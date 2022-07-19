Соотношение между сторонами и углами в треугольнике

Свойства треугольника:
1. Сумма углов в треугольнике равна \(\alpha + \beta + \gamma = 180{^\circ}.\)
2. Против большей стороны находится больший угол (против меньшего угла находится меньшая сторона). Отсюда следует, что если \(a\ < b < c\), то \(\alpha < \beta < \gamma\) и наоборот.
\(7 < 10 < 15\)
Значит углы, расположенные напротив этих сторон так же расположены в порядке возрастания:
\({\alpha < \beta < \gamma }{23⁰ < 34⁰ < 123⁰}\)
Следовательно, \(\alpha = 23^{0},\ \ \beta = 34^{0},\ \gamma = 123\)⁰.
3. Для любого треугольника выполняется неравенство треугольника: сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей стороны:
\(a + b > c.\ \)
Если это неравенство не выполняется – треугольник не существует.
\({6 + 9 > 12 }{9 + 12 > 6 }{6 + 12 > 9 }\)
Отношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике:
Рассмотрим равносторонний треугольник АВС со стороной а. Проведем в этом треугольнике высоту ВН. В треугольнике АВС она будет являться и биссектрисой, и медианой.
Известно, что в равностороннем треугольнике все стороны и углы равны между собой. Тогда каждый угол равен:
\(\angle А = \angle В = \angle С = \frac{180{^\circ}}{3} = 60⁰\)
Рассмотрим треугольник ВНС. Угол \(С = 60⁰,\) угол \(Н = 90⁰\), а угол \(В = 30⁰\), т.к. ВН является биссектрисой.
ВС – гипотенуза треугольника ВНС, а НС – катет, лежащий против угла в 30⁰.
Против большего угла лежит большая сторона треугольника. В прямоугольном треугольнике наибольшим будет угол = 90⁰, следовательно, наибольшей стороной является гипотенуза.