное нам количество процентов.

Например, чтобы найти 25% от 200, нужно:

  1. Сначала найти, сколько составляет 1% от 200:

\(200:100 = 2\)

2.Умножить полученное значение на нужное нам количество процентов, то есть на 25:

\(2 \cdot 25 = 50\)

Нахождение процента через умножение на десятичную дробь:

Принцип действия тот же, однако 2 действия объединяем в одно – умножаем исходное число сразу на дробь.

1. Превращаем процент в дробь (отсчитываем 2 символа справа и ставим запятую), например:

\(115\% = 1,15\)

\(82\% = 0,82\)

\(7\% = 0,07\)

\(25\% = 0,25\)

2. Умножаем число на полученную дробь:

25% от \(200 = 200 \cdot 0,25 = 50\)

Нахождение процента упрощённым способом «по кубикам»

Пользуясь правилом перевода процента в десятичную дробь, а затем – правилом перевода десятичной дроби в обыкновенную, можем вывести стандартные соотношения:

\(1\% = \frac{1}{100}\)

\(\ 10\% = \frac{1}{10}\)

\(\ 20\% = \frac{1}{5}\)

\(\ 25\% = \frac{1}{4}\)

\(\ 50\% = \frac{1}{2}\)

\(\ 75\%\ = \frac{3}{4}\)

Тогда работу с дробями мы можем заменить простым умножением или делением.

Например, чтобы найти 25% от 200, можно 200 поделить на 4 и получить 50.

Итак, пользуясь методом кубиков всегда можно найти 50%, 25%, а также 1%,10% и 20%. Например:

Для вычисления 1% нужно поставить запятую после второго символа, а для нахождения 10% поставить запятую после первого символа.

Далее, чтобы получить иной процент, нужно умножить полученное значение на нужное количество процентов. Например:

Как работать с процентами в текстовых задачах?

Для работы с процентами используется пропорция, в которой в одном столбце записываются реальные значения, в другом – соответствующие проценты.

Исходя из правил работы с дробями, получаем правила работы с пропорцией.

1. Внутри одной дроби можно сокращать значения.

2. Произведение накрест лежащих значений равно.

Например, если известно, что всего на прилавке имеется 200 груш, и нужно найти, сколько груш составляет 1%.

Составляем пропорцию:

200 груш – 100 %

x груш – 1 %

Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:

\(200 \cdot 1 = x \cdot 100\)

Выражаем искомую величину:

\(x = \frac{200 \cdot 1}{100} = 2\)

Получаем готовое соотношение:

200 груш – 100 %

2 груши – 1 %

Итак, 1% от всего количества составляет 2 груши.

Или другая задача: известно, что 20% от всего количества составляет 40 груш. Сколько всего груш на прилавке?

Составляем пропорцию:

x груш – 100 %

40 груш – 20 %

Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:

\(x \cdot 20 = 40 \cdot 100\)

Выражаем искомую величину:

\(x = \frac{40 \cdot 100}{20} = 200\)

Получаем готовое соотношение:

200 груш – 100 %

40 груш – 20 %

Итак, 100% — это 200 груш.

Видим, что пропорция отражает зависимость величин, по-другому это можно записать в виде двух дробей:

\(\frac{200}{2} = \frac{100}{1}\) или \(\frac{200}{40} = \frac{100}{20}\)