Разложение на множители. Группировка

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Движения Элементы планиметрии Метод координат на плоскости Высота Квадрат Средняя линия Многоугольники Виды треугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Медиана Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Ромб Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Симметрия Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Трапеция Подобие фигур Равенство фигур Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Треугольники. Площади
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Геометрическая прогрессия Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Сложные проценты Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Экстремумы Квадратичная функция Линейная функция Смысл производной Кусочная функция Первообразная Графики тригонометрических функций Функции Графическое применение производной Преобразование графиков функции Свойства функций Интеграл Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Координатная плоскость Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Показательные уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Однородные уравнения
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Степени Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции

Разложение на множители. Группировка

Существует несколько методов, с помощью которых можно представить выражение в виде произведения.

ВЫНЕСЕНИЕ ЗА СКОБКИ:

Этот метод используется, если в каждом слагаемом выражения есть повторяющиеся элементы.

Пример №1:

Разложим на множители выражение \(2x^{2}y + xy^{2}\).

1. Определяем одночлен (выражение, представляющее собой произведение отдельных элементов), который есть в каждом слагаемом выражения. В данном случае это xy.

2. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. Для этого каждое слагаемое выражения необходимо разделить на выносимый одночлен и записать частное от деления.

\(2x^{2}y + xy^{2} = xy\left( \frac{2x^{2}y}{\text{xy}} + \frac{xy^{2}}{\text{xy}} \right) = xy(2x + y)\)

Деление выполняется по обычным правилам, то есть при вынесении одночлена со знаком «–» знак частного меняется на противоположный:

\(–2t^{2}\ –\ t = \ –t(2t + 1)\)

После раскрытия скобок должно получиться исходное выражение. Это свойство можно использовать для проверки.

ГРУППИРОВКА:

Далеко не всегда в выражении будут повторяющиеся элементы. Но можно попробовать «создать» их самостоятельно. Рассмотрим алгоритм метода, который позволяет это сделать.

Пример №2:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3}\)

1. Сгруппируем отдельные слагаемые таким образом, чтобы в каждой группе появились повторяющиеся элементы. Слагаемые не обязательно должны идти по порядку:

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3} = (35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3})\)

2. В каждой группе вынесем повторяющийся одночлен за скобки:

\((35a^{2} + 7a^{2}b^{2}) + (5b + b^{3}) = 7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2})\)

3. Теперь можно вынести одинаковые выражения в скобках точно так же, как выносятся одночлены:

\(7a^{2}(5 + b^{2}) + b(5 + b^{2}) = (7a^{2} + b)(5 + b^{2})\)

Аналогично можно создавать группы из трех и более слагаемых.

Пример №3:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z\)

  1. Группируем отдельные слагаемые:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z =\)

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right)\)

  1. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. В некоторых случаях вынести можно только 1:

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right) =\)

\( {1 \bullet \left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) +}\)

\(2z(13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})\)

  1. 3.Выносим повторяющиеся скобки:

\(1 \bullet \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z\left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) = \left( 13\text{xy} + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right)(1 + 2z)\)

Иногда удобно делить слагаемые на три группы (и более). Алгоритм решения при этом не меняется.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ КВАДРАТНОГО ТРЁХЧЛЕНА:

Выражения вида \(ax^{2} + bx + c\), где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа, можно представить в виде произведения:

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\)

где \(x_{1}\) и \(x_{2}\) корни уравнение \(ax^{2} + bx + c = 0\)

Рассмотрим следующий пример, в котором нужно разложить на множители выражение

Пример №4:

\(x^{2} + 3x\ –\ 4\)

1. Определим корни уравнения \(x^{2} + 3x\ –\ 4 = 0\) с помощью дискриминанта или по теореме Виета:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = 1}{x_{2} = \ –4} \right.\ \)

2. Подставим найденные корни в формулу

\(ax^{2} + bx + c = a(x\ –x_{1})(x\ –\ x_{2})\).

В данном случае

\(a = 1\).

\(x^{2} + 3x\ –\ 4 = (x\ –\ 1)(x + 4)\)

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:

Раскладывать на множители в некоторых уравнениях удобно по тому, что у произведения двух выражений есть полезное свойство:

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другие не теряют смысла.

Пример №5:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

1. Вынесем за скобки повторяющееся выражение:

\(5x^{2}\ –\ 15x = 0\)

\(5x(x\ –\ 3) = 0\)

2. Если произведение равно нулю, то один из множителей должен быть равен нулю, тогда:

\(5x = 0\)

\(x = 0\)

или

\(x\ –\ 3 = 0\)

\(x = 3\)

Ответ: 0; 3.