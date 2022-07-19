Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Планиметрия
Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Движения Прямоугольник Скалярное произведение векторов Тригонометрия в геометрии Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Метод координат на плоскости Многоугольники Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Квадрат Средняя линия Виды треугольников Биссектриса Высота Медиана Прямые и углы на плоскости Трапеция Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии
Анализ функций
Первообразная Линейная функция Смысл производной Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Кусочная функция Свойства функций Интеграл Графическое применение производной
Реальная математика
Комбинаторика Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Вероятность Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая НОК и НОД Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Одночлены Многочлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Призмы Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве

Прямоугольник

Прямоугольник – это параллелограмм, все углы которого равны, а значит равны по 90⁰.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства прямоугольника:

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали прямоугольника равны

\(АС = \text{BD}\)

Признаки прямоугольника:

Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:

1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):

\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)

2. Диагонали параллелограмма равны:

\(АС = \text{BD}\)

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).

\(S = ab\)

2. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)