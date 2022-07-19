Уравнения целых чисел

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Пирамиды Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Сечения в телах вращения Призмы Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Координатная плоскость Свойства функций Функции Экстремумы Правила дифференцирования Интеграл Квадратичная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Линейная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Десятичные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Степени Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Медиана Параллелограммы Ромб Биссектриса Прямоугольник Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Движения Многоугольники Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Равенство фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Метод координат на плоскости Высота Подобие фигур Средняя линия Симметрия Трапеция Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Квадрат
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Множества Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Метод математической индукции Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги
Уравнения
Показательные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Дробно-рациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций

Уравнения целых чисел

Уравнения в целых числах – уравнения с двумя и более неизвестными переменными и целыми коэффициентами. Решениями таких уравнений являются целые числа.

Также такие уравнения называются диофантовыми, в честь древнегреческого математика Диофанта Александрийского, который изучал такие уравнения еще до нашей эры.

При решении уравнений в целых и натуральных числах можно выделить следующие способы.

1 способ. Метод перебора вариантов.

Пример 1:

Решим уравнение \(\left( x - 2 \right)\left( y + 3 \right) = 4\) в целых числах.

Так как x и у целые числа, совершим перебор вариантов:

\(x - 2 = 1;y + 3 = 4\) \(\rightarrow x = 3;y = 1\)

\(x - 2 = 4;y + 3 = 1\) \(\rightarrow x = 6;y = - 2\)

\(x - 2 = - 1;y + 3 = - 4\) \(\rightarrow x = 1;y = - 7\)

\(x - 2 = - 4;y + 3 = - 1\) \(\rightarrow x = - 2;y = - 4\)

\(x - 2 = 2;y + 3 = 2\) \(\rightarrow x = 4;y = - 1\)

\(x - 2 = - 2;y + 3 = - 2\) \(\rightarrow x = 0;y = - 5\)

Ответ: (3; 1), (6; -2), (1; -7), (-2; -4), (4; -1), (0; -5).

Пример 2:

Решим уравнение \(10x\ + \ 10y\ = \ 2019\) в целых числах.

Поскольку при любых целых значениях х и у левая часть уравнения делится на два, а правая является нечётным числом, то уравнение не имеет решений в целых числах.

Ответ: решений нет.

Пример 3:

Пусть нужно решить уравнение в целых числах: \(5x + 4y = 22\).

Методом перебора находим решение \(x_{1} = 2;y_{1} = 3\).

Получаем систему уравнений:

\(\left\{ \begin{matrix} 5x + 4y = 22 \\ 5 \bullet 2 + 4 \bullet 3 = 22 \\ \end{matrix} \right.\ \ \)

\(5\left( x - 2 \right) + 4\left( y - 3 \right) = 0\)

\(5\left( x - 2 \right) = - 4\left( y - 3 \right)\)

\(x - 2 = \frac{- 4\left( y - 3 \right)}{5}\)

Из полученного равенства видно, что число \((x - 2)\) будет целым тогда и только тогда, когда \((y - 3)\) делится на 5, т.е. \(y - 3 = 5n\), где n какое-нибудь целое число.

Имеем:

\(y = 3 + 5n\)

\(x - 2 = - 4 \bullet \frac{5n}{5} = - 4n\)

\(x = 2 - 4n\)

Тем самым все целые решения исходного уравнения можно записать в таком виде:

(\(2 - 4n;3 + 5n)\), где \(n \in Z\).

Ответ: (\(2 - 4n;3 + 5n)\), где \(n \in Z\).

2 способ. Алгоритм Евклида

Пусть нужно решить уравнение в целых числах: \(5x + 7y = 6\).

Сделаем это с помощью Алгоритма Евклида. Ищем НОД чисел 5 и 7 с помощью него:

\(НОД\ (5,\ 7) = НОД\ (5,\ 7 - 5) = НОД\ (5,\ 2) = НОД\ (5\ - \ 2 \bullet 2,\ 2) = НОД\ (1,\ 2) = 1\)

Запишем этот процесс в обратном порядке:

\(1 = 2 - 1 = 2 - \left( 5 - 2 \bullet 2 \right) = 2 \bullet 3 - 5 \bullet 1 = \left( 7 - 5 \right) \bullet 3 - 5 \bullet 1 = 7 \bullet 3 - 5 \bullet 4\)

То есть:

\(1 = 5 \bullet \left( - 4 \right) + 7 \bullet 3\)

Тогда:

\(1 \bullet 6 = 5 \bullet \left( - 4 \right) \bullet 6 + 7 \bullet 3 \bullet 6\)

\(6 = 5 \bullet \left( - 24 \right) + 7 \bullet 18\)

\(6 = 5x + 7y\)

Тогда \(x = - 24\) и \(y = 18\) является решением уравнения.

Общее решение записывается в виде:

\(x = - 24 + 7n;y = 18 + 5n\), где n – любое целое число.

Выполним проверку:

\(5\left( - 24 + 7n \right) + 7\left( 18 + 5n \right) = 6\)

\(- 120 + 35n + 126 + 35n = 6\)

\(70n = 0\)

\(n\) – любое целое.

Верно.

Это не всевозможные способы решения. Зачастую для решения диофантовых уравнений требуются более тонкие рассуждения, связанные с делимостью, перебором остатков, оценками частей уравнения, тождественными преобразованиями и т.п.

Пример:

Решим уравнение:

\(3^{x} + 4^{y} = 5^{z}\)

Разложить на множители и выразить переменную мы здесь не можем. Воспользуемся методом перебора остатков.

Если левая часть уравнения в целых числах кратна какому-то числу, то и другая обязательно должна быть кратна этому же числу. Отсюда следует, что и остатки от деления обеих частей уравнения на одно и то же число будут давать одинаковые остатки.

Будем делать выводы о делимости одной части уравнения на какое-либо число (или смотреть, какой остаток от деления при этом получается) и проверять, при каких значениях переменных вторая часть уравнения также делится на это число (либо даёт такой же остаток).

Левая часть кратна 5. И остатки от деления на 5 у обеих частей также будут равны.

Про пятёрку уже сказали, что правая часть делится на неё без остатка, значит и левая тоже должна делиться.

Рассмотрим остатки от деления на 4.

z \(5^{z}\) Остаток при делении на 4
1 5 1
2 25 1
3 125 1
4 625 1

Видим простую закономерность, что 5 в любой степени при делении на 4 будет давать остаток 1.

Теперь левая часть: \(4^{у}\) будет делиться на 4 без остатка.

Рассмотрим остатки от деления на 4 числа \(\ 3^{x}\).

х \(3^{x}\) Остаток при делении на 4
1 3 3
2 9 1
3 27 3
4 81 1
5 243 3

И так далее. Закономерность: при чётных х остаток 1, при нечётных остаток 3.

Отсюда делаем вывод, что х - число чётное, значит, мы можем представить его как х=2n.

Теперь рассмотрим остатки при делении обеих частей на 3.

Правая часть:

z \(5^{z}\) Остаток при делении на 3
1 5 2
2 25 1
3 125 2
4 625 1

И так далее. Видим закономерность, что при чётных z остаток равен 1, при нечетных z остаток равен 2.

Рассмотрим левую часть. Число \(3^{x}\) даёт остаток 0 при делении на 3.

Рассмотрим остатки от деления на 3 числа\(\ 4^{y}\):

y \(4^{y}\) Остаток при делении на 3
1 4 1
2 16 1
3 64 1
4 256 1
5 1024 1

Получается, что левая часть при делении на 3 может давать только остаток 1. Значит, и правая тоже. Это происходит при чётных z.

Вернёмся к нашему уравнению \(3^{x} + 4^{y} = 5^{z}\) .

Рассмотрев все остатки от деления, мы делаем выводы, что х и z - чётные числа. Тогда х=2n, z=2m, где m, n натуральные. Подставим в уравнение:

\(3^{2n} + 4^{y} = 5^{2m}\) , заметим также, что\(\ 4^{y} = 2^{2y}\)

Теперь мы можем разложить на множители, используя формулу разности квадратов:

\(2^{2у}\ = \ 5^{2m}\ - \ 3^{2n}\ \)

\(\left( 5^{m}\ - \ 3^{n} \right)\left( 5^{m}\ + \ 3^{n} \right) = \ 2^{2у}\). Получается, что обе скобки должны быть степенями двойки. Мы не можем сделать никаких обоснованных выводов. Наша группировка неудачная. Попробуем иначе:

\(5^{2m}\ - \ 2^{2у}\ = \ 3^{2n}\ \)

\((5^{m}\ - \ 2^{у})\ (5^{m}\ + \ 2^{у})\ = \ 3^{2n}\)

Теперь у нас обе скобки являются произведением троек. Рассмотрим такую ситуацию,

\(а \bullet b = 3^{2n}\), это означает, что и а, и b кратны 3. Либо одно из чисел кратно 3, а другое равно 1.

Рассмотрим случай, когда и а, и b кратны трём. Вспомним основные свойства делимости.

Ключевым признаком здесь будет второй: в нашем случае разность a-b также будет делиться на 3.

Рассмотрим разность скобок:

\(5^{m} + 2^{y} - \left( 5^{m} - 2^{y} \right) = 2 \bullet 2^{y}\) — это число никогда не будет кратно 3. Значит, в нашем произведении один из множителей равен 1, а другой равен 32n. Так как \(5^{m} + 2^{y} > 1\),

\(5^{m} - 2^{y} = 1\), \(5^{m} + 2^{y}\) \(= \ 3^{2n}\).

Итак, мы с вами уже решаем немного другое уравнение, с переменными m и n, которые зависят от х и у. И пришли к выводу, что \(5^{m} - 2^{y} = 1\).

Рассмотрим степени пятёрки и двойки:

m \(5^{m}\) y \(2^{y}\)
0 1 0 1
1 5 1 2
2 25 2 4
3 125 3 8

Эта таблица показывает, что \(5^{m} - 2^{y} = 1\) только в одном случае при \(m = 1,\ y = 2\). При их увеличении разница между \(5^{m}\) и \(2^{у}\) будет всё больше, поэтому это единственное решение.

Тогда \(z = 2m = 2,\ x = 2.\)

Ответ: (2, 2, 2)