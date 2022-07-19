Площади четырёхугольников

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Комбинаторика Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Основы комбинаторики
Уравнения
Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Уравнения высших степеней
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Планиметрия
Высота Четыре замечательные точки треугольника Векторы Отношения в геометрии Средняя линия Теорема синусов и теорема косинусов Медиана Квадрат Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Движения Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Метод координат на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Прямые и углы на плоскости Многоугольники Треугольники. Площади Биссектриса Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Симметрия Равенство фигур Ромб Подобие фигур Трапеция
Стереометрия
Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Призмы
Анализ функций
Кусочная функция Интеграл Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Взаимное расположение графиков линейной функции Свойства функций Смысл производной Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Координатная плоскость Экстремумы Линейная функция Функция квадратного корня Графическое применение производной Первообразная Функции
Параметр
Основы работы с параметром

Площади четырёхугольников

ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ:

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

  1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

  1. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)

ПРЯМОУГОЛЬНИК

  1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу)

\(S = ab\)

  1. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)

РОМБ

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны).

\(S = ah\)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

\(S = a^{2} \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2}\)

КВАДРАТ

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны.

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)

ПЛОЩАДИ ТРАПЕЦИЙ:

  1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

  1. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)