Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Трапеция Ромб Квадрат Симметрия Высота Теорема Пифагора Виды треугольников Биссектриса Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Подобие фигур Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Многоугольники Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Векторы Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Медиана Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Равенство фигур Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Средняя линия
Стереометрия
Пирамиды Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Призмы Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Тела вращения
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Интеграл Кусочная функция Графическое применение производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Функция квадратного корня Первообразная Экстремумы Смысл производной Преобразование графиков функции Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль
Формулы и выражения
Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии
Параметр
Основы работы с параметром
Уравнения
Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Однородные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Соотношение между сторонами и углами в треугольнике

Свойства треугольника:

1. Сумма углов в треугольнике равна \(\alpha + \beta + \gamma = 180{^\circ}.\)

2. Против большей стороны находится больший угол (против меньшего угла находится меньшая сторона). Отсюда следует, что если \(a\ < b < c\), то \(\alpha < \beta < \gamma\) и наоборот.

Например, существует следующий треугольник с углами 23⁰, 34⁰ и 123⁰ (градусные меры углов указаны в округленном до целого значения виде):

Определим, где расположены эти углы:

\(7 < 10 < 15\)

Значит углы, расположенные напротив этих сторон так же расположены в порядке возрастания:

\({\alpha < \beta < \gamma }{23⁰ < 34⁰ < 123⁰}\)

Следовательно, \(\alpha = 23^{0},\ \ \beta = 34^{0},\ \gamma = 123\)⁰.

3. Для любого треугольника выполняется неравенство треугольника: сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей стороны:

\(a + b > c.\ \)

Если это неравенство не выполняется – треугольник не существует.

\({6 + 9 > 12 }{9 + 12 > 6 }{6 + 12 > 9 }\)

Отношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике:

Рассмотрим равносторонний треугольник АВС со стороной а. Проведем в этом треугольнике высоту ВН. В треугольнике АВС она будет являться и биссектрисой, и медианой.

Известно, что в равностороннем треугольнике все стороны и углы равны между собой. Тогда каждый угол равен:

\(\angle А = \angle В = \angle С = \frac{180{^\circ}}{3} = 60⁰\)

Рассмотрим треугольник ВНС. Угол \(С = 60⁰,\) угол \(Н = 90⁰\), а угол \(В = 30⁰\), т.к. ВН является биссектрисой.

Т.к. ВН является медианой, то сторона \(НС\ = \frac{АС}{2}\ = \frac{а}{2}\).

ВС – гипотенуза треугольника ВНС, а НС – катет, лежащий против угла в 30⁰.

Отсюда следует свойство катета, лежащего против угла 30⁰:

Катет, лежащий против угла 30⁰, равен половине гипотенузы.

Против большего угла лежит большая сторона треугольника. В прямоугольном треугольнике наибольшим будет угол = 90⁰, следовательно, наибольшей стороной является гипотенуза.