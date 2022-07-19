Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Ромб Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Симметрия Треугольники. Площади Виды треугольников Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Векторы Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Движения Равенство фигур Теорема синусов и теорема косинусов Высота Комбинации с окружностью Медиана Многоугольники Теорема Пифагора Трапеция Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Подобие фигур Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Средняя линия Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Скалярное произведение векторов
Стереометрия
Пирамиды Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы Тела вращения Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Кусочная функция Интеграл Свойства функций Первообразная Экстремумы Смысл производной Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Квадратичная функция
Уравнения
Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы математической статистики Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Геометрическая прогрессия
Числа и действия с ними
Округление дробей Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Многочлены Тригонометрический круг Формулы тригонометрии

Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция


ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Величины называются прямо пропорциональными, когда при увеличении одной из них в какое-то количество раз, в это же количество раз увеличивается и другая. Аналогично при уменьшении одной из величин в какое-то количество раз, вторая уменьшается во столько же.

Например:

\(S = vt\)

где S – расстояние, v – скорость, t – время.

Представим, что скорость у нас всегда равна 5 км/ч. Тогда будем изменять только расстояние и время:

- Если время равно 1 ч, то расстояние будет равным:

\(S = 5 \bullet 1 = 5\)

- Увеличим время в 3 раза, получим, что время равно 3 ч, а расстояние:

\(S = 5 \bullet 3 = 15\)

Видим, что расстояние тоже увеличилась в 3 раза.

Тогда мы говорим, что в выражении \(S = vt\) величины S и tпрямо пропорциональные.

Аналогично можем поступить с расстоянием и скоростью, если время будет постоянной величиной. Расстояние и время, расстояние и скорость – прямо пропорциональные между собой, потому что имеют один вид. Такая формула называется – формулой прямой пропорциональности:

\(y = kx\)

где \(x,\ y\) – переменные пропорциональные величины, а \(k\ \)коэффициент пропорциональности

Если выразим k, получим, что:

\(k = \frac{y}{x}\)

В таком случае коэффициент k будет одинаков при любых значениях переменных, если они прямо пропорциональны.

ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Величины называются обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в какое-то количество раз, вторая в это же количество раз уменьшается. И наоборот, если одна из величин в какое-то количество раз уменьшается, то вторая в это же количество раз увеличивается.

Например:

\(S = vt\)

где S – расстояние, v – скорость, t – время.

Представим, что расстояние у нас всегда равно 60 км. Тогда будем изменять только скорость и время. Выразим, например, скорость:

\(v = \frac{S}{t}\)

- Если время равно 1 ч, то скорость будет равна:

\(v = \frac{60}{1} = 60\)

- Увеличим время в 2 раза, то время будет равно 2 ч, а скорость:

\(v = \frac{60}{2} = 30\)

Видим, что при увеличении времени в 2 раза, скорость в 2 раза уменьшилась. Такие величины, как скорость и время в данном выражении, называются обратно пропорциональными.

Общая формула обратной пропорциональности выглядит так:

\(y = \frac{k}{x}\)

А коэффициент обратной пропорциональности находится перемножением обратно пропорциональных величин:

\(k = x \bullet y\)

В таком случае коэффициент k будет одинаков при любых значениях переменных, если они обратно пропорциональны.

ПРОПОРЦИЯ:

Пропорция – это выражение, описывающее равенство отношений двух величин.

То есть, если \(\frac{a}{b} = k\) и \(\frac{c}{d} = k\), то пропорцией будет являться выражение:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k\)

где \(k\) – коэффициент пропорциональности данной пропорции. Обычно пропорцию записывают без коэффициента в виде:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

Числа a и d – крайние члены пропорции, а b и с – средние

Это легко запомнить, если записать пропорцию в строчку:

\(a : b = c : d\)

Сразу видно, что a и d находятся по краям, а b и с – посредине

Свойство пропорции:

Если помножить обе части пропорции на \(\text{bd}\), то мы получим:

\(\frac{a}{b} \bullet \text{bd} = \frac{c}{d} \bullet bd\)

\(ad = cb\)

Это и есть свойство пропорции – произведение крайних членов пропорции равно произведение средних членов. Еще такое равенство произведений называют умножением крест-накрест.

Чтобы проверить, является ли выражение пропорцией – используют свойство или коэффициент пропорции.

Пример №1:

Проверим, является ли пропорцией:

\(\frac{0,1}{0,175} = \frac{4}{7}\)

Используем свойство пропорции, т.к. найти коэффициент пропорции будет затруднительно:

\(0,1 \bullet 7 = 4 \bullet 0,175\)

\(0,7 = 0,7\)

Значит данное выражение является пропорцией.

Пример №2:

Проверим, является ли пропорцией:

\(\frac{4}{0,2} = \frac{95}{5}\)

Используем коэффициент пропорции. Он должен быть равен для двух дробей, если выражение является пропорцией:

\(\frac{4}{0,2} = \frac{40}{2} = 20\)

\(\frac{95}{5} = 19\)

\(20 \neq 19\)

Значит данное выражение НЕ является пропорцией.