Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Пирамиды Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями
Уравнения
Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Логарифмические уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Формулы и выражения
Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Многочлены Свойства степеней Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены
Планиметрия
Теорема Пифагора Тригонометрия в геометрии Высота Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Движения Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Подобие фигур Равенство фигур Медиана Многоугольники Средняя линия Трапеция Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Серединный перпендикуляр Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Треугольники. Площади Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Симметрия Параллелограммы Виды треугольников
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Прикладные задачи Множества
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Делимость Модуль Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Линейная функция Смысл производной Кусочная функция Интеграл Свойства функций Первообразная Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы Преобразование графиков функции Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной

Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций

Данный метод отбора корней при решении тригонометрических уравнений позволяет наглядно определить подходящие углы без наложений друг на друга периодов (как это случается при работе с тригокругом), однако такой метод предполагает хорошие навыки работы с графиками тригофункций. Также при отборе корней этим методом нам не нужно разделять ответы на серии, достаточно посмотреть на этап решения уравнения, когда тригофункция равна числу, например \(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\).

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИКОВ ТРИГОФУНКЦИЙ

  1. Рисуем соответствующий график тригонометрической функции.

  2. Проводим прямые \(y = a\), параллельные оси Ox, где \(a\) – число, которому равна тригофункция.

  3. Отмечаем на графике промежуток, в котором нужно найти углы.

  4. Находим пересечение прямой \(y = a\) с графиком в точках, которые попадают в отмеченный промежуток. Записываем углы, которые им соответствуют – это будут значения из абсцисс.

Пример №1:

Найдите все корни уравнения

\(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\)

принадлежащих промежутку \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

  1. Нам дано уравнение \(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\) , тогда построим график функции \(y = \sin x\):

  1. Проведем прямую \(y = \frac{\sqrt{3}}{2}:\)

  1. Выделим часть графика, попадающий в промежуток \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\):

  1. Нужно отметить точки пересечения прямой с графиком, которые попадают в промежуток \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

Таким образом видим две точки, абсциссы которых соответственно равны \(\frac{\pi}{3}\) и \(\frac{2\pi}{3}\). Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{3}\), \(\frac{2\pi}{3}\).

Пример №2:

Найдите все корни уравнения

\(tg\ x = - 1\)

принадлежащих промежутку \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\).

  1. Нам дано уравнение \(tg\ x = - 1\) , тогда построим график функции \(y = \text{tg\ x}\):

  1. Проведем прямую \(y = - 1\):

  1. Выделим часть графика, попадающий в промежуток \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\):

  1. Нужно отметить точки пересечения прямой с графиком, которые попадают в промежуток \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\).

Таким образом видим две точки, абсциссы которых соответственно равны \(- \frac{\pi}{4}\) и \(\frac{\pi}{4}\). Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{4}\).