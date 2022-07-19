Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Кусочная функция Графическое применение производной Свойства функций Координатная плоскость Смысл производной Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Функции Линейная функция Интеграл
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Множества Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Метод математической индукции Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Единицы измерения Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Координатная прямая Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость
Формулы и выражения
Степени Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Высота Равенство фигур Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Метод координат на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Симметрия Медиана Векторы Прямые и углы на плоскости Трапеция Треугольники. Площади Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Параллелограммы Движения Биссектриса Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Многоугольники Ромб
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Призмы Тела вращения
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения

Графики тригонометрических функций

Рассмотрим графики и свойства тригонометрических функций и обратных им.

СИНУС:

Синус – функция вида \(y = \sin x.\)

Графиком этой функции является синусоида.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСА:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{наим.}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\ \pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\pi;2\pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность:

Возрастает при: \(x \in \left( –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

Убывает при: \(x \in \left( \frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2} \right) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
7. Экстремумы:

\(y_{\max}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{\min}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: \(Период = 2\pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке (\(0;0)\)

КОСИНУС:

Косинус – функция вида \(y = \cos x\).

Графиком этой функции является косинусоида.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\ \)при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{наим.}\) при: \(x \in \pi + \pi k\), k\(\in\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y < 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность:

Возрастает при: \(x \in (\pi;\ 2\pi) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

Убывает при: \(x \in \left( 0;\pi \right) + 2\pi k,\ \ k \in \mathbb{Z}\)
7. Экстремумы:

\(y_{\max}\) при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{\min}\) при: \(x \in \pi + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
8. Четность: Четная
9. Периодичность: \(Период\ = \ 2\pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x\ = \ \frac{\pi}{2} + \ \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;1)\)

ТАНГЕНС:

Тангенс – функция \(вида\ y = \text{tg}\ x\ \).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограничена;

Имеет асимптоты точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\ \)при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ 0) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность: Возрастает между всеми асимптотами
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: \(Период\ = \ \pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

КОТАНГЕНС:

Котангенс – функция вида \(y = \text{ctg}\ x.\)

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограничена;

Имеет асимптоты в точках \(\ x = \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\pi) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
4. Монотонность: Убывает между всеми асимптотами
7. Экстремумы: нет
5. Четность: Нечетная
6. Периодичность: \(Период = \pi\)
7. Пересекает ось Ох В точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
8. Пересекает ось Оу Не пересекает ось

АРКСИНУС:

Арксинус – функция вида \(y = \arcsin x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
2. Область значения: \(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена со всех сторон; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\) при: \(x = 1\)

\(y_{наим.}\) при: \(x = \ –1\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\) при: \(x \in (0;1)\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–1;0)\ \)
6. Монотонность: Возрастает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке\(\ (0;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

АРККОСИНУС:

Арккосинус – функция \(вида\ y = \arccos x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
2. Область значения: \(E(y) = (0;\ \pi)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена со всех сторон
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.\ }\) при: \(x = \ –1\)

\(y_{наим.}\) при: \(x = 1\)
5. Промежутки знакопостоянства: \(y > 0\) при: \(x \in (–1;1)\)
6. Монотонность: Убывает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Ни четная, ни нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке \((1;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;\frac{\pi}{2})\)

АРКТАНГЕНС:

Арктангенс – функция вида \(y = \text{arctg}\ x.\)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ \mathbb{R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\ \)при: \(x \in (0; + \infty)\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–\infty;0)\ \)
6. Монотонность: Возрастает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке \((0;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

АРККОТАНГЕНС:

Арккотангенс – функция вида \(y = \text{arcctg}\ x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ \mathbb{R}\)
2. Область значения: \(E(y) = (0;\ \pi)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства: \(y > 0\) при: \(x \in \mathbb{R}\)
6. Монотонность: Убывает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Ни четная, ни нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох Не пересекает ось
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;\ \frac{\pi}{2})\)