Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Движения Подобие фигур Равенство фигур Площади четырёхугольников Квадрат Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Многоугольники Окружнoсть и круг Прямоугольник Векторы Симметрия Высота Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Элементы планиметрии Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Средняя линия Треугольники. Площади Биссектриса Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Теорема Пифагора Тригонометрия в геометрии Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Векторы в пространстве Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Преобразование графиков функции Экстремумы Квадратичная функция Координатная плоскость Кусочная функция Свойства функций Правила дифференцирования Смысл производной Графическое применение производной Функция квадратного корня Интеграл Функция обратной пропорциональности
Параметр
Основы работы с параметром
Формулы и выражения
Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Единицы измерения Основы математической статистики Прикладные задачи
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Линейные уравнения Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Делимость Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними

Равенство фигур

Фигуры равны, если у них соответствующие стороны равны и соответствующие углы равны.

Тогда их можно совместить наложением. При наложении все стороны равных фигур совпадут.

Признаки равенства треугольников:

Чаще всего в задачах используется равенство треугольников.

Все стороны и все углы соответственно равны

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники равны.

1. По двум сторонам и углу между ними:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

2. По стороне и двум прилежащим к ней углам:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ \angle BCA = {\angle B}_{1}C_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

3. По трём сторонам:

\(\text{BC} = BC;\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

Признаки равенства прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла в 90⁰ уже равны, те же признаки равенства треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По катету и острому углу (второй прилежащий к катету угол равен 90⁰ – вместо второго признака).

  3. По гипотенузе и острому углу (вместо второго признака)

  4. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет равна - вместо третьего признака).