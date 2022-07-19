Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Вероятность Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Комбинаторика Основы математической статистики
Уравнения
Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Однородные уравнения Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль
Планиметрия
Виды треугольников Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Ромб Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Квадрат Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Подобие фигур Равенство фигур Медиана Прямые и углы на плоскости Симметрия Высота Движения Векторы Трапеция Параллелограммы Биссектриса Серединный перпендикуляр
Стереометрия
Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Параллельность прямых и плоскостей Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения
Анализ функций
Экстремумы Функция квадратного корня Графическое применение производной Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Функции Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Свойства функций Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Кусочная функция Интеграл Правила дифференцирования Смысл производной Преобразование графиков функции
Параметр
Основы работы с параметром
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Одночлены

Одночлен – это выражение, представляющее собой произведение чисел, переменных и их степеней.

Например,\(\ 7x^{2},\ 3a \bullet 7b,\ - 100z^{5}\)

Числа, переменные и их степени тоже называют одночленами.

Привести одночлен к стандартному виду означает записать его в виде произведения числа (стоящего на первом месте), переменной и степени.

Пример №1:

Привести одночлен \(3xy \bullet 7x^{2}y\) к стандартному виду.

Решение:

Воспользуемся свойствами умножения степеней с одинаковыми основаниями:

  1. Перемножим 7 и 3 и запишем на первое место результат

  2. Затем приведем подобные переменные

\(3xy \bullet 7x^{2}y\ = 3 \bullet 7x \bullet y \bullet x^{2} \bullet y = 21x^{3}\text{y\ }^{2}\)

Коэффициент одночлена стандартного вида – числовой множитель перед переменной.

Например, в одночлене \(21x^{3}\text{y\ }^{2}\ \) коэффициент равен 21. Если коэффициент одночлена равен 1 или -1, то его не пишут.

Степень одночлена стандартного вида – сумма показателей степеней входящих в него переменных.

Если одночлен представляет собой число, не равное нулю, то его степень считается равной нулю.

Например, степень одночлена\(\ 21x^{3}\text{y\ }^{2}\) равна 5, степень одночлена \(- 3xy\) равна 2.

ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА В СТЕПЕНЬ

  1. Чтобы возвести в степень произведение, нужно возвести в эту степень каждый множитель и результаты перемножить.

Если a и b – произвольные числа и n – любое натуральное число, то \({(\text{ab})}^{n} = a^{n}b^{n}\)

Например,

Возвести одночлен в степень\({(3\text{xy})}^{5}\).

Решение: Возведем каждый множитель скобки в пятую степень.

\({(3xy)}^{5} = 3^{5} \bullet x^{5} \bullet y^{5} = 243x^{5}y^{5}\)

  1. Чтобы возвести в степень дробь, нужно возвести в эту степень и числитель, и знаменатель:

\({(\frac{a}{b})}^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}},\ b \neq 0\)

Например,

Возвести одночлен в степень \({(\frac{3x}{y})}^{4}\ \).

Решение: Возведем в четвертую степень и числитель, и знаменатель

\({(\frac{3x}{y})}^{4} = \frac{3^{4} \bullet x^{4}}{y^{4}} = \frac{81 \bullet x^{4}}{y^{4}}\)

  1. Чтобы возвести степенное выражение в степень, нужно основание оставить тем же, а показатели степеней перемножить:

Если a – произвольное число, m и n – любые натуральные числа, то \({(a^{m})}^{n} = a^{\text{mn}}\)

Правила возведения в степень произведения и степени используются при возведении одночленов в степень.

Например,

Возвести одночлен в степень \({( - 2x^{2}y)}^{8}\).

Решение: Возведем каждый множитель в восьмую степень и перемножим:

\({( - 2x^{2}y)}^{8} = {( - 2)}^{8} \bullet \left( x^{2} \right)^{8} \bullet \left( y \right)^{8} = 256x^{16}y^{8}\)