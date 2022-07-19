Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Уравнения
Методы решения уравнений Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая НОК и НОД Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Высота Движения Векторы Симметрия Средняя линия Ромб Виды треугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Биссектриса Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Медиана Квадрат Подобие фигур Равенство фигур Многоугольники Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Теорема Пифагора Трапеция Прямоугольник Скалярное произведение векторов Параллелограммы Тригонометрия в геометрии
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Единицы измерения Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Основы математической статистики Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Пирамиды Движения в пространстве Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Тела вращения Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах
Анализ функций
Линейная функция Преобразование графиков функции Функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Интеграл Графическое применение производной Первообразная Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной

Отбор корней с помощью двойного неравенства

Для того, чтобы отобрать корни при решении тригонометрических уравнений использую двойные неравенства. Мы ставим серию ответов в двойное неравенство, которое определяется заданным промежутком и ищем подходящие корни. Этот метод максимально прост. Все, что требует при отборе корней данным методом – уметь решать двойные неравенства. Но у этого есть и обратная сторона. При работе с двойными неравенствами можно совершить ошибку по невнимательности.

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО НЕРАВЕНСТВА:

  1. Полученное решение записываем в двойное неравенство, определяющее заданный промежуток.

  2. Решаем неравенство относительно n. Мы знаем, что n – количество периодов, которое может быть только целым числом. Если n попадает в промежуток, где нет целых чисел, тогда данная серия ответов не подходит.

  3. Подставляем полученное n в серию ответов и находим нужные углы.

Пример:

Даны корни уравнения:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Найдите корни, принадлежащие отрезку\(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\)

  1. Составим двойное неравенство с первой серией ответов:

\(- \pi \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2}\)

  1. Решим двойное неравенство. Так как нам нужно выразить n, которое находится в середине двойного неравенства, будет постепенно убирать из этой части слагаемые и множители. Вычтем из каждой части неравенства слагаемое \(\frac{\pi}{3}\):

\(- \pi - \frac{\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\)

\(- \frac{4\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{8\pi}{6}\)

  1. Теперь избавимся от лишнего множителя посередине. Поделим каждую часть неравенства на \(2\pi\):

\(- \frac{4\pi}{3 \bullet 2\pi} \leq n \leq \frac{8\pi}{6 \bullet 2\pi}\)

\(- \frac{2}{3} \leq n \leq \frac{2}{3}\)

  1. Таким образом единственное целое значение \(n\), которое попадает в данный промежуток – это \(n = 0\). Подставим в серию ответом это значение n и найдем угол:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{\pi}{3}\)

  1. Аналогично составим и решим двойное неравенство со второй серией ответов:

\(- \pi \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2}\)

  1. Вычтем слагаемое \(\frac{2\pi}{3}\) из каждой части уравнения:

\(- \pi - \frac{2\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}\)

\(- \frac{5\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{5\pi}{6}\)

  1. Поделим каждую часть уравнения на \(2\pi\)

\(- \frac{5\pi}{3 \bullet 2\pi} \leq n \leq \frac{5\pi}{6 \bullet 2\pi}\)

\(- \frac{5}{6} \leq n \leq \frac{5}{12}\)

  1. Мы получили промежуток, в котором n также принимает единственное целое значение, когда \(n = 0.\) Найдем угол, зная, чему равно n:

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n = \frac{2\pi}{3}\)

Ответ: \(\frac{\pi}{3};\frac{2\pi}{3}\).