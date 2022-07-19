Многочлены

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Сечения в многогранниках Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Множества Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Прикладные задачи Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на производительность Вероятность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси
Уравнения
Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Теорема Пифагора Симметрия Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Движения Многоугольники Окружнoсть и круг Средняя линия Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Подобие фигур Равенство фигур Векторы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Квадрат Элементы планиметрии Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Трапеция Параллелограммы Биссектриса Прямые и углы на плоскости Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана
Анализ функций
Интеграл Графическое применение производной Правила дифференцирования Квадратичная функция Линейная функция Смысл производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость Преобразование графиков функции Свойства функций Первообразная Экстремумы Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4

Многочлены

Многочлен – это сумма одночленов.

Одночлены, из которых составлен многочлен, называют членами многочлена.

Многочлен, состоящий из двух членов, называется двучленом, а многочлен, состоящий из трех членов – трехчленом. Одночлен считают многочленом, состоящим из одного члена.

Многочлены иногда называют полиномами, а двучлены – биномами.

Зная значения переменных, входящих в многочлен, можно вычислить значение многочлена.

Пример №1:

Найдем значение многочлена \(- 0,3x^{2}y - x^{3} + 7y\) при \(x = - 0,2\ ,\ y = - 1\).

Решение:

Подставим вместо переменных данные в условии значения:

\(- 0,3x^{2}y - x^{3} + 7y = - 0,3 \bullet \left( - 0,2 \right)^{2} \bullet \left( - 1 \right) - \left( - 0,2 \right)^{3} + 7 \bullet \left( - 1 \right) = 0,012 + 0,008 - 7 = - 6,98\)

Ответ: -6,98.

СТАНДАРТНЫЙ ВИД МНОГОЧЛЕНА

Сумму подобных членов многочлена можно заменить одночленом. Такое тождественное преобразование называют приведением подобных членов или приведением подобных слагаемых. Приведение подобных слагаемых основано на переместительном и сочетательном свойствах сложения и распределительном свойстве умножения.

Например,

Привести подобные члены многочлена \(13x^{2}y + 4 + 8xy - 6x^{2}y - 9\)

Решение:

Сгруппируем подобные слагаемые и посчитаем

В многочлене \(7x^{2}y + 8xy - 5\)каждый член является одночленом стандартного вида, причем среди них нет подобных членов. Такие многочлены называются многочленами стандартного вида.

Степень многочлена стандартного вида – наибольшая из степеней входящих в многочлен одночленов.

Степенью произвольного многочлена называют степень тождественно равного ему многочлена стандартного вида.

Пример №2:

Определить степень многочлена \(a^{6} + 2a^{2}b - a^{6} + 1\).

Решение:

Для этого приведем многочлен к стандартному виду:

\(a^{6} + 2a^{2}b - a^{6} + 1 = 2a^{2}b + 1\)

Степень данного многочлена равна трем. Значит, и степень заданного многочлена тоже равна трем.

Если многочлен является числом, отличным от нуля, то степень такого многочлена 0. Число нуль называют нуль-многочленом. Его степень считается неопределенной.

Стандартная запись многочлена n-ой степени:

\(a_{0}x^{n} + a_{1}x^{n - 1} + a_{2}x^{n - 2} + \ldots + a_{n - 2}x^{2} + a_{n - 1}x^{} + a_{n}\),

где x – переменная,

\(a_{0}\),\(\ a_{1}\),\(\ a_{2}\), … , \(a_{n - 1}\),\(\ a_{n}\) – произвольные числа

\(n \in N\ \ или\ n = 0\)

Коэффициент при \(x^{n}\) называют старшим коэффициентом (в нашем случае это \(a_{0}\)).

СУММА, РАЗНОСТЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ

  1. Если перед скобками стоит знак «плюс», то скобки можно опустить, сохранив знак каждого слагаемого, заключенного в скобки.

Например,

раскроем скобки согласно правилу и приведем подобные слагаемые

\(\left( a^{3} - 7a^{2} - 1 \right) + \left( 3a^{3} - a^{2} + 6 \right) = a^{3} - 7a^{2} - 1 + 3a^{3} - a^{2} + 6 = 4a^{3} - 8a^{2} + 5\)

  1. Если перед скобками стоит знак «минус», то скобки можно опустить, изменив знак каждого слагаемого на противоположный.

Например,

раскроем скобки согласно правилу и приведем подобные слагаемые

\(\left( {5b}^{2} - b + 1 \right) - \left( 8b^{2} - 3b - 6 \right) = {5b}^{2} - b + 1 - 8b^{2} + 3b + 6 = \ - 3b^{2} - 4b + 7\)

Иногда требуется решить обратную задачу – представить многочлен в виде суммы или разности многочленов. При этом пользуются следующими правилами:

  1. Если перед скобками ставится знак «плюс», то члены, заключаемые в скобки, записываются с теми же знаками.

  2. Если перед скобками ставится знак «минус», то у всех членов, заключаемых в скобки, нужно изменить знак на противоположный.

Пример №3:

Представить \(5x - 3y + 1\) в виде суммы двух слагаемых, одно из которых равно\(\ 5x\).

Решение:

Оставим \(5x\), а остальное заключим в скобки по правилу со знаком «плюс»

\(5x - 3y + 1 = 5x + ( - 3y + 1)\)

Аналогично, представим разность:

Оставим \(5x\), а остальное заключим в скобки по правилу со знаком «минус»

\(5x - 3y + 1 = 5x - (3y - 1)\)

УМНОЖЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН

Чтобы умножить одночлен на многочлен, надо умножить этот одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения сложить.

Пример №4:

Умножить одночлен \(- 3\text{xy}\) на многочлен \(2x^{2}y + 4xy^{2} - 1\).

Решение:

Умножим каждый член многочлена на \(- 3\text{xy}\)

\(- 3\text{xy} \bullet \left( 2x^{2}y + 4xy^{2} - 1 \right) = - 3\text{xy} \bullet 2x^{2}\text{y\ }\)