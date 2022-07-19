Обыкновенные дроби и действия с ними

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Тела вращения Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Угол между плоскостями
Реальная математика
Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Комбинаторика Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Множества Текстовые задачи на доли и дроби
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Тригонометрический круг Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Средняя линия Треугольники. Площади Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Ромб Высота Движения Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Квадрат Теорема Пифагора Симметрия Биссектриса Векторы Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Трапеция Тригонометрия в геометрии Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Серединный перпендикуляр Медиана Параллелограммы Виды треугольников Площади четырёхугольников Прямоугольник Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Окружнoсть и круг
Анализ функций
Графическое применение производной Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция Кусочная функция Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Функции Графики тригонометрических функций Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль НОК и НОД Делимость Десятичные дроби и действия с ними

Обыкновенные дроби и действия с ними

Доля – это часть от целого.

Например, пирог разделили на 8 частей, значит каждый кусочек пирога равен одной восьмой доле пирога или просто одной восьмой пирога. Записать такую долю можно в виде дроби\(\ = \frac{1}{8}\).

Если из полученных кусочков забрать три и оставить пять, получится, что забрали три восьмые\(\ –\ \frac{3}{8}\ \)пирога и оставили пять восьмых \(–\ \frac{5}{8}.\)

Число выше черты дроби называется числителем, число ниже черты – знаменателем, а запись вида \(\frac{5}{8}\) – обыкновенной дробью.

Дробь \(\frac{1}{2}\) называется половиной, \(\frac{1}{3}\)третью, а \(\frac{1}{4}\)четвертью.

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБЕЙ:

Если мы представим пирог, который разделили на четыре части и забрали две из них (\(\frac{2}{4}\)), мы увидим, что забрали ровно половину пирога, то есть \(\frac{1}{2}\).

Значит \(\frac{2}{4} = \frac{1}{2}\). Так получается, потому что дроби можно сокращать (делить) и расширять (умножать). Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно число, то дробь останется такой же.

Например:

\(\frac{1}{2} = \frac{1 \bullet 2}{2 \bullet 2} = \frac{2}{4}\)

\(\frac{28}{77} = \frac{28 : 7}{77 : 7} = \frac{4}{11}\)

\(\frac{5}{12} = \frac{5 \bullet 4}{12 \bullet 4} = \frac{20}{48}\)

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ:

  1. Можно складывать и вычитать только те дроби, у которых одинаковый знаменатель. Тогда знаменатель суммы или разности будет такой же, как и у слагаемых, а числители складываются или вычитаются.

\(\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c}\)

Например:

\(\frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{2 + 4}{7} = \frac{6}{7}\)

\(\frac{8}{9}\ –\ \frac{3}{9} = \frac{8\ –\ 3}{9} = \frac{5}{9}\)

  1. Если у дробей разные знаменатели, то нужно привести их к общему знаменателю.

Приведем дробь \(\frac{5}{6}\ \)к знаменателю 42. Чтобы это сделать, нужно знаменатель 6 умножить на \(42 : 6 = 7\), значит и числительно тоже нужно умножить на 7:

\(\frac{5}{7} = \frac{5 \bullet 7}{6 \bullet 7} = \frac{35}{42}\)

Таким образом, мы пришли к новому знаменателю 42 с помощью дополнительного множителя 7.

Общим знаменателем является общее кратное исходных знаменателей. Обычно дроби приводят к наименьшему общему знаменателю. А уже дроби с общим знаменателем можно складывать и вычитать.

АЛГОРИТМ СЛОЖЕНИЯ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ:

  1. Найти наименьшее общее кратное знаменателей дробей. Оно и будет новым знаменателем суммы.

  2. Разделить найденный наименьший общий знаменатель на знаменатели слагаемых. Это будут дополнительные множители для дробей.

  3. Умножить и числитель, и знаменатель каждой дроби на её дополнительный множитель. Получим сумму дробей с одинаковым знаменателем.

  4. Складывать или вычитать дроби как обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями.

Например:

\(\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \bullet 3}{4 \bullet 3} + \frac{5 \bullet 2}{6 \bullet 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{9 + 10}{12} = \frac{19}{12}\)

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ:

  1. Обратные числа:

Любая дробь – это действие деления. Один пирог разделили на восемь частей – получили одну восьмую пирога. Если мы видим дробь с единицей в знаменателе, то эту дробь можно представить числом:

\(\frac{a}{1} = a : 1 = a\)

Например: \(\frac{4}{1} = 4\), \(\frac{27}{1} = 27\).

Если дробь «перевернуть», то есть поменять местами числитель и знаменатель, тогда получится число обратное исходному. Например, числа \(\frac{4}{11}\) и \(\frac{11}{4}\) или \(19\) и \(\frac{1}{19}\) – обратные друг другу.

  1. Умножение дробей:

Представим умножение дроби на число как сумму дробей:

\(\frac{3}{5} \bullet 3 = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{3 + 3 + 3}{5} = \frac{3 \bullet 3}{5} = \frac{9}{5}\)

Видим, что таким образом при умножении дроби на число перемножается число и числитель без изменения знаменателя:

\(\frac{a}{c} \bullet b = \frac{a}{c} \bullet \frac{b}{1} = \frac{a \bullet b}{c \bullet 1}\)

  1. Деление дробей:

Чтобы разделить дробь на число, представим это число как дробь с единицей в знаменателе. Тогда мы делим дробь на дробь.

Чтобы разделить дробь на дробь, нужно вторую дробь перевернуть и перемножить соответственно числители и знаменатели получившихся дробей:

\(\frac{a}{c} : b = \frac{a}{c} : \frac{b}{1} = \frac{a}{c} \bullet \frac{1}{b} = \frac{a}{c \bullet b}\)

Таким же образом делят дроби на дроби:

\(\frac{a}{c} : \frac{b}{d} = \frac{a}{c} \bullet \frac{d}{b} = \frac{a \bullet d}{c \bullet b} = \frac{\text{ad}}{\text{cb}}\)