Треугольники. Площади

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Двугранный угол Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Смысл производной Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Графическое применение производной Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Координатная плоскость Преобразование графиков функции Кусочная функция Функция квадратного корня Графики тригонометрических функций Функции Квадратичная функция Линейная функция
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая
Планиметрия
Многоугольники Медиана Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Квадрат Равенство фигур Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Векторы Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Подобие фигур Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Трапеция Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Симметрия Ромб Высота Прямоугольник Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Средняя линия Параллелограммы
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Линейные уравнения Квадратные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной

Треугольники. Площади

1. Через высоту

Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)

2. Через две стороны и синус угла между ними

Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)

3. Формула Герона

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.

\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Через радиус вписанной окружности

Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.

\(S = p \cdot r\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

5. Через радиус описанной окружности

Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.

\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)

6. Прямоугольный треугольник

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)

7. Правильный треугольник

Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)