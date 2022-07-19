Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Комбинации с окружностью Простейшие расстояния на плоскости Элементы планиметрии Теорема Пифагора Симметрия Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Медиана Скалярное произведение векторов Средняя линия Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Прямоугольник Квадрат Трапеция Треугольники. Площади Виды треугольников Метод координат на плоскости Подобие фигур Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Отношения в геометрии Многоугольники
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Вероятность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Множества Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Комбинаторика Основы математической статистики Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели
Уравнения
Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Показательные выражения и свойства показательной функции
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Призмы Метод координат в пространстве Движения в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Пирамиды Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Первообразная Графики тригонометрических функций Кусочная функция Координатная плоскость Смысл производной Функция квадратного корня Интеграл Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Правила дифференцирования Квадратичная функция Линейная функция Функции Преобразование графиков функции Свойства функций
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Делимость Модуль
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ

Многоугольники

Многоугольник – это геометрическая фигуру, образованная ограниченной ломаной. Каждый многоугольник имеет вершины, стороны, внутренние и внешние углы.

n - угольник – это многоугольник, в котором n вершин, n сторон и n углов. При этом \(n \geq\)3.

Многоугольник с наименьшим количеством углов, вершин и сторон является треугольник.

Каждый многоугольник характеризуется площадью и периметром.

Периметр – сумма длин всех сторон многоугольника.

Площадь для различных n - угольников рассчитывается по-разному, в зависимости от n.

ВЫПУКЛЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Выпуклый многоугольник – это многоугольник, который полностью лежит по одну сторону от любой прямой, проходящей между его соседними вершинами.

Другими словами, у выпуклого многоугольника любой внутренний угол меньше 180⁰.

Например, пятиугольник \(А_{1}А_{2}А_{3}А_{4}А_{5}\)­ – выпуклый, а четырехугольник \(В_{1}В_{2}В_{3}В_{4}\) – невыпуклый или вогнутый:

Далее речь будет идти именно о выпуклых многоугольниках.

Сумма углов выпуклого n-угольника равна \((n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}\)

Диагональ – это отрезок между двумя не соседними вершинами многоугольника.

Количество диагоналей в n-угольнике равно

\(\frac{n(n\ –\ 3)}{2}\)

Таким образом треугольники не имеют диагоналей, т.к. каждая вершина является соседней всем остальным.

ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Правильный многоугольник – это многоугольник, стороны и углы которых равны между собой.

В таком случае каждый угол правильного многоугольника будет равен:

\(\frac{(n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}}{n}\)

Так же диагонали правильного многоугольника равны.

Периметр правильного n-угольника:

\(P = a \bullet n\)

где a – длина его стороны.

Примерами правильных многоугольников служат правильный треугольник, квадрат, правильный пятиугольник, правильный шестиугольник и т. д.

УГЛЫ, ВЫСОТЫ И ПЛОЩАДИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ:

1. Правильный треугольник:

  • Все углы правильного треугольника равны по 60⁰

  • Высота правильного треугольника равна:

\(h = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)

  • Тогда площадь правильного треугольника через его высоту:

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)

2. Правильный четырёхугольник:

  • Все углы квадрата равны по 90⁰

  • Высота квадрата (правильного четырёхугольника) равна его стороне:

\(h = a\)

  • Тогда его площадь равна:

\(S = a^{2}\)

3. Правильный шестиугольник:

  • Все углы правильного шестиугольника равны по 120⁰

  • Правильный шестиугольник можно представить как шесть одинаковых правильных треугольников. Тогда высота шестиугольника будет равна двум высотам этого треугольника:

\(h = a\sqrt{3}\)

  • Тогда площадь правильного шестиугольника равна площади шести правильных треугольников, из которых он состоит:

\(S = \frac{3a^{2}\sqrt{3}}{2}\)

У каждого правильного многоугольника совпадают центры вписанной и описанной окружностей: