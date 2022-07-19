Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Сложные проценты Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Вероятность Комбинаторика Прикладные задачи
Уравнения
Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Линейные уравнения Однородные уравнения
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Многочлены Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены
Планиметрия
Элементы планиметрии Теорема Пифагора Медиана Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Движения Прямые и углы на плоскости Средняя линия Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Комбинации с окружностью Высота Подобие фигур Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Трапеция Ромб Многоугольники Симметрия Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Треугольники. Площади Биссектриса Метод координат на плоскости Векторы Серединный перпендикуляр Параллелограммы Равенство фигур
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Призмы Двугранный угол Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения
Анализ функций
Первообразная Функции Координатная плоскость Экстремумы Квадратичная функция Кусочная функция Графическое применение производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Интеграл Свойства функций Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Линейная функция Смысл производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Делимость Смешанные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Движения


ОТОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ НА СЕБЯ

Отображение – понятие в математике, схожее с функцией. С разницей в том, что применяется не к числам, а к геометрическим точкам.

Например, плоскость α отображается на плоскость β, если каждой точке плоскости α соответствует единственная точка плоскости β (то же определение функции, только вместо чисел – точки, а вместо множеств – плоскости, состоящие их этих точек):

Если каждой точке, лежащей на плоскости, соответствует единственная точка на этой же плоскости, такое отображение называется отображением плоскости на себя или наложение:

Таким образом можно сказать, что любая симметрия – это частный случай наложения. Каждая симметрия имеет определенную закономерность в зависимости от вида, например, точки могут отражаться симметрично относительно прямой (осевая симметрия) или симметрично относительно точки (центральная симметрия).

ДВИЖЕНИЕ

Если на плоскости существует несколько точек и они отображаются на эту же плоскость, сохраняя расстояние между этими точками, тогда такое отображение называется движением. Например:

Точки a и b отображаются на плоскость α как a1 и b1 так, что расстояние между исходными точками равно расстоянию между отображенными:

\(AB = A_{1}B_{1}\)

Получается, что движение – это наложение, при котором сохраняется расстояние между точками. В таком случае точка отображается на точку, при этом если точек несколько, то расстояние между ними сохраняется, тогда любая фигура отображается на равную себе же при движении.

Луч отображается в равный луч, отрезок в равный отрезок, треугольник в равный треугольник.

При определении треугольников как равных используют утверждение, что «равные треугольники при наложении совпадают», что следует из определения наложения.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Параллельный перенос – это движение, при котором сохраняется расстояние между точками, при этом каждый отображенный отрезок параллелен исходному.

Мы используем параллельный перенос для совершения арифметических действий с векторами, чтобы сохранить их длину и направление. Мы как бы поднимаем вектор и не вращая его, переносим в определённую точку:

ПОВОРОТ

Поворот – это движение, при котором сохраняется расстояние между точками, при этом каждый отображенный отрезок не параллелен исходному.

Например, если бы мы отобразили отрезок так, как будто это тот же отрезок, просто «повернутый» на плоскости:

Отрезок \(\text{AB}\) отобразился в \(AB_{1}\), таким образом, что отрезок \(AB_{1}\) – это поворот отрезка \(\text{AB}\) на угол α.