Графики тригонометрических функций

Рассмотрим графики и свойства тригонометрических функций и обратных им.
СИНУС:
Графиком этой функции является синусоида.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСА:
|1. Область определения:
|\(D(y\mathbb{) = R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена сверху и снизу; непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|
\(y_{наиб.}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
\(y_{наим.}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\ \pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\pi;2\pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
|6. Монотонность:
|
Возрастает при: \(x \in \left( –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
Убывает при: \(x \in \left( \frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2} \right) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
|7. Экстремумы:
|
\(y_{\max}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y_{\min}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
|8. Четность:
|Нечетная
|9. Периодичность:
|\(Период = 2\pi\)
|10. Пересекает ось Ох
|В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке (\(0;0)\)
КОСИНУС:
Графиком этой функции является косинусоида.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИНУСА:
|1. Область определения:
|\(D(y\mathbb{) = R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена сверху и снизу; непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|
\(y_{наиб.}\ \)при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y_{наим.}\) при: \(x \in \pi + \pi k\), k\(\in\)ℤ
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y > 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y < 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
|6. Монотонность:
|
Возрастает при: \(x \in (\pi;\ 2\pi) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
Убывает при: \(x \in \left( 0;\pi \right) + 2\pi k,\ \ k \in \mathbb{Z}\)
|7. Экстремумы:
|
\(y_{\max}\) при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y_{\min}\) при: \(x \in \pi + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
|8. Четность:
|Четная
|9. Периодичность:
|\(Период\ = \ 2\pi\)
|10. Пересекает ось Ох
|В точках \(x\ = \ \frac{\pi}{2} + \ \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;1)\)
ТАНГЕНС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНГЕНСА:
|1. Область определения:
|\(D(y):\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|
Неограничена;
Имеет асимптоты точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Нет
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y > 0\ \)при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y < 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ 0) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
|6. Монотонность:
|Возрастает между всеми асимптотами
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|Нечетная
|9. Периодичность:
|\(Период\ = \ \pi\)
|10. Пересекает ось Ох
|В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;0)\)
КОТАНГЕНС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТАНГЕНСА:
|1. Область определения:
|\(D(y):\ x \neq \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|
Неограничена;
Имеет асимптоты в точках \(\ x = \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Нет
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\pi) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
|4. Монотонность:
|Убывает между всеми асимптотами
|7. Экстремумы:
|нет
|5. Четность:
|Нечетная
|6. Периодичность:
|\(Период = \pi\)
|7. Пересекает ось Ох
|В точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
|8. Пересекает ось Оу
|Не пересекает ось
АРКСИНУС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКСИНУСА:
|1. Область определения:
|\(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена со всех сторон; непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|
\(y_{наиб.}\) при: \(x = 1\)
\(y_{наим.}\) при: \(x = \ –1\)
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y > 0\) при: \(x \in (0;1)\)
\(y < 0\) при: \(x \in (–1;0)\ \)
|6. Монотонность:
|Возрастает
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|Нечетная
|9. Периодичность:
|Не периодична
|10. Пересекает ось Ох
|В точке\(\ (0;0)\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;0)\)
АРККОСИНУС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОСИНУСА:
|1. Область определения:
|\(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = (0;\ \pi)\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена со всех сторон
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|
\(y_{наиб.\ }\) при: \(x = \ –1\)
\(y_{наим.}\) при: \(x = 1\)
|5. Промежутки знакопостоянства:
|\(y > 0\) при: \(x \in (–1;1)\)
|6. Монотонность:
|Убывает
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|Ни четная, ни нечетная
|9. Периодичность:
|Не периодична
|10. Пересекает ось Ох
|В точке \((1;0)\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;\frac{\pi}{2})\)
АРКТАНГЕНС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТАНГЕНСА:
|1. Область определения:
|\(D(y):\ \mathbb{R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена сверху и снизу; непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Нет
|5. Промежутки знакопостоянства:
|
\(y > 0\ \)при: \(x \in (0; + \infty)\)
\(y < 0\) при: \(x \in (–\infty;0)\ \)
|6. Монотонность:
|Возрастает
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|Нечетная
|9. Периодичность:
|Не периодична
|10. Пересекает ось Ох
|В точке \((0;0)\)
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;0)\)
АРККОТАНГЕНС:
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОТАНГЕНСА:
|1. Область определения:
|\(D(y):\ \mathbb{R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = (0;\ \pi)\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Ограничена сверху и снизу; непрерывна
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Нет
|5. Промежутки знакопостоянства:
|\(y > 0\) при: \(x \in \mathbb{R}\)
|6. Монотонность:
|Убывает
|7. Экстремумы:
|нет
|8. Четность:
|Ни четная, ни нечетная
|9. Периодичность:
|Не периодична
|10. Пересекает ось Ох
|Не пересекает ось
|11. Пересекает ось Оу
|В точке \((0;\ \frac{\pi}{2})\)